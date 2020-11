Arranca el proceso electoral en Veracruz; van por 262 cargos

Xalapa, Ver.- Hoy se instalará el consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) con la participación de los representantes de los 10 partidos políticos nacionales y los consejeros locales de cara a la Jornada electoral que se realizará el 6 de junio de 2021, la elección más grande en la historia de México.

Así, arrancará de manera formal el proceso electoral federal en el estado de Veracruz por lo que en días próximos se instalarán también los 20 consejos distritales de la entidad con las medidas sanitarias a las que los obliga la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Local Los candidatos del PAN tendrán que cumplir requisitos, nada fuera de la ley: Guzmán Avilés

De esa forma, el INE en coordinación con los Organismos Públicos Locales desarrollarán las actividades para la elección de Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías.

A nivel federal se renovarán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 diputaciones por representación proporcional.

LA ELECCIÓN

En el estado de Veracruz, se elegirán 262 cargos. 30 diputaciones de mayoría relativa; 20 diputaciones de representación proporcional y 212 presidencias municipales; de ahí: 212 sindicaturas y 633 regidurías.

En estos próximos comicios los electores tendrán que elegir entre 14 partidos políticos. Habrá 7 partidos nuevos en el estado; cuatro locales: “Todos por Veracruz”, "¡Podemos!, “Bienestar y Justicia Social” y “Unidad Ciudadana” y, tres federales: “Fuerza Social por México”, “Redes Sociales Progresistas” y “Partido Encuentro Solidario”. Estos se sumarán a los ya existentes: Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario Institucional; Partido de la Revolución Democrática; Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano; Partido Verde Ecologista de México y Morena.

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, → ¡CON UN SOLO CLIC!

La proyección es que se instalarán en Veracruz, poco más de 10 mil 500 casillas con un padrón que ronda en lista nominal en 5 millones 800 mil electores.

Veracruz es el tercer o cuarto padrón electoral más amplio del país de tal suerte que el número de personas que serán visitadas para ser funcionarios de casilla será amplio.

El ejército de capacitadores y supervisores electorales supera las 3 mil personas con quienes se integrarán las casillas y se va a insacular conforme a la ley, un 13 por ciento del listado nominal.

LAS ACTIVIDADES

El Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, recordó que el pasado 7 de septiembre de instaló el Consejo General del INE para iniciar el proceso electoral y hoy se instalará el consejo local para posteriormente instalarse los distritales lo que no deberá pasar del 15 de noviembre.

Precisó que varias de las actividades se llevarán a cabo de manera virtual tales como la capacitación electoral a los capacitadores y supervisores para que sepan qué conocimientos les deben transmitir a quienes van a ser funcionarios de casilla.

Local PRD critica solicitud de crédito de alcalde de Xalapa

“Eventualmente se realizarán algunas actividades presenciales, pero guardando la sana distancia, teniendo todos los cuidados sanitarios de los cuales ya se ha hablado muchísimo. El INE estará produciendo cápsulas informativas para poder dar información de esa manera los CAES van a tener que ir a domicilio de la ciudadanía a notificarle que fue insaculada la persona como probable funcionario de casilla, lo va a motivar para aceptar el cargo y le va a dejar información virtual para que la pueda conocer. Nos vamos a apoyar muchísimo en elementos electrónicos”, precisó.

Las boletas tendrán que ser impresas físicamente por lo que descartó la utilización de boletas electrónicas lo que implicará algunas medidas de sanidad que se estarán aplicando.

OPERATIVIDAD POR COVID

Refirió que, con el ejemplo de otros países con prácticas exitosas, se buscará que la ciudadanía se forme en las casillas, guarde la debida distancia, porte cubrebocas, además de que se estará tomando la temperatura.

“A nadie se le va a impedir votar, la persona si llevara temperatura, se le alertará incluso para su propio bien para que se atienda. Las personas tendrán que acudir a la casilla necesariamente, incluso recordarán que en el pasado proceso 2018 se pilotearon algunas casilla en hospitales, una especie de casillas especiales para que las personas que estén en hospitales no tuvieran que trasladarse, de hecho no podrían, pero por la misma situación de posibilidad de contagio, se decidió que esta vez no se van a pilotear esas casillas porque podríamos poner en riesgo tanto a los propios enfermos, como al personal del hospital, como a las personas que fueran a votar, sería bastante riesgoso”, añadió.

Ante ello, reiteró que se trate de quien se trate, el elector deberá acudir a la casilla si desea y está en posibilidades de votar.

“No tenemos una modalidad y no vamos a tener una modalidad en que el INE pueda ir a un domicilio, a un hospital, a un centro para poder recepcionar el voto, las personas tendrán que llegar a la casilla”, añadió.