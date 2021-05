A reflexionar: voto, personal, pero incide en lo colectivo

Xalapa, Ver.-La decisión de salir a votar es personal, por lo que si electores y electoras deciden que no hay las condiciones tanto de salud como de seguridad están en su derecho, sin embargo, existe la invitación a la reflexión de hacer uso del voto útil y anteponer preferencias personales a las de la comunidad, porque el voto es personal pero afecta o beneficia a la comunidad, dijeron investigadoras: “Que la democracia traiga reflexión, beneficio, derecho humano, aportación desde donde yo estoy a la comunidad”.

La doctora en Derecho Procesal, Laura Celia Pérez Estrada, indicó que el significado de la palabra democracia es el cumplimiento de ejercer el derecho que los ciudadanos tienen a votar porque tiene un impacto personal, pero como impacto colectivo podemos decidir quién nos va a representarnos en el caso de los Congresos estatal y federal, así como en cada municipalidad.

Puntualizó que es importante decidir por qué votar, aunque la reflexión es también para quién votar y hacer la reflexión del voto útil, para que el elector no se vaya nada más con el miramiento del voto de castigo o de reflexiones personales, empáticas, anímicas por tal o cual candidato, sino desde un punto de vista reflexivo humano, ético y moral. “Qué tanto me ha afectado en mi integridad como ciudadana tal o cual partido, de eso se trata, no sólo de ejercer el voto de castigo y votar por el partido disidente o contrario”.

Local Candidatos a diputación del distrito 11 de Xalapa debatieron

La actualmente académica de Carrera de Tiempo Completo, adscrita a la Facultad de Derecho de la UV, precisó que el voto individual impacta de manera colectiva, por lo que en el llamado al voto útil los electores deben reflexionar por quién hacerlo, para qué hacerlo y cuál es el beneficio que su voto traerá para tal o cual candidato, sin embargo en un miramiento de derechos humanos, ético y moral no se puede dejar olvidado esto porque si no se trata de un ejercicio meramente personal.

Que la democracia traiga reflexión, beneficio, derecho humano, aportación desde donde yo estoy a la comunidad, porque vemos las simpatías, las disidencias que hay con el partido con el candidato, incluso las encuestas, pero también hay que voltear al pasado y ver el presente, “qué beneficio ha traído a la comunidad porque hay muchos candidatos que repiten y pensar que si en antaño no lograron hacer nada, habremos de reflexionar el voto útil, estoy dispuesto a repetir, le daré el beneficio de la duda o le apuesto a otro que sí puede aportar más beneficios a mi comunidad”, concluyó.

Para la doctora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana Olivia Reyna, las campañas políticas de la actualidad son lo más parecido a un show de pésima calidad: candidatos quemados, campañas de desprestigio, nulas propuestas, contaminación auditiva y visual. Todo por conseguir un “hueso”, y en vez de ser más creativos no están considerando que la población no se puede exponer tanto. “Creo que el INE debería lanzar plataformas digitales que permitan realmente a la población hacer votación desde casa porque existen las plataformas digitales para eso, pero se sigue aún sin migrar a una plataforma digital.

Foto: Cortesía | Universidad Veracruzana

La investigadora, escritora y creadora, Renatta Vega Arias, indicó que no tiene una confianza bárbara en la democracia, pero si de algo sirve, que quede constancia de que no creemos en sus alianzas ni damos votos a quienes son culpables de esta situación.

Evodia Silva Rivera, investigadora de tiempo completo del Citro UV, puntualizó que salir a emitir el voto es una decisión personal, ya que si bien muchas veces la gente no sale a votar por otras razones, si ahora hay quienes deciden no hacerlo, están en su derecho también porque no se cuenta con otros mecanismos para ejercer el voto que no sean de manera presencial, es decir, no es una problemática en blanco y negro, hay razones para hacerlo, y otras tantas para no hacerlo.

Puntualizó que no teníamos ni tenemos experiencia como sociedad sobre cómo afrontar procesos democráticos en el contexto de una pandemia de esta magnitud, es una experiencia inédita y en ese contexto los ciudadanos decidirán si están en condiciones de salir a emitir su voto.

Foto: Cortesía | Universidad Veracruzana

Sagrario del Carmen Cruz Carretero, investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, opinó que salir a votar significa redireccionar el rumbo del país, corregir los errores que políticas de estado están llevando a cabo, sancionar a los partidos que están abusando del poder e implica que los ciudadanos ejerzamos un derecho por el que mucha gente peleó e incluso murió al haber defendido el voto.

“En este 6 de junio ve a votar porque es el derecho que ganamos a través de los años y es el derecho de tomar el timón del país escogiendo no sólo a los representantes de gubernatura o municipios, sino también de la Cámara que se convierte en un contrapeso del Ejecutivo y del Poder Judicial. Ve a votar es nuestro derecho y nuestro privilegio”.

INE exhorta a electores a votar

Los vocales de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz pidieron a la ciudadanía participar de manera activa en las elecciones que se realizarán en junio próximo. En un mensaje conjunto aseguraron que están garantizadas las medidas sanitarias y de seguridad para que el proceso electoral se desarrolle de la mejor forma posible.

El Vocal Ejecutivo, Josué Cervantes Martínez, consideró indispensable que la ciudadanía participe desde el ámbito que le corresponda, siendo funcionarios de casillas, representantes de algún partido político o candidatura independiente, observadores electorales y como votantes.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"Hay que votar de una manera razonada, lo más informada posible, se debe conocer a las y los candidatos. Votar es seguro, se debe votar de manera libre, libre de presiones, de violencia, de virus, todas las condiciones están dadas para que así suceda, votar es seguro", expresó.

El vocal de Organización Electoral, Jorge Ortega Pineda, recordó que se están tomando todas las medidas sanitarias necesarias, a fin de que la ciudadanía acuda a las urnas para cumplir con el proceso democrático.

"Se estarán aplicando las medidas y los protocolos de higiene y seguridad para que todas y todos los que acudamos a las casillas estemos seguros de que no habrá posibilidad de contagio", dijo.

El vocal del Registro Federal de Electores, Sergio Vera Olvera, manifestó que acudir a las casillas electorales, además de ser un derecho, es la oportunidad que la ciudadanía tiene para decidir sobre el futuro del país.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"Los esperamos este 6 de junio para que emitan su voto, votar, aparte de ser un derecho que tenemos como mexicanos es la forma de expresar nuestra voluntad y el destino que queremos para nuestro país", expuso.

El vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, destacó que en Veracruz son casi 100 mil veracruzanas y veracruzanos los que van a recibir los votos de la ciudadanía, mismos que ya fueron capacitados y asistieron a simulacros, por lo que están en condiciones de hacer una fiesta democrática.

"En México las elecciones las hacen las y los ciudadanos, acudamos a las casillas a votar con calma, acudamos tranquilos de que se están tomando todas las medidas sanitarias posibles y, sobre todo, construyamos un ambiente cívico, de paz y tranquilidad en unas elecciones que hacemos las y los mexicanos para las y los mexicanos", manifestó.

Con información de Itzel Molina