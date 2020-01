Comerciantes, en crisis; ni con fiestas decembrinas repuntaron ventas

La difícil situación económica por la que atraviesan las familias veracruzanas ha provocado que tanto en el comercio formal como en el informal no se haya registrado un repunte en las ventas.

Cada año con la temporada decembrina y el festejo de Día de Reyes las familias adquieren regalos, productos de uso personal, juguetes y artículos para el hogar; sin embargo, en esta ocasión no se lograron los ingresos que se requerían.

Pese a que los comerciantes de productos de temporada, que se consideran en el rango del comercio informal, lograron un permiso para poder vender sobre la calle Altamirano, a un costado del mercado Jáuregui las ventas no han sido las esperadas.

Desde hace dos semanas los comerciantes colocaron puestos improvisados para ofertar productos de diversos tipos, a fin de mejorar sus ingresos, pero los resultados no han sido favorables.

Carteras, bolsos, tenis, aparatos tecnológicos, cinturones, peluches, juguetes, ropa y calendarios forman parte de la variedad de los productos que se ofertan a la población que, según los comerciantes, “se encuentra en crisis y por ello no realiza compras”.

La situación ha sido complicada, pasó Navidad, año nuevo, todos los festejos que siempre traen un poco de respiro a nuestras finanzas, pero nada, no hay dinero, no hay compras, no hay ingresos.

A esta queja se suman los comercios formales, pues zapaterías, tiendas de ropa, juguetes y productos de tecnología no han logrado las metas programadas.

Vanessa Aguilar, empleada de tienda zapatería en la calle Enríquez, aseguró que se planteó una meta de 200 pares, contados desde el 15 de diciembre al 31, misma que no se cumplió debido a la poca cantidad de clientes.

La situación fue la misma en la tienda de ropa, pues, aunque muchos sí estrenaron, no todos los integrantes de la familia compraron prendas para los festejos del 24 y el 31 de diciembre.

“Teníamos una esperanza porque cada año logramos un repunte en diciembre, ahora sólo nos queda esperar que los reyes magos decidan comprar ropa como regalo porque después de esta fecha ya no quedan días festivos, además de que viene la cuesta con la que empiezan a bajar más las ventas”, comentó Alfredo Martínez, responsable de tienda en la calle Lucio.

AMBULANTAJE AFECTA

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, aseveró que el comercio informal ha dañado de forma considerable a los establecimientos, ya que se trata de una competencia desleal que busca ganar el mayor número de clientes posibles.

En su opinión, el comercio formal y organizado de la ciudad es afectado porque los comerciantes instalados en la vía pública no pagan impuestos y están incumpliendo la reglamentación municipal.

Respecto a los ambulantes ubicados en la calle de Altamirano en el centro, donde está también la oficina del Sistema de Administración Tributaria (SAT), manifestó que se confía en que sean retirados una vez que se cumpla el permiso que se les otorgó y el cual vence el próximo 6 de enero.

Ante ello, pidió a la población verificar la calidad, los precios y la autenticidad de los productos antes de adquirirlos, recordando que si se compran con el comercio informal no se podrán hacer reclamaciones o buscar que se cumplan la aplicación de la garantía en caso de que se requiera.