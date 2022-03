CODA ya tenía un antecedente cinematográfico: La Familia Bélier

La noche del pasado domingo 27 de marzo se llevaron a cabo los premios Óscar 2022, en los que hubo muchas sorpresas, una de ellas fue la ovación a CODA, el film que obtuvo el galardón a mejor película del año, pero algo que tal vez no sabías es que ya tenía un antecedente cinematográfico: La Familia Bélier; te contamos todo sobre estas dos obras de arte.

Si aún no has visto ninguna de estas dos exitosas producciones, no te preocupes, pues te decimos en qué plataforma está disponible cada una y las razones para no perdértelas.

¿De qué se trata la película La Familia Bélier?





El film La Familia Bélier se estrenó en el año 2014, se trata de una producción francesa bajo la dirección de Eric Lartigau. Esta narra la historia de Paula (Loune Emera), una jovencita muy noble y un poco tímida, que también es la única persona de su familia que puede escuchar, pues vive con sordos.

Paula es indispensable para sus padres y hermano, pues además de apoyar al negocio familiar en un hermoso pueblo francés, es un puente de comunicación entre ellos y el resto de la sociedad.

La joven además de ser una todóloga y excelente hija, descubrirá que también tiene un gran talento para cantar, por lo tanto, luchará por ser reconocida, sin embargo, el camino no será nada fácil.

También descubrirá cómo cantar para que sus padres puedan captar la esencia, fuerza y magia de su voz.

Un film lleno de pureza y de magia, que toca temas como el despertar de la sexualidad, algunos tabúes pueblerinos, el amor a la familia, entre otros.

Está disponible en plataformas como Amazon Prime, HBO Max y Movistar+.

Lo curioso de esta película es que a pesar de la trama, se trata de una comedia. El reparto de actores y actrices está compuesto por: Roxane Duran, Éric Elmosnino, Ilian Bergala, Clémence Lassalas, Bruno Gomila, Mar Sodupe, Karin Viard, François Damiens y Luca Gelberg.

Gracias a su impresionante actuación, la protagonista Emera recibió el premio César como mejor actriz.

Si #Coda ganó Mejor Película... La Familia Belier merecía el Premio Nobel pic.twitter.com/3ltYINhqZt — Cazador de Oscars🎬🇨🇴 ¡Vamos Encanto! (@sebas_cazador) March 28, 2022

¿CODA está basada en La Familia Bélier?





Así es, el film estadounidense es nada más y nada menos que un remake de la cinta francesa La familia Bélier.

Al recibir el premio Óscar a mejor película, CODA pasó a la historia, pues se trata de la segunda producción basada en otra historia que se lleva este galardón.

Además, su protagonista Troy Kotsur, también rompió récord, pues se convirtió en el primer hombre sordo que recibe un premio a mejor actor.

CODA es un acrónimo utilizado para referirse a los hijos de padres sordos (Child of deaf adults). La historia es muy similar a la versión original, pues se basa en la vida de una joven llamada Ruby, quien al igual que Paula (La Familia Bélier), apoya de manera incondicional a su familia y al negocio de la misma, mientras ve por sí misma y por su sueño, que es convertirse en una gran cantante.

Ruby tendrá que descubrir cómo es la vida sin ellos, pues tarde o temprano volará.

La actriz protagonista es la galesa Emilia Jones, los demás actores que también forman parte del elenco de esta película son: Eugenio Derbez, Marlee Matlin, Daniel Durant, Amy Forsyth, Troy Kostsur, entre otros.

Se encuentra disponible en la plataforma de streaming Apple TV+, no obstante, en México no es posible ver la cinta en esta opción, pero sí en Amazon Prime Video.





