Grupos de WhatsApp ¿sin nombre? Lanza actualización para seguridad de los usuarios

Continúan las actualizaciones a la manera como interactuamos mediante los mensajes de texto en WhatsApp ahora la aplicación que forma parte de Meta nos da a conocer los llamados “grupos sin nombre”, que van junto a los mensaje de video al instante y las fotos de mejor calidad a la hora que las compartes por mensajes, ahora te contamos.

La nueva forma en que te puedes comunicar mediante los grupos de WhatsApp está por llegar a los dispositivos móviles y se trata de los “grupos sin nombre” una forma con la cuál podrás saber con quién te escribes sin necesidad de poner un nombre a cada grupo que armas, claro que tiene otras reglas, por ejemplo, sólo podrás armar grupos de seis contactos.

Cómo funcionan los grupos sin nombre de WhatsApp

De acuerdo al titular de Meta la idea de contar con grupos sin nombre se basa en saber con claridad con quién estas chateando, por lo que sólo los podrás armar con seis de tus contactos, recuerda que en los grupo normales puedes agregar hasta 1024 integrantes, algo que para los nuevos grupo no es una opción, por el momento.

Según informar del sitio especializado en tecnología TechCrunch en estos grupos irá cambiando de manera dinámica conforme vayamos agregando a los contactos y por lo tanto el nombre de cada uno será el mismo para todos los integrantes ya que ahí dependerá de ti y la forma como has guardado a tus contacto.

Para qué crear los grupos sin nombre de WhatsApp

La idea de los programadores de WhatsApp al crear la actualización de la aplicación en los grupos es pensando en los grupos en que los usuarios cuenten con personas muy cercana a su círculo social o para crear un grupo rápido para organizar algunas reunión y por razones de trabajo, recuerda que los grupos funcionan de mejor manera cuando tiene el nombre de todos tus contactos.

En caso que sea alguna persona que conociste recién y no la has agregado a tu lista de contacto, aparecerá solo el número de teléfono en el grupo, la actualización que ya puedes ir buscando en tu aplicación, en caso de no tenerla, anuncian que podría llegar en las próximas semanas, junto a otras actualizaciones.

Por ejemplo, podemos adelantar que en WhatsApp ya trabajan para integrar a su plataforma y en los grupos dinámicos a la Inteligencia Artificial Generativa, en la versión beta de la aplicación ya puedes crear stickers utilizando la IA, es decir con sólo escribir la palabra que quieres volver sticker lo vas a conseguir.

Para lograrlo se tendrá un botón que dirá “crear” justo en la sección dónde eliges todos tus emojis y stickers para los mensajes, pero ésta modalidad todavía no saldrá al público en general, la están probando un grupo selecto de personas, la idea es ver pros y contras, qué mejoras hay que realizar y si es funcional.