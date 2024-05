Olga Breeskin es la nueva Rosaura de Aventurera

En su época de vedette, la bailarina y violinista conoció a muchas mujeres que traficaban con jóvenes; Olga fue una de ellas, tuvo que lidiar con esa situación, sin poder hacer una denunciar.

Ese momento de su vida lo recordó por el personaje “Rosaura”, la dueña de un burdel, enque interpretará en la obra “Aventurera”, la dueña de un burdel que toma ventaja de las jóvenes que van a trabajar al lugar, el mismo que por años hizo Carmen Salinas.

“Ha habido muchas Rosauras en la vida de Olga Breeskin. Sí, me costó trabajo porque me puse en el lugar de la protagonista, cuando eres una niña llena de ilusiones, de inocencia, de candidez, de pronto te encuentras con una experta en algo que ni siquiera conoces”, afirmó Breeskin en entrevista.

“Te encuentras con que te ponen una camita llena de rosas, pero no para apapacharte, sino para venderte. Te decían: ‘vamos a ir a una casa muy bonita, donde te van a tratar bien’ y la sonsa de Olga llegaba a una casa con una doña muy bien vestida, arreglada, me decían que había 25 recámaras, sin saber que estábamos cayendo en las casas de las Rosauras de esa época. No se usaba denunciar como hoy”, agregó.

“Aventurera” se estrenó en teatro en 1997, bajo la producción y actuación de Carmen Salinas. La fallecida actriz dio vida a “Rosaura”. Una mujer fría, calculadora y con poder político gracias a los secretos que guardaba. Ahora, Breeskin tendrá el reto de dar vida, sin tomar en cuenta las críticas, ni comparaciones con Salinas, dijo.

“Cada quien tenemos la obligación de inyectar a nuestro personaje nuestro propio estilo, pero el que haya sido Carmen Salinas, la verdad es que me encanta porque la quise mucho.

“No es un papel fácil, pero tengo que poner toda la sensibilidad que tengo en la sangre, toda la experiencia de haber hecho todos los géneros, afortunadamente teatro de comedia, de revista, musical, telenovela, cabaret por ocho años, todo lo he recorrido, así que a poner esa experiencia”, sostuvo.

Breeskin no abordará el tema político dentro la obra, misma que estará protagonizada por Irina Baeva y Daniel Elbittar, debido a que no cuenta con los conocimientos suficientes sobre el sistema político de México ya que, desde los noventas vive en Estados Unidos.

“Carmen era una experta, lo hacía con mucho acierto, pero viviendo fuera de México, desconozco. Claro que hay noticias, pero no es lo mismo que vivir en ese género en el que sí estuve involucrada en los setentas, ochentas y noventas, pero desde los noventas empecé a vivir en Estados Unidos y ya conozco de lejos la problemática de México y no me puedo meter en un terreno que Carmen manejaba con gran conocimiento”, dijo

“Aventurera” se estrenará el 20 de junio en el Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero, de la Ciudad de México.