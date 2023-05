Inflación seguirá por política federal errónea, afirma investigador

La inflación seguirá porque no hay políticas económicas acordes para atacar la situación actual de alza de precios y las decisiones que se toman a nivel federal son un fracaso porque no entienden de economía, opina Rafael Arias Hernández, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV).

En entrevista, expresa que la alta inflación que registra el país es resultado de una política económica federal errónea. El catedrático universitario resalta que hay inconformidad social debido a que el país lleva meses con una inflación creciente de gobiernos -de todas las instancias- que no entienden de economía. “No puede predominar la ideología de la ventanilla”.

¿Qué provocó la pandemia en la toma de decisiones?

Y agrega. “Si no estás en la fila no cobras, entonces el problema que se viene es muy simple habrá un cambio político y social programado por un calendario, pero hay un crecimiento de la conciencia de la participación social que no van a poder parar”.

Arias Hernández señala que después de la pandemia que se vivió y durante la cual se hizo una exhibición de errores y defectos del sector público es necesario que haya un cambio para mejorar la infraestructura del país.

En ese sentido, destacó que la crisis sanitaria se superó gracias a la población y por encima de los pocos apoyos oficiales. “Lo que hay ahora, para que lo sepan quienes gobiernan desde los ayuntamientos, hasta los niveles estatal y federal, lo que hay ahora es una epidemia de participación social que no se la van a quitar”.

Agrega: “los gobernantes tendrán que entregar cuentas y respuestas, entonces los que están pensando en pasar de un trapecio a otro, lo más probable es que pasarán a ser denunciados y con muchas responsabilidades”.

Lo que le espera a todos los servidores públicos es la exigencia ciudadana de rendir cuentas por una mayor participación social en el país.

Expuso que en este momento es necesario resaltar la incapacidad de los partidos políticos, “que también solo son burócratas de la ideología de la ventanilla, así que lo que habrá es una participación social más fuerte y preparada y las que saben de economía que no son las y los economistas, sino que son las amas de casa que saben que el dinero no alcanza, son las que están más inconformes por la actual política económica que ha llevado a una creciente inflación”, concluyó.