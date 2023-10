Feligreses en Israel no han solicitado apoyo a Veracruz: Atención al Migrante

Veracruz, Ver.- La dirección de Atención al Migrante del Gobierno del Astado no ha recibido ninguna solicitud de ayuda por parte de los feligreses pertenecientes a la Diócesis de Veracruz que se encuentran en Israel confirmó su director, Carlos Escalante Igual.

Luego de que la Diócesis de Coatzacoalcos informara de que hay 30 feligreses y tres sacerdotes en "tierra santa", ientras se desata el conflicto tras la sorpresiva ofensiva del grupo militante Hamas contra Israel, Escalante Igual indica que ya tienen conocimiento de este hecho.

Te puede interesar: SRE informará sobre veracruzanos varados en Israel, afirma Cuitláhuac García

¿Qué sabe Atención al Migrante de viajeros en Israel?

Explica que saben que hay 33 personas que pertenecen a la Diócesis de Coatzacoalcos, pero no están seguros que todo sean veracruzanos. Además de que hasta el momento no han pedido ningún tipo de apoyo, pero como gobierno se están haciendo todas las gestiones ante Relaciones Exteriores para saber si necesitan algo.

Local ¿Reubicados? Artesanos de Veracruz no han sido informados por construcción de Plaza Heroísmo

“Efectivamente tenemos ese reporte de tres sacerdotes y 30 religiosos o religiosas, es decir 33 personas en la zona de Israel, el detalle es que no sabemos si son veracruzanos, están en la Diócesis de Coatzacoalcos y aunque no fueran de Veracruz tenemos que ayudarlos, pueden estar integrados ahí y no ser jarochos, estamos en trámites con Relaciones Exteriores para saber si necesitan algo de nosotros porque hasta ahora no han pedido ayuda”, aclaro.

Aseguro que en caso de necesitar alguna gestión para regresar al país, harían todo lo posible por sacarlos de la zona.

Cabe destacar que a través de sus redes sociales el sacerdote Nick Martínez de la Diócesis de Coatzacoalcos ha dado cuenta de las actividades que han ido realizando en aquel país e incluso envió un mensaje asegurando que todos están bien.

“Hola hermanos, familiares y amigos, agradezco sus oraciones hacia mi persona y los peregrinos de la diócesis de Coatzacoalcos. Nosotros estamos bien, y realizando nuestras actividades de peregrinación, hemos orado, cantado meditado y hecho misa diaria, sin olvidar o ser indiferentes ante lo que está pasando en Israel, pero nuevamente les digo que estamos bien".

Local Piden justicia para activista asesinado en Alto Lucero; buscaba reducción de tarifas de luz

"Les pido no crean todo lo que se dice en noticias ya sea de manera sensacionalista o amarillista, sino con objetividad. Nosotros estamos bien sin ningún incidente y agradecemos sus muestras de afecto a través de la Oración".

"Yo les he compartido nuestras actividades con el fin de que vean que estamos bien y además nos acompañen a vivir esta peregrinación en la Tierra de nuestro Señor que es el Príncipe de la Paz".

Les pido no hagan mal uso de estas publicaciones sino para acrecentar la fe y no la confusión”, es parte de lo que publicó este domingo.