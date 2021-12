Camioneros preparan paro nacional ante "burocratismo"

Los transportistas podrían irse a un paro nacional debido a las condiciones que le pretende imponer el gobierno federal al transportar sus mercancías avaladas por una carta-porte, cuando el 96 por ciento de camiones o transportistas del país no cumplen con los requisitos, ya que son arriba de 185 claves con las que tendrán que cargar el producto por claves, señala David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Antar).

Aclara que no quieren llegar a parar sus unidades, ya que han resultado muy afectados por la pandemia, sin embargo temen que se les impongan penas jurídicas al no tener la capacidad para el llenado de las carta-porte que deberán utilizar para transportar sus mercancías, sin embargo tienen incertidumbre sobre lo que pueda venir en 2022. En México, explica, hay 850 mil tráileres y unidades que mueven los productos a nivel nacional, de los cuales el 56 por ciento lo ocupa el hombre-camión, que es el que maneja su propio tráiler y es el más olvidado por las autoridades no sólo éstas, sino las anteriores.

Añade que sólo el 44 por ciento de los transportistas que está representado por arriba de 300 personas son los que han tenido subsidios de los gobernantes en turno, pero los demás están olvidados. Reitera que hoy se les implementa la “famosa carta-porte”, que es la ampliación de lo que de por sí facturan. “Son arriba de 185 claves, porque ahora tendrán que cargar el producto por claves, por lo que se les podría imponer penas jurídicas”, temen.

Ni la misma Guardia Nacional adscrita en carreteras sabe de qué se trata esta carta-porte, asegura. En Estados Unidos cuando hacen ciertos cambios de algunas disposiciones dan entre 7 y 8 meses para que se informen, pero aquí la situación se dio de la noche a la mañana y entrará en vigor el primero de enero. La carta-porte, indica, les afectará porque la mayor parte de los trabajadores de esa área del transporte no tienen la facilidad de entrar a internet para llenar la carta-porte, lo que será un gasto muy grande porque tendrán que tener a sus contadores trabajando durante 24 horas y su situación económica no está como para pagarles.

Concluye que hay mercancía que no aparece en las 185 claves, lo que les podría llevar a incurrir en algún delito.