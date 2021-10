Khloé Kardashian y su hija dan positivo a Covid-19 por segunda vez

La famosa Khloé Kardashian y su pequeña hija True Thompson, dieron positivo al Covid-19 por segunda ocasión.

La también creadora de contenido de 37 años, dijo que se mantiene positiva ante la noticia, pues confía en que ‘todo estará bien’ gracias a que completó su esquema de vacunación.

"Hola chicos, quería hacerles saber que True y yo dimos positivo para Covid", expresó en sus redes sociales Twitter y en sus historias de Instagram. "He tenido que cancelar varios compromisos y siento no poder cumplirlos", afirmó.

Cabe mencionar que, a pesar de que su hija es demasiado pequeña para vacunarse, el Covid-19 suele ser menos grave en niños pequeños, sin embargo, la famosa afirmó que se mantendrán bajo cuidado médico.

En marzo de 2020 se contagió por primera vez, perdiendo el sentido del gusto y olfato, además de padecer migrañas y caída de pelo.

Otras Kardashians se han contagiado de Covid-19

Khloé no es la única del clan Kardashian que se ha contagiado de la enfermedad, pues Kim de 41 años y su familia, también dieron positivo al virus en el 2020.

