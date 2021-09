Diversa: así es como el trabajo ya no es trabajo y es placer

Cuando haces lo que te apasiona dejas de trabajar, asegura el emprendedor xalapeño Jesús Lima Hernández, quien hace cinco años redirigió su proyecto profesional y de vida hacia el emprendimiento y creó su negocio en el rubro de la floristería, lo que hoy le hace inmensamente feliz.

Al crecer en Xalapa, “Ciudad de las flores” y tener una madre, admiradora nata de la naturaleza que cultivaba sus propias flores para crear sus arreglos florales, siempre mantuvo su gusto por éstas; sin embargo, a la hora de elegir carrera se inclinó por la contaduría por herencia paterna, carrera que hizo en la Universidad Veracruzana.

Durante 14 años se dedicó a ejercer su profesión en una conocida institución bancaria, donde fue desde cajero hasta gerente de sucursal en esta capital. Posteriormente se fue a trabajar a Puebla para la misma institución y no se ha desligado completamente de ésta, pues actualmente brinda cursos de capacitación a los empleados bancarios.

Encontrar su camino

Todas las mañanas Jesús caminaba por la calle Úrsulo Galván, en Xalapa, para llegar a su trabajo. En esa calle hay hasta la fecha una florería ante la cual se detenía a observar los arreglos florales y se decía que algún día tendría un negocio de ese tipo, pero la actividad laboral lo absorbió hasta que por trabajo llegó a la Ciudad de México, donde después de hacer algunos test le dijeron que tenía su parte creativa trunca, por lo que a los 35 años, se cuestionó si lo que hacía era realmente lo que deseaba para su futuro y encontró que no, por lo que decidió regresar a las flores.

Fue un diez de mayo, cuando pidió permiso para ofrecer sus arreglos florales en el portón del edificio donde vivía, los que se agotaron.

Entonces tomó un curso de floristería y se dio cuenta que tenía mucha facilidad y que era buenísimo en esa área, por lo que abrió su negocio Flor de Lima Boutique, el cual en esos cinco años le ha dado si bien muchas satisfacciones, ha representado también un reto cada día.

Hoy en día, Jesús dirige un equipo de una docena de personas que crean la ambientación y decoración florales para bodas de algunas socialites de diversos estados del país, asimismo crean los arreglos florales para las campañas comerciales de exclusivas tiendas y comercios.

En este punto, Jesús reflexiona y asegura que cuando sigues tus sueños y haces lo que te gusta, te apasiona, dejas de trabajar porque si lo que se hace es con amor, ya no es un trabajo sino un placer, algo que disfruta tanto que incluso lo haría sin pago alguno.

Hoy que sus diseños florales están en revistas y en catálogos; indica que no puede más que agradecer haber seguido su instinto y cambiar el trabajo seguro en una institución bancaria por perseguir su sueño, lo que no fue fácil, pues también temió y dudó, pero hoy constata que hizo lo correcto.

Al día de hoy puede aconsejar a los jóvenes universitarios, recientemente dio una charla como parte de los eventos de emprendimiento que organiza la Universidad Veracruzana, a no dejar de perseguir sus sueños.

Sobre la gran variedad de flores que existe en México, dijo que resulta mucho más económico hacer la decoración floral aquí que en Argentina o en Chile debido a que el clima permite tener flores todo el año, como rosas o dalias, la flor endémica de México.

Si bien los colores y texturas se han ido modificando genéticamente para ofrecer una mayor variedad a los amantes de las flores, es en Europa donde se está dando con mayor auge, aunque en México ya se empieza a trabajar con éxito y calidad en esa área.

Por otro lado, a México llega una gran diversidad de flores importadas de Suiza, Holanda, España, lo que enriquece aún más la riqueza que se posee en el país para ofrecer los más delicados, exclusivos y elegantes bouquets, concluyó el florista xalapeño que está triunfando en México con sus diseños.

"Me siento orgulloso de mi orientación y de mi labor"

Córdoba, Ver.- Fomentando la cultura de la lectura y brindando espacios donde exista seguridad social y confianza para las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual y Queer (LGBT+), Manuel García Estrada ha entrado en el mundo empresarial cafetalero.

Sin imaginar que llegaría a convertirse en gestor cultural, su labor empezó repartiendo libros en la ciudad de Córdoba a escuelas de nivel básico, media, media superior y superior, esto entre el 2009 y 2010, recibiendo 17 mil libros.

Su mente abierta le ha permitido hacerse de amigos y conocidos que no condicionan su amistad y al ser aceptado como la persona que lo hace feliz, ha organizado eventos como Festivales de Jazz y festivales Interculturales, mostrando al mexicano como es.

Dijo que para esta actividad que realizó se ha trabajado en estados fuera de Veracruz, como por ejemplo en Puebla, Toluca y municipios como Zongolica y Córdoba.

Con el paso de los años, el volverse empresario fue una “espinita” que traía junto con las ganas de crecer como persona y brindar espacios donde la gente de la comunidad LGBT+ se sintieran cómoda, “en otros lugares se delimitan a acceso solo a mujeres y hombres y eso es discriminación, yo no me fijo en ello pues el dinero que me da un heterosexual y una persona de la comunidad es igual”.

Fue un año de labor donde se dio a la tarea de buscar un espacio, ahorrar mano de obra realizando pintura y acabados que él en conjunto con su pareja y amigos pudo lograr, para él, el tema del Covid-19 fue complicado pues vio frenados proyectos, sin embargo buscó salir adelante y arriesgo quizá más que un sueño para poder hoy día tener su negocio propio.

“Abiertamente siempre he manifestado mi orientación sexual, cuando comencé como gestor cultural todo tenía que ser con esta línea y fue como llegue a una línea de cafeterías, me siento orgulloso de mí mismo y sin temas de discriminación he salido adelante”.

En su andar diario le ha tocado ser víctima de los llamados “haters” en redes sociales, pues lamentó que en pleno 2021 la ciudadanía continúe con el tema de discriminar.

“Hay que salir del closet, desde hace años que era joven veía gente que no es feliz, es cosa de ellos y que puedan tomar terapia, a la comunidad la trato como se merecen al pertenecer a distintos gremios como cultura, diversidad, cafetalero damos la calidad, me da igual como sean pero siempre si que te sientas cobijado”.

Cuestionado sobre si fue difícil entrar a un mundo donde los heterosexuales dominan siendo él abiertamente una persona de la comunidad LGBT+, comentó que no le costó trabajo, pues a su parecer los mejores baristas de México son gay y lesbiana, “es imposible que no llegues a las cafeterías y veas a alguien gay, hay una peculiaridad de ganas de salir adelante, muchos baristas de la comunidad buscan llegar al campo”.

Manuel García lleva un año de matrimonio con Alex Rodríguez, sin embargo tuvieron que salir del estado para llegar a unirse conforme a ley, situación que cree hace falta no solo en el estado de Veracruz sino en otros más de la República Mexicana.

De forma breve comentó que lamentablemente a su familia le cuesta aceptar el hecho de que sea abiertamente gay, pero no le ha importado de todo el pensamiento y en sus amigos, su trabajo y su pareja ha encontrado la familia que soñó.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba