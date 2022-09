Se hará justicia en homicidio de docente; “no es hecho aislado”: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que se está indagando lo ocurrido con el homicidio de la docente y subdirectora de la Escuela Primaria “Adolfo Ruiz Cortines” en la ciudad y que habrá justicia.

En entrevista, evitó decir si se trata de un hecho “aislado” ocurrido en la capital del estado, al señalar que esta frase siempre causa escozor entre la población, además de que es un hecho lamentable en el que la autoridad tendrá que trabajar para esclarecer.

“Siempre que se dice un dato aislado levantas escozor en la gente, yo creo que es un hecho que existe y que se tiene que investigar dar con los responsables y hacer justicia, eso es lo que yo creo que corresponde, lo único que les puedo decir es que es lamentabilísimo lo que sucedió, entiendo que hay un menor herido; sin embargo, lo que tenemos que hacer es trabajar, dar con las y los responsables y entregar a la población información precisa de lo que sucedió”.

En Xalapa no estamos acostumbrados a ese tipo de atentados: Ahued

Ahued Bardahuil expuso que, en la ciudad, “no estamos acostumbrados” a este tipo de atentados pero que las autoridades encargadas están investigando el hecho.

“La Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, tomó conocimiento y no adelantaríamos cuál fue el objeto de esta agresión para no tomar o decir antes de que se termine la investigación, se está investigando esta agresión lamentable en la ciudad de Xalapa, no estamos acostumbrados a este tipo de atentados, pero ya se está atendiendo entre Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública, la Fiscalía en este caso, y les daremos una información más tarde lo que haya sucedido y cuál fue el móvil de este tipo de agresión”.

Asimismo, y sobre la necesidad de incrementar la seguridad en la ciudad, expuso que siempre es bueno tener mayor contención y vigilancia por lo que su gobierno está promoviendo que en 2023 se refuerce la inversión y haya más elementos en la dirección de Seguridad Ciudadana, hombres y mujeres calificados y certificados con más equipo para tener más apoyo.

“Más allá del gran apoyo que hace la Marina, las Fuerzas Armadas, y Seguridad Pública estatal como la Guardia Nacional en el municipio de Xalapa como otros de la zona centro y nosotros también habremos de poner lo que corresponda de nuestra parte para reforzar la vigilancia en la ciudad de Xalapa”.