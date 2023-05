¿Rentas habitaciones con plataformas digitales? Alertan de fraudes

Veracruz, Ver.- El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Veracruz César Alfonso Muñiz Cuervo alertó sobre el aumento de los fraudes que se realizan a través de plataformas digitales para la reservación de hoteles.

En entrevista explica que a través de Internet y redes sociales, supuestas agencias de viajes o usuarios intentan engañar con aparentes ofertas de paquetes vacacionales por debajo del precio comercial.

Te puede interesar: Hoteleros de la zona conurbada prevén alza por puentes de mayo

¿Cómo estafan a clientes que usan aplicaciones?

Local Con eventos deportivos, ¡Xalapa logró ocupación hotelera histórica!

Sin embargo pidió a la población estar alertas porque dichas ofertas no son hechas por los hoteles. “Desafortunadamente es un tema que ha venido a la alza, los fraudes, sí se han tenido reportes de los clientes que llegan a los hoteles. Ven una promoción, depositan a una cuenta y resulta que la cuenta no es del hotel y fue un fraude y es una pena para los clientes pero tampoco es culta de los hoteles”, expresa.

Exhortó a los visitantes a buscar por otros medios, las condiciones y coberturas del servicio ofertado, verificar la reputación de la agencia que brinda el servicio, así como su registro formal ante autoridades competentes y evitar realizar transferencias electrónicas.

Lee más: Tras apagones, hotelero califica de “servicio de porquería" a CFE

“Nosotros lo que hacemos a las personas que buscan hospedaje es decirles que se informen bien sobre todo si ven una oferta demasiado buena para ser verdad, preferentemente llamar al hotel, todos los hoteles ponen a disposición sus teléfonos y es el medio más seguro", señaló

Comenta que las personas que caen en estos fraudes al final ya no hacen sus viajes porque terminan decepcionados del servicio del hotel, sin tomar en cuenta que no es responsabilidad de los establecimientos. Por ello insistió en no hacer tratos con páginas de dudosa procedencia o que prometen paquetes y ofertas irreales.