A 8 años de la desaparición de Antonio, Yosimar y Herón, familiares exigen avances en la investigación

Familiares de Antonio de Jesús Viveros Ladrón de Guevara desaparecido el 14 de marzo de 2014, Argenis Yosimar Pensado Barrera desaparecido el 16 de marzo de 2014 y Herón Miranda Godos el 27 de marzo de 2014 marcharon del panteón Palo Verde a Plaza Lerdo para exigir al gobierno estatal justicia y avances en las investigaciones.

"Por qué los buscamos, porque los amamos", "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", "No somos uno, no somos 10, pinche gobierno cuéntanos bien" eran algunos de los gritos de dolor de madres, hermanas y esposas.

Recuerdan que este mes de marzo se cumplen 8 años de no saber de ellos lo que los ha obligado a vivir en un duelo permanente.

Victoria Delgadillo Romero integrante del Colectivo Familiares Enlace Xalapa recuerda todo este tiempo llevan en búsqueda de sus seres queridos sin tener respuestas.

"Queremos justicia señor gobernador, queremos justicia para las familias que estamos en búsqueda, queremos que no se olvide que siguen desaparecidos, a nosotros mes con mes no se nos olvida que tenemos un ser querido desaparecido y ahorita seguimos aquí, de pie y en lucha porque las madres no nos cansamos de buscar".

La señora Rosa Elena Ladrón de Guevara Alafita, madre de Antonio de Jesús desaparecido en Vega de Alatorre, denunció a las autoridades del estado de Veracruz por su indolencia y por ser omisos y negligentes en la investigación y búsqueda de sus seres queridos.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Denunciamos que somos las familias las que desde el primer día hemos salido a buscarles ya costa de nuestra seguridad y nuestra salud, estos 8 años ya hemos recorrido 100 de kilómetros buscándolos, hemos acudido a todos los lugares posibles para buscarles con la esperanza de obtener una pista de su paradero".

Acusan que hasta este momento a pesar de haber aportado datos posibles, líneas de investigación, no ha habido la debida diligencia para integrar las carpetas y no se tiene acreditada la responsabilidad de ninguna persona, mucho menos indicios del paradero de nuestros hijos.

"Reiteramos que las autoridades de investigación y búsqueda de Veracruz carecen de planes individualizados para recuperar a nuestros hijos y exigimos su búsqueda de forma inmediata y exhaustiva pues pareciera que de nuestros expedientes solo se espera que alguno de los miles de restos localizados en alguna fosa clandestina arroje resultados positivos".

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Hace rato se me derramaron las lágrimas cuando una canción dice 'aunque sean los restos' por qué si un día partieron, no podemos volverlos a tener, con qué derecho le quitan la vida a una persona, no son cucarachas, no son ratones, son personas y estamos aquí sufriendo, nuestro corazón está desgarrado desde hace 8 años, esperando volver a abrazarlos", añade.