Se agotarán vías legales ante agresión contra periodista en evento de Sheinbaum: CEAPP

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas señaló que las agresoras de la comunicadora Verónica Huerta presuntamente son servidoras públicas del ayuntamiento de Miahuatlán, por lo que la Contraloría Interna de dicho municipio deberá proceder aplicando una responsabilidad administrativa contra quienes participaron en la agresión.

Ayer alrededor de las 15:00 horas la periodista fue agredida, amenazada, intimidada y se le intentó robar su celular a las afueras del Velódromo Internacional de Xalapa, al concluir la asamblea informativa de la aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cómo ocurrió presuntamente el incidente?

En este hecho participaron presuntamente servidoras públicas del ayuntamiento de Miahuatlán. De acuerdo a la narración que la comunicadora hizo en sus redes sociales, la agresión fue de parte de cinco o seis mujeres, quienes se volcaron contra ella porque grabó el momento en que la unidad del DIF municipal de Miahuatlán con placas oficiales 82-TCF del estado de Veracruz fue ocupada para trasladar a ciudadanos y ciudadanas al mitin político.

Tras registrar en video el momento en que la camioneta se estacionó frente al velódromo para que personal del ayuntamiento subiera a su salida del evento político, la comunicadora fue agredida por las mujeres, quienes bajaron de la unidad para atacarla verbal y físicamente.

Además, la camioneta tipo Van utilizada para el transporte de personal del ayuntamiento de Miahuatlán que preside Héctor Óscar Suárez Sánchez; era conducida por un policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal o policía municipal.

En la videograbación se observa a una primera mujer que se baja del vehículo oficial del ayuntamiento de Miahuatlán. Posteriormente, descienden otras mujeres que se suman a las agresiones contra la reportera para quitarle el teléfono celular.

Después de que la periodista compartiera en sus redes sociales los hechos, usuarios de las redes dieron a conocer la identidad de las mujeres.

Asimismo, la comunicadora, según se lee en sus redes sociales, recibió una llamada de una persona, quien minimizó los hechos y le ofreció dinero a cambio para poder callar la agresión.

Al momento de los hechos Verónica Huerta se comunicó con el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp), Israel Hernández Sosa, quien le mencionó que “no podría llegar a auxiliarme porque estaba en Xalapa, pero retirado del lugar el velódromo; me recomendó que me calmara (estaba llorando, espantada, no podía yo hablar, y se escuchaban voces de otras personas que me rodeaban para protegerme)”.

Casi 24 horas después, el organismo de protección a periodistas emitió un comunicado en el que aseguró que se brindó la atención correspondiente y se procedió legalmente contra las personas responsables de las agresiones.

En el documento, publicado en redes sociales, se indica que “con base en las evidencias fotográficas y de video se pudo identificar a las personas agresoras y la situación en la que vulneran la seguridad de la periodista, estableciéndose que se trata de servidoras públicas del ayuntamiento de Miahuatlán”.

De la misma forma, se menciona que se brinda la asesoría legal y jurídica para proceder administrativa y penalmente en contra de las responsables; así como en contra de los elementos de Tránsito adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública que presenciaron los hechos y no intervinieron para auxiliar a la periodista.

“De manera paralela se valorará su esquema de medidas preventivas para garantizar su integridad y pueda ejercer de manera segura, esto con base en la normatividad de la institución. Desde la Ceapp condenamos y reprobamos enérgicamente el actuar de las servidoras públicas en contra de la colega periodista que ejercía de manera libre y documentada hechos de relevancia noticiosa, por lo que se agotarán todas las vías legales ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, expuso el organismo.

¿Qué dijo el gobernador Cuitláhuac García sobre la agresión?

Sobre el tema el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, pidió a la reportera presentar las denuncias correspondientes.

“Quienes tienen que responder sobre lo que pudiera ahí haber pasado son los organizadores. No lo puedo hacer yo porque una no fui el organizador y, además, si lo hiciera esto se va a interpretar con lo que algunos nos quieren señalar, que estamos beneficiando o torpedeando la campaña de uno u otro, de quienes están aspirando a ser coordinadores de la Cuarta Transformación", expuso.

Refirió que por esta agresión deberá ser la administración municipal de Miahuatlán la que responda.

"Que la compañera reportera continúe con lo que considera una violación, parece que se bajan (de la camioneta) a decirle, intentan arrebatarle su celular. Que ella presente la denuncia que corresponde, a quien considere. Nosotros no tenemos nada que ver ahí y, si se comprueba lo que ella dice, adelante, ahí está la instancia y están las formas en que debe proceder. No somos autoridad ahí, no administramos ese bien", comentó.

¿Qué opinó diputado Jaime de la Garza?

El diputado presidente de la Comisión de Atención a Periodistas del Congreso local, Jaime de la Garza Martínez, exhortó al Ejecutivo estatal atender las quejas y denuncias por la agresión a periodistas en Veracruz.

Exigió a las autoridades del estado a no permitir acciones intimidatorias por parte de cualquier autoridad o persona que se desempeñe en la función pública del estado y del país.

Manifestó que no es la primera ocasión que el actual gobierno del Estado permite la agresión a periodistas y violenta la libertad de expresión alentando a que diversos actores sociales, políticos y del crimen organizado se sumen a la ola de violencia contra los comunicadores en la entidad.

Consideró que es urgente atender las agresiones que sufren los periodistas en Veracruz, tan sólo en lo que va de este sexenio se tiene un registro de por lo menos 41 periodistas asesinados a causa de ejercer su profesión en México y 9 en la entidad veracruzana.

“Es lamentable que en lugar de que la actuación y la obligación del gobierno sea de respeto a la libertad de expresión, se ve una clara agresión por parte del ejecutivo y falta de respeto a la dignidad y quehacer informativo de los comunicadores veracruzanos”, comentó.