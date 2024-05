Urólogos llaman a hombres mayores de 42 años a una revisión, para prevenir cáncer de próstata

Veracruz, Ver.- Alrededor de 41 mil pacientes de 100 mil en el mundo mueren de cáncer de próstata debido a una detección tardía, alertan urólogos al anunciar la jornada que busca dar atención de manera gratuita a 200 personas mayores de 42 años.

En rueda de prensa, el personal médico encabezado por el expresidente del Colegio Mexicano de Urólogos en el estado, Héctor Raúl Vázquez Zamora, se expuso que no hay campañas de detección oportuna y aunque se habla que al año hay entre 63 mil a 65 mil nuevos casos, la realidad es que la cifra podría ser mayor.

El médico de profesión indicó que las personas mayores de 45 años con antecedentes de cáncer o que empiezan a tener problemas para orinar, deben empezar a realizarse para descartar este padecimiento.

¿Cómo se diagnostica la enfermedad?

La enfermedad se diagnostica mediante el antígeno prostáticos, que es la prueba de sangre y actualmente hay métodos más modernos como el uso de la resonancia magnética, así como la biopsia, previo a análisis.

“Regularmente tenemos en algunos pacientes, no es la regla, de hecho en la mayoría no presentan ningún síntoma, pero algunos pueden tener dificultad para orinar o infecciones urinarias, pero como no es sintomático, es importante la prevención”, dijo.

Susana Castillo, otra de las especialistas alertó que el cáncer de próstata es actualmente uno de las principales causas de muerte en el hombre y según cifras es que son 41 mil por cada 100 mil pacientes.

Algunos de los factores de riesgo son la obesidad, prostatitis que es la inflación crónica de la próstata, consumo excesivo en grasas y herencia.

Ante esto, el grupo de médicos urólogos del Hospital Milenium anunciaron la realización de la jornada de detección a tiempo, donde se ofrecerán 200 consultas gratuitas.

Hegel Santamaría, otro de los médicos considero que se requiere concientizar a la gente que a partir de los 42 años debe acudir al médico para una revisión.

¿Por qué los hombres no se realizan la revisión?

Mencionó que una de las causas para evitar la visita al urólogo es por el tacto rectal, sin embargo, se cuentan con otros métodos gracias al avance de la ciencia.

La jornada se llevará a cabo en el hospital antes mencionado e incluye los estudios de examen general de orina, antígeno, ultrasonido y consulta.

“Vamos a poder atender a 200 pacientes en esta jornada, somos un grupo independiente de urólogos que tenemos simplemente la enmienda de ayudar, la decisión es propia, no vamos a ganar nada, es sin fines de lucro pero es una gran oportunidad de concientizar a las instituciones públicas porque no hay programas de detección oportuna de cáncer de próstata”, explicó.

La jornada se llevará a cabo con el apoyo de la fundación J Reuben Clark y participaran estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad del Valle de México; se prevé que en los próximos meses se lleve a cabo otra para apoyar a más gente.