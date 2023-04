Angelita, pequeña gigante de la fotografía deportiva

En días pasados en la capital veracruzana oficializaron el Grand Prix Mundial de Para Atletismo, por lo que se presentaron varios medios de comunicación no solo de Xalapa, también de diferentes puntos de la entidad, por ejemplo del puerto de Veracruz, pues nadie quiso perderse este histórico anuncio.

Entre los fotógrafos destacó la presencia de una mujer de talla baja que con sonrisa amigable y trato cordial saludaba a los presentes; ella dijo llamarse María de los Ángeles Hernández Ortiz.





Luego de concluir el anuncio que se dio en el Estadio Xalapeño y con tiempo para liberar el estrés del trabajo, la fotógrafa brindó algunos minutos a Diario de Xalapa.

Angelita como la conocen, ya en entrevista, contó que nació en Córdoba, pero vive en el puerto de Veracruz, municipio donde dice inició el camino de la fotografía, luego de concluir su carrera universitaria en Ciencias Técnicas de la Comunicación.

Orgullosamente dijo que cumplió su carrera en la Universidad Veracruzana y que es Generación 87-91, logro que no fue fácil conseguir, pues al vivir sola y trabajar la hizo esforzarse mucho, porque deseaba ser profesional.

Para conseguir ese paso, cuenta que buscó que podría ayudarla a conseguir el soporte necesario para lograr su objetivo, por lo que estando en la secundaria se aventuró a ir a la Ciudad de México a comprar “chacharas”.

“Estando en la secundaria me iba a México a traer chácharas y vendía entre amistades, recuerdo que una hermana me apoyaba. Así fue parte de mi vida. Lo que vendía era según la época del año, como diciembre, regalitos, el día de la amistad, el Día del Niño o el Día de la Madre, así me la llevé”, dijo.

Una vez que pasó al bachillerato, recordó que dejó la casa de sus hermanos con los que vivió desde los 4 años de edad, pues quería ser independiente y conseguir sus objetivos sin contratiempo y concentrada en ella misma.

Al concluir esa etapa de estudio ingresó a la Universidad Veracruzana y cursó la carrera de Ciencias Técnicas de la Comunicación logrando cumplir el estudio en 1991.

Ya con escuela y algunas prácticas hechas, tocó puertas de oportunidades, pues debía mantenerse para continuar con su vida, hasta que el periódico La Nación le dio oportunidad de laborar.

Acompañada de su fiel amiga, la cámara, también fue colaboradora del Dictamen y recientemente es parte del Notiver.

Hasta el momento han pasado 32 años tomando fotografías en eventos, mayormente deportivos, sin embargo, Angelita no desconoce los generales, sociales, espectáculos o policiales.

“He estado en muchos eventos deportivos, pero cuando estuve en el Dictamen por la tarde, cubría de todo, desde general, espectáculos, sociales y los que me enviaran a realizar”.

Muchas experiencias están en su mente, pero su memoria guarda cosas especiales, como cuando convivió con Yuri, que para ella, “es muy buena onda”, además otra que recuerda es un evento en la cárcel “un momento, igualmente entretenido”, dijo.

“Recuerdo que hace como 25 años en el aeropuerto, varios fotógrafos esperamos al dueño del Real Madrid, que al verme me dijo: ‘oh chiquilla, me has caido muy bien’. El directivo pasó por Veracruz, porque iría a Córdoba a una fiesta; es otro momento que tengo guardado en mi mente”, expresó.

Aunque la foto es su pasión, reconoce que inició por necesidad que ahora agradece, pues dice gracias a esto, “salí adelante junto a mi hijo Luis Ángel”.

Angelita es reconocida por trabajar duro y entregada a su profesión. Ha estado en eventos deportivos muy importantes, como la de Tiburones Rojos del Veracruz, en donde fue siempre bien recibida por los jugadores, entre ellos Jorge Comas, Rocha, Carlos Barra, Pascual Ramírez, entre otros más.

Actualmente las nuevas tecnologías a Angelita le ha mermado, pues dice los celulares han provocado que ya no tome fotos como antes.

“Ahora es un poco más difícil, por la tecnología ha bajado mucho. Igual tomo fotos en eventos, pero luego uno se acerca a la gente para ofrecer servicios y no aceptan por lo mismo, pero hay personas que sí”, reconoció.

Y agregó: “Aunque la tecnología avanzó, me siguen invitando a que les tome fotos para sus eventos. Sigo apoyándome con la fotografía, aunque ya es menos, pero aquí seguimos”.

Por último, Ángeles Hernández Ortiz, remarcó que la fotografía significa todo para ella, “porque me ha dado muchas cosas, además me ha servido para mantenerme con mi hijo. Son más de 30 años y aquí seguimos contentos con el apoyo de mi hijo Luis Ángel que tiene 20 años de edad, a él y a personas que me siguen brindando la mano, eternamente agradecida”, concluyó.