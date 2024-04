En escuelas no hay atención especial para infantes con autismo: Verautismo

Veracruz, Ver.- A pesar de las campañas para concientizar a la sociedad sobre el autismo, en las escuelas públicas sigue habiendo rechazo, bullying y desconocimiento para atender a los menores con este diagnóstico reveló la presidenta de Verautismo A.C. Monserrat Castillo Sánchez.

Durante la marcha para conmemorar el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, explicó que dentro de las escuelas públicas no hay personal capacitado para atender a los niños con autismo y los mezclan en salones de grupos de más de 20 donde son rechazados incluso por los maestros.

Dijo que según relatos de los mismos padres, los menores se ven muy afectados porque sufren de bullying.

“No tienen ni las facultades ni las herramientas para trabajar con niños con estas condiciones, se ven muy afectados, nos llegan niños que sufren bullying en las escuelas regulares, que no son aceptados porque los mismos directores dicen que no tienen personal capacitado para atender a los niños”, externó.

¿Qué piden activitas a la SEV para que los infantes con autismo tengan una mejor educación?

Consideró que la Secretaría de Educación debería modificar sus lineamientos en cuanto a la creación de nuevas escuelas para que haya maestros de educación especial para atender casos de esta naturaleza.

Comentó que algunas maestras se han acercado a la Asociación VerAutismo para pedir orientación para atender este tipo de casos, porque son maestras en Educación, pero requieren especializarse en el tema.

“Hay maestros que luego nos buscan para que las capacitemos, nos dicen que no saben como trabajar, que tienen que buscar en internet, comprar sus libros para orientarse o incluso también que no pueden trabajar con sus alumnos en forma y todavía los niños que tienen barreras porque entran niños con trastorno de autismo de déficit de atención, síndrome de down y no es lo mismo trabajar con cada uno”, señaló.

Insistió es que es un tema que merece toda la atención por parte de las autoridades para erradicar el rechazo hacía los infantes con esta condición y sus familias, pues ellos buscan educar a sus hijos.

“La Secretaría de Educación estatal y del país tiene que ver el tema de la inclusión porque no la tiene, es un hecho comprobado por muchas familias que nos buscan como asociación” puntualizó.

Este domingo se llevó a cabo una caravana con motivo del Día Internacional para la Concientización del Autismo que se conmemoró el pasado 6 de abril.

En la caravana participaron padres de familia de menores con esta condición.

Actualmente en la Asociación hay alrededor de 30 chicos con autismo con edades que van desde los cinco años hasta los 23 años y cualquier persona que requiera información puede comunicarse al 2299857732 o acudir a la calle de Almendros con esquina Juncos en el fraccionamiento Floresta en horario de 8:00 de la mañana hasta las 14:00 horas de lunes a viernes.