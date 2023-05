Cantan Las Mañanitas para las madres desaparecidas y las que buscan a sus hijos

Colectivos de familiares de personas desaparecidas marcharon también la tarde de este 10 de mayo de la Plaza Lerdo con rumbo al Memorial de Personas Desaparecidas ubicado entre las avenidas Xalapa y Orizaba.

Este Día de la Madre, las madres buscadoras cantan las mañanitas, pero para las mamás desaparecidas y las mamás que están en busca de sus hijos e hijas, dice María Antonieta Muñoz Roa del colectivo La Esperanza del Reencuentro A la protesta de hoy también sumaron las oraciones y plegarias al cielo por sus seres queridos que no están.

Entre los colectivos que marcharon está Familias Enlaces Xalapa, La Esperanza del Reencuentro y Corazones Perdidos. Una vez más reprocharon que las mesas de trabajo para la búsqueda de sus familiares con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la fiscala general del estado Verónica Hernández Giadáns y funcionarios de otras dependencias no se han dado con la regularidad que se les prometió.

“Estamos esperando muchas respuestas porque nuestros casos son de larga data y no tenemos hasta el momento no nos han entregado de nosotros, a ninguno, y estamos esperando que el gobernador dijo que íbamos a tener la mesa (de trabajo) mensual y hasta ahora no hemos visto claro la otra mesa y la fiscal tampoco nos ha dado más respuesta”, dijo.

Además, sobre la Declaratoria del Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves en Materia de Derechos Humanos y Desaparición de Personas que emitió el gobernador desde el primer día de su administración en 2018, cuando dijo que el tema era prioridad, con la pandemia muchas acciones quedaron suspendidas y después ya no se retomaron, pese a que estuvieron insistiendo en ello.

"Después, cuando la fiscal fue a dar su informe en el congreso, se tomaron las entradas, y fue debido a la presión que se nos dio una reunión con el gobernador y la fiscal y ahí se volvió a acordar que las iba a hacer mensual y hasta ahorita seguimos esperando respuesta".

Agregó que las familias consideran que, aunque hay búsquedas, se requiere de más recursos sobre todo para la identificación de cuerpos, "eso es lo que está parado, aunque digan que sí hay recursos necesitamos más porque precisamente se van recuperando, pero casos más recientes y los casos de larga data se siguen quedando hacia atrás".

Además, consideró que sigue habiendo casos nuevos de desaparición de personas por lo que la problemática no para en la entidad pese a que la autoridad afirme lo contrario.