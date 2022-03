Jorge Enrique Velázquez pide piso parejo en elección de la Sección 32 del SNTE

El aspirante a candidato a la Secretaría General de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jorge Enrique Velázquez Pérez, pidió piso parejo para todos los docentes que se inscriban en la convocatoria para la renovación de la dirigencia magisterial.

Al registrar la planilla "Reivindicación Democrática Magisterial", hizo un llamado a la Comisión Nacional Electoral a respetar la decisión de las y los docentes sindicalizados en torno a la persona que será el próximo líder sindical.

Destacó que por primera vez, se llevará a cabo un voto directo y secreto para la selección del Secretario General, y no se realizará el proceso por un consenso de delegados tal y como se hacía en el pasado.

Al respecto, consideró que el voto del personal docente debe respetarse, conforme a lo establecido en los estatutos.

"Son las reglas que se establecieron, confiamos en que el procedimiento será claro y que el Sindicato, en sus órganos nacionales de gobierno, hará lo correcto para que esto sea una fiesta y no un desgaste, nosotros por eso vamos a trabajar en dos sentidos, en la propuesta y en el respeto", expuso.

Comentó que realizar el registro de la planilla es una amplia responsabilidad, por lo que buscará competir con aquellos que han estado por más de medio siglo dirigiendo al magisterio en la entidad.

“Nosotros no seremos una planilla de insulto o la confrontación, no vamos a ofender, nosotros no vamos a denostar a nadie, pero no vayan abusar de que no vamos a contestar agresiones, nosotros como maestros nos conocemos mucho a pesar de la geografía nos reunimos en video conferencias, en algunos eventos y sabemos que estamos unidos", expresó.

En tres días hábiles, será cuando se dé a conocer si la planilla que encabeza Jorge Enrique Velázquez, cumplió con todos los requisitos para iniciar el proceso de difusión con los docentes de la Sección 32 y, de esta forma, contender en las elecciones que se realizarán en 1 de abril.