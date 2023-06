Sofía Niño de Rivera realiza serie dentro de las cárceles

GUADALAJARA. Explorar el lado más humano de quienes han cometido crímenes es el objetivo de Libre de reír. El proceso detrás de la pantalla, nuevo proyecto audiovisual de Sofía Niño de Rivera que estrenará el 21 de julio a través de Prime Video y bajo la producción de Saskia Niño de Rivera.

A lo largo de varios capítulos, la standupera muestra el proceso en el que acude a la cárcel a convivir con distintos presos con el fin de enseñarles a transformar su dolor en risa.

“Santiaguito fue la primera cárcel a la que fuimos, nuestra primera experiencia resultó súper fuerte pero quise hacer algo más, que no se quedara sólo en una visita. Ya afuera daba talleres de stand up, entonces quise ver qué sucedería si estas técnicas se aplicaban a los reos”, afirmó Sofía.

“Lo que queríamos era mostrar la diversidad dentro de la cárcel, muchos no saben que hay niños, personas LGBT, mujeres, mostrar toda las poblaciones, que adentro hay inclusión; si afuera hay comediantes de todo tipo, es posible que adentro también”, expresó Saskia, quien es confundadora de la asociación Reinserta, con la que colaboraron para la realización del documental.

Sofía asegura que todos los mexicanos tienen una pizca de comedia, sin importar su pasado. Aunque reconoció que rodearse con los presos la retó emocionalmente.

“Tenía cinco años sin haber entrado a una cárcel y cuando volví me acuerdo que olvidé cómo se hacía (el stand up) ya que me impactaron los crímenes. El primero que me tocó le pregunté que por qué estaba aquí y me comentó que por violación… tuve que frenar el proceso y hablé con Saskia y le pregunté cómo se hace para que no me afectara.

“Lo que intenté hacer es separar al ser humano de su delito y en ese momento continué; el segundo entrevistado me dijo que su delito era secuestro… eso fue lo más difícil, pero nunca quise abandonar esto”, aseguró Sofía.

Uno de los retos a los que se enfrentó fue encarar sus propios miedos e inseguridades, pero también reconoció que tuvo grandes aprendizajes en el proceso, sobre todo personales; aprendió a valorar la libertad y la importancia de permanecer con los que más ama.

“Verte en pantalla es horrible, a mí me caga verme en pantalla, yo no me había sentido tan vulnerable en mi carrera como ahorita, en sus manos está mi trabajo y en su cabeza, siendo completamente honesta, todas mis inseguridades pasaron por mi cabeza, no sabía si lo hacíamos bien”, dijo la standupera.

“(Los reos) me enseñaron que la vida vale la pena a pesar de lo que te pasa, aprendí mucho más de ellos porque luego que acabamos el proyecto, los extrañaba. Jamás se me va a olvidar lo que aprendí de ellos y espero permee también en ellos”, dijo.

Un adelanto del proyecto se presentó como parte de la edición número 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.