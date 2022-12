Bad Bunny en el Azteca: fans denuncian fraude con boletos de Ticketmaster

Los fans de Bad Bunny que llegan al concierto este viernes en el estadio Azteca denuncian en redes sociales que personal de Ticketmaster les rompió sus boletos al intentar ingresar porque supuestamente son clonados, a pesar de que afirman los adquirieron de forma legal.

La usuaria @ailoviutl compartió un video en Twitter donde se ven varias fans de Bad Bunny que discuten e incluso lloran al no poder entrar al concierto.

“Hola! Yo soy el corazoncito, llevo desde ayer a las 11 am aquí, compré mis boletos en priority y nunca me cancelaron la compra de TM ni Banamex. Ayuda”, comentó en la publicación la joven que incluso hizo un disfraz de corazón.

Hay algunos inconvenientes con los boletos que se liberaron estos últimos días de Bad Bunny, ya que los encargados de accesos, están rompiendo los boletos y se los están quedando. NO DEJEN QUE SE QUEDEN CON SU BOLETO. QUE NO LOS ENGAÑEN.

Si pueden lleven INE y la tarjeta. pic.twitter.com/kcZr4swTU5 — 皿 (@ailoviutl) December 9, 2022 😠💸 Fanáticos de @sanbenito se quejan afuera del @EstadioAzteca por presunta clonación de sus boletos comprados en @Ticketmaster_Me.



📹 @robekomon pic.twitter.com/iWyRr2CqAY — El Sol de México (@elsolde_mexico) December 10, 2022

El descontento entre los asistentes es tal que denunciaron fraude y generó caos en las inmediaciones del estadio Azteca, incluso algunos usuarios convocaron que estuvieran cerca para reunirse en la puerta uno del estadio y dar un portazo.

El concierto de Bad Bunny no es el primero que tiene quejas por boletos clonados, las escenas también se vieron en los shows de Dua Lipa, Harry Styles y Daddy Yankee.

😱 A minutos del inicio del concierto de #BadBunny, el interior del @EstadioAzteca luce semi vacío. En las afueras del recinto se reportan problemas con los boletos.



📷 Belén Eligio pic.twitter.com/GzRCtKsHFb — El Sol de México (@elsolde_mexico) December 10, 2022

Aunado a las quejas por los boletos clonados, muchos seguidores del “conejo malo” que no consiguieron entradas se vieran obligados a darse cita en las afueras del coloso de Santa Úrsula para buscar un acceso en reventa, con precios que van desde los 15 mil hasta los 25 mil pesos en la zona general.

"La verdad es que no hay muchas opciones, los están dando arriba de 15 o 20 (mil pesos), entonces los precios no están muy accesibles, yo sólo traigo tres mil pesos. Si no entro y se escucha bien, sí me quedo afuera a escucharlo", compartió Alexa, una fan proveniente de la Ciudad de México.

Demanda grupal contra Ticketmaster

Para denunciar estos actos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con Acciones Colectivas, es un instrumento legal para defender los derechos de un grupo de consumidores.

Como en este caso, Ticketmaster ya tiene una carpeta de investigación abierta por diversas quejas en múltiples eventos, la Profeco invita al público de Bad Bunny que resultó afectado a unirse a la demanda grupal.

🔵Si fuiste afectado por #Ticketmaster por los siguientes motivos:



❌Cancelación de cualquier evento

❌Negativa de reembolso



¡Súmate a la #AcciónColectiva en su contra! Descarga los formatos en https://t.co/ChyUa1b1TF pic.twitter.com/h8ChK1f7ZI — Profeco (@Profeco) September 22, 2022

|| Con información de Belén Eligio ||