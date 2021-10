Lo excomulgaron de su Iglesia, por su preferencia sexual

Orizaba, Ver.- Para Édgar Alcibar Estrada tener una preferencia sexual diferente significó afrontar el rechazo no solo de su Iglesia, sino el de algunos integrantes de su familia, sin embargo, gracias al apoyo y orientación de un grupo denominado Afirmación Mormones LGBT Familia y Amigos ha salido adelante.

El joven, que tuvo que emigrar al Norte del país en busca de una mejor oportunidad de trabajo explicó que, al dar a conocer su preferencia sexual, cuando era un adolescente fue excomulgado.

“Yo asisto a la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se nos conoce más como mormones. Me bauticé a los 16 años, ser excomulgado fue algo traumático porque yo serví como misionero durante dos años y después de un tiempo tener el valor para hablar y pedir una guía, consuelo u orientación, y que algunos líderes te den la espalda y te califiquen como libertino, sí duele, sí lastima, porque no todos somos así”, señaló.

Cuando su mamá se enteró que era gay, lo corrió de su casa y se refugió con su pareja, cuya familia lo recibió con gusto y de buena manera. “Poco a poco, conforme pasaron los años pude hablar con mi mamá; no ha cambiado su opinión al cien por ciento, pero poco a poco me va aceptando”, dijo. Añadió que conoce a su pareja actual y sabe de sus planes de contraer matrimonio.

Édgar forma parte de un grupo denominado Afirmación Mormones LGBT Familia y Amigos, que es un grupo conformado por personas con diferente tipo de preferencia sexual, pues hay quienes son gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, y todos se ayudan entre sí.

Este grupo no es nuevo, explicó, comenzó en Estados Unidos y en México tiene 20 años funcionando, ha ido creciendo poco a poco pues se visita a quienes identifican con ese tipo de preferencias. Los integrantes pagan un donativo cada año, lo que les permite acceder a actividades culturales, religiosas, deportivas, de servicio, entre otros.

Con 38 años, Édgar tiene una pareja formal con quien ya planea casarse, tenían previsto hacerlo en octubre del año pasado, pero debido a la pandemia aplazaron la fecha para este año. Aunque actualmente radican en Tijuana, donde sí pueden legalizar su unión, planean casarse en la CDMX para que tanto los familiares de su pareja como los de él puedan acudir, “ya la fiesta estamos planeando hacerla en Orizaba”, apuntó.

Foto: Cortesía | Edgar Alcibar

Mencionó que, en el Norte del país, la mentalidad de la población es abierta y aceptan a las parejas del mismo sexo. “Cuando fui a Orizaba me dio gusto ver, que allá también comienzan a aceptarnos. Vi a una pareja del mismo sexo que iba tomada de la mano en la calle, algunas personas volteaban a verlos y los veían con respeto, no escuché ningún comentario malo; eso quiere decir que la aceptación se va dando; no ha sido sencillo, es cuestión de ir trabajando todos en unidad y con respeto”, concluyó.

Comunidad LGBT+ presente en Carnaval de Veracruz

Veracruz, Ver.- Los inicio de la participación de la comunidad LGBT+ en las fiestas del Carnaval de Veracruz se deben a la gestión de la asociación Por un Veracruz sin Discriminación que preside Flypy Morales de Franco y que a la fecha es una de las agrupaciones más importantes por su activismo y labor social hacía este sector de la población.

En entrevista destaca que hace más de nueve años había mucho interés de la comunidad por participar con un carro alegórico e incluso tener su propia fiesta con todo y reina.

Flipy Morales, estilista y miembro de la comunidad LGBT / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Sin embargo en aquel entonces había mucho temor por el rechazo de la sociedad y los riesgos que implicaba al quedar tan expuestos.

Fue a través de una gestión y el apoyo de contactos que pudieron participar por primera vez con su propio carro alegórico.

“Había cierto temor de algunos integrantes porque pensábamos que la gente nos iba a agredir porque una fiesta tan grande como es el Carnaval de Veracruz pues hay de todo, alcohol, es una fiesta grande que se presta, pero escogimos un nombre como un escudo que es por un Veracruz sin discriminación y con ese nombre iniciamos nuestra participación dentro de la fiesta más importante”, indica.

Actualmente la comunidad LGBT+ además de contar con su propio carro alegórico que forma parte del Carnaval tiene su propia celebración donde hay una reina trans.

A partir de ahí la asociación se hizo más fuerte debido a la labor social que emprendieron en favor de la comunidad así como algunos sectores desprotegidos.

A la fecha la agrupación no solo se enfoca en la comunidad LGBT+ sino también realizan campañas en favor de la niñez y madres solteras, como cortes de cabello gratuitos, entrega de juguetes, despensas y demás.

“Hacemos mucha labor social, año con año regalamos juguetes a muchos niños el día de niños, vamos a colonias y montamos campañas de corte de cabello y tinte a bajo costo, con el fin de hacer conciencia que somos humanos solidarios que cuando podemos apoyar lo hacemos con gusto”, menciona.

Morales Franco también es directora de la firma nacional Miss Trans Belleza México la cuál solo tuvo dos ediciones porque se atravesó el periodo de pandemia.

Menciona que gracias a su gestión, todas las participantes fueron apoyadas con los gastos de traslado y comida.

“Estábamos en la lucha de querer agarrar más fuerzas como firma para llevar a una chica al internacional, pero se atravesó la pandemia. Hice gestiones para apoyar a las participantes para que los patrocinadores las apoyaran con el viaje de avión de ida y vuelta, la comida y aparte se dieron premios en efectivo, al primer lugar le dieron 50 mil pesos”, agrega.

La activista reconoce que la discriminación hacia la comunidad ha disminuido y que también se han logrado avances, pero se requiere legislar en favor de este grupo de la sociedad.

En ese sentido refiere que el gran pendiente de los diputados es promover el matrimonio igualitario y la identidad de género ya que actualmente para lograr estos beneficios tienen que promover amparos que resultan costosos.

“Esperamos que este diputado que nos va a representar haga su trabajo, aunque es de la comunidad no tenemos ninguna garantía, yo creo que este chico de la comunidad ha sido fiel a su partido, ahora lo premian dándole un cargo como plurinominal y esperamos que haga su trabajo porque todos los ojos de la comunidad estarán pendientes de su actividad”, insiste.

