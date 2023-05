Colonias de Xalapa sufren escasez de agua; lista de las más afectadas

Son innumerables las zonas que se han quedado varios días sin agua en Xalapa durante la actual temporada de estiaje; son miles los que han padecido por no tener el vital líquido; algunas de las colonias más afectadas son Progreso, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Indeco Ánimas, El Tronconal, Lomas Verdes, Carolino Anaya, Campo de Tiro, entre otras.

No tener agua por varios días ocasiona serios problemas a las familias que entre otras situaciones deben gastar el comprar garrafones y botellas de agua para cubrir sus necesidades; pero además provoca enojo y estrés al no poder limpiar la casa, cocinar, lavar la ropa y hasta utilizar los baños de forma normal.

¿Ha funcionado el tandeo en Xalapa?

La falta de agua es cada vez más grave en numerosas zonas de la ciudad; el programa de tandeos que son de dos días sin agua y dos con el servicio se ha prolongado hasta por una semana en las zonas altas de la colonia como Emiliano Zapata, como es en el fraccionamiento La Morera o la rúa Diana Laura, donde ha escaseado por hasta más de cinco días en el último mes.

En Lomas Verdes las familias deben rellenar sus cubetas | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

En este caso, algunos residentes han optado por llamar a la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS) para pedir que les surtan el líquido con pipas; esa agua la han utilizado para cubrir necesidades básicas como la higiene de las viviendas o el baño, aunque para beber optan por comprar más garrafones en las purificadoras que ahora hay en todas las colonias.

Dijo que el agua que les llevó la pipa no se les cobró, pero pues sí se les dio para su “refresco” a los trabajadores, por la cortesía de llevarles el líquido a sus hogares.

En la calle Toltecas, la señora María Estrada comenta que por no tener el servicio se le juntó la ropa de toda la familia sin lavar, “eso es muy estresante y nos pone de malas, sin contar que me preocupa que no se puedo limpiar adecuadamente la vivienda que habitamos seis personas, tenemos dos adultos mayores y es complicado atender todas sus necesidades con garrafones”.

Indica que ha durante estos días han tenido que bañarse a cubetazos con agua de garrafón y eso realmente es preocupante porque afecta las finanzas ya disminuidas de la familia, “es un gasto de más el tener que comprar o acarrear agua de la casa de otros familiares que si tienen el servicio”.

¿Cómo es el servicio en Lomas Verdes?

Por su parte, el Hugo Acevedo quien vive en la Unidad Habitacional Lomas Verdes, señala que el fin de semana sufrieron mucho porque no cayó agua en sus viviendas, “aquí las casas son de interés social y pocos tienen cisterna, la mayoría de las familias tienen uno o cuando mucho dos tanques de almacenamiento, que no alcanza para más de tres días”.

Indica que desde que comenzó la temporada de tandeos, que ahora fue antes que en otros años, “nos quedamos más días sin el líquido y aunque buscamos ahorrar lo más que se puede, si son como ahora más de cinco días, irremediablemente no nos alcanza lo que se almacena”.

En su caso, dice que cuando les cae agua la junta en cubetas, “por lo menos para el baño, lavar trastes y el baño”, pero luego ni para eso les alcanza”.

El caso de la colonia Progreso, Roberto Bañuelos, quien habita en esa zona, explica que la semana pasada pasaron seis días sin agua, “yo no tengo tantos problemas porque somos dos en casa y buscamos ahorrar, pero mis vecinos la pasaron mal, la situación pone de malas a las personas, porque no se pueden bañar para irse a trabajar”.

Dice que el tandeo había sido respetado, pero la semana anterior se prolongó y eso complica la vida a todas las familias.

Otros casos donde ha faltado varios días el líquido son las colonias 21 de Marzo, por seis días; Vasconcelos ocho días, Revolución donde no respetan los tandeos y aseguran vecinos “de 30 días solo tenemos siete días agua”. Asimismo, en la colonia Rotaría llevan cuatro días sin agua; Loma Bonita ocho y en la zona Centro 5 días.

Por su parte, en las colonias, Libertad, Lomas del Paraíso y Las Margaritas, que son zonas altas los vecinos reportan que en sus zonas no ha faltado el líquido más que en los días de tandeo, “de milagro ahora sí nos han dotado, porque anteriormente nos faltaba a cada rato”.

¿Ha habido protestas por la falta de agua?

La falta del líquido provocó que la noche del lunes, familias de la colonia Emiliano Zapata protestaron porque aseguran tienen una semana sin agua; exigieron a la autoridad municipal que los dote del servicio. Ellos bloquearon el paso en el Circuito Presidentes, de esta ciudad.

Al lugar acudió el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil quien atendió personalmente a vecinos. Tras dialogar con los vecinos ordenó que personal de la CMAS realice una revisión de la red hidráulica y se les apoye en el abastecimiento con pipas para que las familias cubran sus necesidades básicas.