Ciudadanos rechazan la vacuna Abdala, escasa participación en los módulos

Veracruz, Ver.- Con una muy escasa participación de ciudadanos este lunes arrancó la jornada de vacunación invernal Covid en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Adultos mayores y jóvenes acudieron a los módulos de vacunación, algunos para recibir su refuerzo y otros más para vacunarse por primera vez.

En su mayoría los adultos mayores aceptaron la aplicación del fármaco “Abdala”, sin embargo la población juvenil se quejó bajo el argumento que esta vacuna no sirve como comprobante para viajar al extranjero además de que manifestaron temor de reacciones que puedan atentar contra su salud.

Expresaron que tenían la esperanza de que se aplicaran las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Jhonson & Jhonson que si están aprobadas por las autoridades medicas internacionales y que sirven como comprobante para ingresar a otros países.

“No me parece que solo hayan traído una sola vacuna, que no saben si está aprobada, si tiene efectos, yo decidí no vacunarme, era mi primera vez pero mejor voy a esperar porque tengo miedo de una reacción, la gente no la conoce”, señalo Ulises Rosa uno de los jóvenes que llegó al módulo.

Parte de los asistentes señalaron que esperaran otra fecha para aplicarse la vacuna de refuerzo, pero esperan que sea otro químico el que se suministre.

En tanto algunos adultos mayores pidieron confiar en las autoridades y aplicarse esta vacuna.

“Yo creo que si ellos la están aplicando está bien, no creo que quieran perjudicarnos al contrario las campañas las han llevado a cabo y eso nos ha salvado”, expresó Santiago Vela.