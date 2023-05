Locatarios del Galeana desconocen proyectos de rehabilitación en mercado

En los sanitarios del mercado Galeana pueden pasar hasta una semana sin agua, lo que impide que puedan ser utilizados, por lo que su reparación y atender el desabasto, es una necesidad prioritaria de acuerdo con los locatarios.

Los comerciantes dijeron desconocer del proyecto de mejoramiento que anunció el alcalde de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil para ese lugar, sin embargo, señalaron que una de sus principales carencias son la mala condición de los sanitarios y la falta de agua.

Otra necesidad es mejorar la iluminación y la mala condición de los registros que no tienen tapas y que podrían generar accidentes. “La principal necesidad son los baños porque no sirven los manerales, no tenemos agua, las tazas tiene que estar uno echándoles el agua personalmente, entonces yo siento que eso es lo primordial. También el tema de la infraestructura, falta que el mercadito cambie para que se vea más bonito y venga más gente”, dijo María de Jesús Villegas.

Baños del mercado Galeana no tienen agua | Foto: David Bello

Agregó que, si bien ha acudido personal del Ayuntamiento de Xalapa a tomar medidas, desconocen los detalles de un proyecto de remodelación para ese lugar.

Iván Gabriel coincidió en que los sanitarios son una necesidad porque los días que no hay agua, no abren y tiene que estar buscando opciones de algunos públicos, en estacionamientos o en el mercado Jáuregui.

“No sabemos de un proyecto, hemos visto que han venido a medir, pero nada más, no sabemos más, yo tengo aquí como 10 años, pero sí hay muchas cosas que atender, yo creo que los baños es lo urgente”.

Explicó que otro pendiente es la iluminación porque, aunque tienen lámparas, no todas funcionan y eso sería necesario atenderlo.

Aunado a ello, doña Carolina quien lleva 30 años trabajando en el mercado, dijo que son muchos años que llevan con el problema en los sanitarios y los registros, sin que la autoridad atienda sus demandas.

“Hacen falta muchas cosas, no tenemos agua, no tenemos baño, no hay agua y están cerrados, no sirven los baños, no tienen agua y eso sería lo primordial. Las pichanchas no tienen nada, si quitamos la tapa de madera queda el hoyo y se les dice, pero no hacen caso”.

En su opinión es importante que la administración municipal considere las problemáticas a la que se enfrentan los locatarios y les dé soluciones.