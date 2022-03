En caso de José Manuel “N” se pretende “torcer la ley”, dice Gobernador

Tras afirmar que se pretende “torcer la ley”, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, criticó el actuar de un Juez de Distrito y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por su actuar ante el caso de José Manuel “N”, relacionado con el presunto homicidio de René Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera.

En conferencia de prensa, consideró indispensable investigar si existe alguna vinculación o acuerdo entre la defensa del exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y el Juez y la CNDH.

“En el caso del asesinato de René Tovar y en el que está como presunto responsable José Manuel ‘N’ deben prevalecer los principios de justicia, no olvidar que la víctima es René Tovar y su familia, la ofensa es contra ellos y el pueblo de Cazones de Herrera, ¿por qué las instancias de derechos no ven por los derechos de la víctima y se empeñan en hacer valer las falsas violaciones a los derechos del presunto homicida?”, expuso.

¿De qué lado está la justicia?, cuestionó al Juez de Distrito, Jesús Arturo Cuellar Díaz, quien otorgó un amparo a José Manuel “N” para que lleve el proceso en libertad.

“La víctima es René Tovar a quien se privó de la vida y ese delito es muy grave, no debería hacerse valer un amparo que se encima sobre las facultades del Juez de Control y Vinculación, la medida cautelar no puede ser para el culpable llevar el caso en libertad, el delito de esa gravedad, por ley, amerita prisión preventiva oficiosa, si el Juez de Distrito ha resuelto en sentido contrario, entonces demostrará que la ley se puede torcer a conveniencia del homicida sólo porque tiene amigos pudientes”, expuso.

Afirmó que las acciones señaladas en la recomendación de la CNDH hacia la Fiscalía son falsas, ya que no hubo violaciones a los derechos humanos, “el presunto responsable promovió la recomendación por supuestas violaciones y después la retiró, no la llevó a través de un juicio y ahora la activa a través de la Comisión de Derechos Humanos”.

Refirió que en los casos penales la CNDH no es el juez, por lo que no debe existir intervención alguna, mucho menos cuando “no se ha comprobado que hubo violación a los derechos”.

Recordó que la misma CNDH tiene una solicitud de parte de la familia directa de René Tovar, a fin de que se pronuncie sobre los derechos de la víctima, así como por la actuación de “algunos personajes políticos, lo que podría considerarse como obstrucción de la justicia”.

“La Comisión al respecto no ha emitido recomendación alguna, ¿por qué empeñarse en las falsas acusaciones del presunto homicida y no atender la demanda de las víctimas?, fuera de eso, que debería resolverse en las instancias correspondientes, más grave es que un Juez de Distrito se exceda en sus atribuciones sobre lo que debería determinar el Juez del caso dando la resolución que debe tener la audiencia antes de valorar todas las argumentaciones de la Fiscalía”, expresó.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Manifestó que en la ley se establece que los delitos graves, como el homicidio doloso, tienen prisión preventiva oficiosa, “si el Juez de Distrito determina lo contrario están torciendo la ley, pero peor aún, demostrando que vale más el pudiente que cualquier otra persona”.

Reconoció que el caso es competencia del Poder Judicial, pero, dijo, que por el cargo que ostenta sí puede opinar.

Al ser cuestionado sobre si la recomendación emitida por la CNDH debería ser aceptada, el mandatario estatal respondió que no porque no existen violaciones a los derechos humanos, “no hubo fuerza desmedida, se apegó todo a derecho y se cuidaron los detalles, a tal grado que el Juez validó la detención, pero, además, se hizo con orden de aprehensión”.

Aseguró que en varias ocasiones ha tratado el tema con la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, quien le ha señalado que no hubo violaciones a los derechos humanos durante la detención de José Manuel “N”.

“En voz de ella (la Fiscala), no hubo violaciones, pues incluso no fueron argumentadas en el juicio porque se demostró que no hubo ninguna violación, si ahí se hubiera demostrado por los defensores, que eran ocho, alguna violación el Juez no hubiera avalado dicha detención y si supongamos que sí, en el mecanismo judicial se hubiera señalado y la vinculación no habría sido aplicada”, comentó.

Destacó que la defensa tuvo oportunidad de argumentar violaciones a los derechos humanos y no lo hizo, debido a que, dijo, no existieron agresiones hacia el detenido.

“¿Por qué tendría que variar (la prisión preventiva) para alguien que es pudiente, ¿qué no es la ley para todos igual?, es muy extraño que haya resuelto en favor de los derechos del presunto homicida y no ha resulto lo que está solicitando la familia de la víctima, por qué esa rapidez con uno y con el otro no, hay que diferir los derechos humanos de la víctima y los otros, hay que catalogarlos diferentes, son prioritarios los del victimario y atrás deben quedarse los de la víctima”, comentó.

Además, consideró extraña la inmediatez con la que la CNDH emitió la recomendación, “esta se da días antes de la audiencia, se dan al mismo tiempo la recomendación y la determinación del Juez, una recomendación que levanta mis suspicacias, se apresuró la comisión para que el Juez tuviera argumento para su resolución, ¿es lo que debemos interpretar?, en favor del presunto homicida y no se apresuró en favor de la víctima, ¿así de diferentes deben ser los derechos?, pensé que eran igual para todos, lamentable será si se determina que hay coordinación entre la defensa y la Comisión y el Juez”.