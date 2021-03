Reinaldo Marcus Green dirigirá cinta sobre Bob Marley

LOS ÁNGELES. El cineasta de origen puertorriqueño Reinaldo Marcus Green dirigirá una película biográfica sobre Bob Marley para el estudio Paramount, informó ayer el portal Deadline. "La música de Bob Marley perdura en todos nosotros", señaló Green.

"Sus letras trascendieron continentes, color, credos y generaciones de gente. Su música cura, su música lucha. Sangra amor y verdad", añadió.

La película girará en torno a la vida y obra de Marley, la primera estrella global de la música popular surgida de los países en vías de desarrollo y el gran embajador del reggae gracias a temas eternos como "No Woman, no Cry", "Could you Be Loved", "Get up, Stand up" o "Is This Love".



"El público quiere conocer al Bob real: al hombre tanto como a la leyenda", argumentó el director.



"Confío en que esta película nos acerque más a entender su viaje y su música, y que continúe llevando la antorcha de su legado con humildad, elegancia y, por encima de todo, amor", añadió.



Ziggy Marley, uno de los hijos del artista jamaicano y que ha seguido sus pasos en el reggae, y Rita Marley, viuda del músico, estarán involucrados como productores en este proyecto de Paramount.



Las primeras noticias sobre esta cinta se dieron a conocer en junio de 2018, pero parece que ahora el proyecto ha cobrado un nuevo impulso.



Por el momento no se sabe quién interpretará a Bob Marley en la gran pantalla.



Reinaldo Marcus Green llamó la atención de la industria cinematográfica con "Monsters and Men" (2018), una película protagonizada por John David Washington ("Tenet", 2020) que consiguió el galardón especial del jurado a la mejor ópera prima estadounidense en el Festival de Cine Independiente de Sundance.



Además, tiene pendiente de estreno dos películas que podrían suponer un salto muy importante en su carrera.

Por una parte está "Joe Bell", un drama familiar sobre la discriminación a la comunidad LGBTQ que contó como protagonista con Mark Wahlberg.



Y en segundo lugar se encuentra "King Richard", una película sobre Richard Williams, el padre de las hermanas tenistas Venus y Serena Williams.



Will Smith fue el escogido para meterse en la piel de Richard Williams