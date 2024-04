¡Prepárate! Cerca de 100 colonias en Veracruz y Medellín no contarán con agua

Veracruz, Ver.- Al menos 100 colonias y fraccionamientos de la conurbación Veracruz- Medellín, continuarán enfrentando problemas de baja presión o falta de agua hasta nuevo aviso.

A través de un comunicado, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento informa que la temporada de estiaje sigue impactando el caudal del río Jamapa y por ende la potabilización de agua, específicamente, la que se produce a través de las plantas El Tejar I y II.

Es por ello que la suspensión de la producción de agua seguirá realizándose desde las 00:00 y hasta las 04:00 horas, esto con la finalidad de recuperar los niveles en ambas plantas durante este tiempo.

De igual manera, se suspenderá la distribución a través del tanque regulador Médano del Perro, así como la del tanque Pocitos y Rivera a partir de las 17:00 y hasta las 08:00 horas del día siguiente.

La compañía advierte que en tanto estas medidas se lleven a cabo, es probable que se aprecie turbidez y/o color en el agua distribuida; la cual es causada por la suspensión de partículas sedimentadas en la red de distribución, motivado ello por la salida de operación y posterior puesta en marcha del sistema, como consecuencia del estiaje.

Es por ello que recomienda; efectuar periódicamente la limpieza de cisternas y/o tanques de almacenamiento y dejar correr el agua unos minutos al abrir la llave directa pues de este modo, las partículas que le dan coloración podrán ser expulsadas de las redes de agua de las viviendas.

De presentar esta problemática de forma permanente, pide reportarlo a través del teléfono y WhatsApp 2294546550, con la finalidad de identificar el origen y realizar las acciones necesarias para solucionarlo.

El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento detalló que las colonias y fraccionamientos que se estarán viendo afectadas en el suministro de agua hasta nuevo aviso | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Qué colonias de Veracruz y Medellín no contarán con agua?

De esta manera, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento detalló que las colonias y fraccionamientos que se estarán viendo afectadas en el suministro de agua hasta nuevo aviso son:

En Veracruz:

Alfredo Bonfil; Articulo 123; Fraccionamiento El Jobo; Enrique C. Rébsamen; Flores del Valle; Florest; Francisco Villa; Malibrán; Las Antillas; Las Razas; Lorenzo Barcelata; Los Ríos; Colonia bajo del Jobo; Maria C. Rojas; Granjas de la Boticaria; Fraccionamiento Arboledas; Adolfo López Mateos (Parte Baja); Colonia Puente Moreno; Colonia bajo del Jobo; Maria C. Rojas; Granjas de la Boticaria; Fraccionamiento Arboledas y Adolfo López Mateos (Parte Baja).

Los Delfines; Aries II; María Esther Zuno; Los Sauces; SETSE Coyol; Condominios Coyol; Lomas del Coyol; Unidad habitacional el Coyol V; Casas Díaz (Siglo XXI); Rafael Díaz Serdán; Laguna Real; Rosa Borunda; Cuauhtémoc; Faro de la laguna; Pedro I. Mata; Agustín Acosta Lagunes; El Coyol; SETSE Palma; Maravillas; Manuel Buendía; Netzahualcóyotl; 21 de Abril; APIVER; Cándido Aguilar; Centro; Cristóbal Colón y El Maestro.

Electricistas; Flores Magón; Fracc. Faros; Granjas Veracruz; Formando Hogar; Miguel Alemán; Virgilio Uribe; Fracc. Ignacio Zaragoza; Fraccionamiento Reforma; Manuel Contreras; México (Veracruz); Moderno; Dos Caminos; Infonavit Chivería; Las Caballerizas; Niños Héroes; Nuevas Esperanzas; Playa Linda; Reyes Heroles Infonavit Las Brisas; Parte medio de la colonia Prolongación Hidalgo.

Colonia Nueva; Los Astilleros (Entre Palma sola y Boca Andrea; Conjunto Habitacional; Las Gaviotas; Los Reyes; Pocitos y Rivera; Prolongación Hidalgo; Ortiz Rubio; Panaderos; Venustiano Carranza.

En el caso de Medellín:

18 de Marzo; 20 de Noviembre; Dos Bocas; Rodríguez Alcaine; El Bosque El Tejar; Fraccionamiento Arboledas; San Ramón; Palmas de Medellín; Francisco Contreras; Gutiérrez Rosas; Héroes de Veracruz; Infonavit Casa Blanca; Jardines de Medellín; Las Flores; Maravillas; Medellín de Bravo; Col. México (Medellín); Obrera Campesina; Paraíso; Paraíso 2; Paseos del Campestre; Playa de Vacas.

Residencial Marino; Lomas de San Gabriel; Teresa Morales; Villa de Guadalupe; Residencial Tai Tai; Joyas del Castillo; Lomas del Tejar; Palmas Green; Paseos del Campestre; Playa de Vacas; Residencial Marino;Lomas de San Gabriel; Teresa Morales; Villa de Guadalupe; Los Contreras; Ejido primero La Palma.

La suspensión de la producción de agua seguirá realizándose desde las 00:00 y hasta las 04:00 horas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Ante ello, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento exhorta a los habitantes de la conurbación a hacer uso racional del agua, ya que al menos en las próximas semanas, continuarán los efectos del estiaje, aunado a la ola de calor que se percibe en gran parte del país y a las afectaciones por la falta de continuidad de energía eléctrica, que impacta directamente en la operación de las fuentes productoras y en los niveles de los tanques reguladores.