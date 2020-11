Avanza lenta la actividad laboral para payasos de Veracruz

Veracruz, Ver.- La industria del espectáculo se mantiene detenida, sin embargo, algunos sectores comienzan a ver recuperación.

Elías Crisanto Vergara, integrante de la agrupación “Payasos Urbanos Veracruzanos”, dijo que los salones de fiesta comienzan a reactivar su servicio, sin embargo aún avanzan lento.

“Lenta hay mucha gente que celebra que está pasando esto y no hay que bajar la guardia, pero hay que aprender a vivir. Los salones de fiestas están al 30 o 50 por ciento poco a poco se va activando, hasta hace tres días cumplía ocho meses de no tener trabajo pero ya me cayó una función por fin”, dijo.

Y aunque hay quienes han retomado las fiestas en casas particulares, no están requiriendo de sus servicios para guardar las medidas sanitarias.

Como todo sector, el trabajador de la risa y la alegría aseguró que con la nueva normalidad han tenido que modificar sus actos artísticos.

Ahora la convivencia con el público infantil y adulto se lleva a cabo con sana distancia.

“Hoy te puedo decir que en las casas particulares son pocas las gentes que van a las fiestas y que tienen poco invitados, porque no quieren tener muchos invitados por cuestiones de salud esa es una, y la otra parte es que hacemos nuestros espectáculo guardando la sana distancia con el público, tratamos de no tener contacto físico por cuestiones de la salud”, sostuvo.

Confían que a partir del último mes del año las contrataciones tiendan a incrementar.

Los integrantes de la agrupación Payasos Urbanos Veracruzanos invitaron a festejar este 8 diciembre el Día del Payaso con dos actividades en la ciudad de Veracruz.

La primera con un desfile partiendo del zócalo al parque Zamora a partir de las 3 de la tarde, será un evento familiar y gratuito.

Posteriormente llevarán a cabo un espectáculo, donde niñas y niños y adultos se podrán divertir.

Se espera la participación de cien payasos de diversos puntos de la entidad y de estados aledaños.

Todos los eventos se realizaran bajo los protocolos de sanidad, por lo que todos los participantes portarán caretas y cubrebocas y de igual manera se pide al público llevar este aditamento.