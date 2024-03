Lamentable que jornada electoral esté manchada de sangre: Red Evangélica

Veracruz, Ver.- El país vive una situación de violencia política terrible, calificó el presidente de la Red Evangélica del estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez.

Lamentó los asesinatos de candidatos que se han registrado durante el actual proceso electoral 2023-2024, donde Veracruz no ha quedado exento y donde al parecer el crimen organizado ha tenido una participación muy activa en estos hechos.

Guillermo Trujillo, condenó que la actual jornada electoral se haya manchado de sangre en lugar de tornarse como una fiesta cívica, por ello pide a las personas orar para que regrese la seguridad.

De igual manera aprovechó para hacer un llamado a candidatos, a partidos políticos y a la sociedad a no enemistarse y apasionarse con el proceso electoral, porque no lleva a nada bueno.

Recordó que cada quien es libre de creer en lo que considere y el que no esté de acuerdo, no significa que se tenga que incurrir a la violencia.

“No somos enemigos, somos mexicanos, es una contienda electoral, que no tengamos ese divisionismo, que no haya ese odio contra las personas que piensan diferente. Es cierto que no podremos estar de acuerdo, pero ante debemos respetarnos unos a otro”.

Trujillo Álvarez, condenó que por la ambición de poder y dinero lleguen a causar daño contra quienes consideren que les estorban en su camino.

“Lamentablemente entre políticos por el hambre del poder y del dinero muchas veces llegan a cometer actos muy lamentables, violentar, matar, asesinar, a otro contrincante”, dijo.

El entrevistado señaló que ante la violencia, la iglesia evangélica inició un recorrido por el estado para promover jornadas de oración para que se lleven en paz estas elecciones y deje de haber sangre.

“Queremos que salga el 90 por ciento de la comunidad, evangélica a votar y hacer un llamado a los ciudadanos a que vayamos a votar el 2 de junio, que cumplamos nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad social todos los mexicanos. Luego nos estamos quejando de los políticos y las autoridades, pero no votamos”.