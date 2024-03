Rechaza CEBV que se borre a desaparecidos de Registro Nacional

Tras reconocer que en el estado de Veracruz existe un registro histórico de más 13 mil personas desaparecidas, la encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV), Brenda Cerón Chagoya afirmó que no se ha borrado a nadie del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDN).

¿Cuántas personas han logrado localizar?

En entrevista dijo que del total de personas que tienen como desaparecidas desde 1976, más de 7 mil han sido localizadas, por lo que serían cerca de 6 mil las que se siguen buscando.

Explicó que lo que se está realizando es una revisión de ese registro para no tener duplicidad de información.

"Nosotros estamos dando acompañamiento a los colectivos, estamos haciendo reuniones periódicas explicando cómo se está llevando a cabo la revisión de este registro, recordemos que nosotros como parte de un sistema nacional informamos puntualmente al Registro Nacional de Personas Desaparecidas cuántas personas van desapareciendo día a día".

Remarcó que no se bajó ni disminuyó la cifra y dijo que es importante revisar la página oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pues lo único que se está haciendo es revisar cada uno de los registros.

"Desafortunadamente como es un registro que se inició apenas porque evidentemente antes no se contaba a los desaparecidos, tiene algunas cuestiones dentro de este registro y si tú metes un registro te hace un folio y después si alguien más mete esa misma persona, generaba otro folio y lo que se está haciendo es revisar que no haya duplicidad de folios, verificar que la información de las personas que están registradas esté completa, algunos no tenían ni CURP".

Brenda Cerón Chagoya, encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

De ahí que insistiera en que es importante ver a quienes se está buscando porque ese registro canaliza a nivel nacional a las comisiones locales y se va monitoreando los registros en tiempo real.

"Entonces es importante saber a quiénes estamos buscando y tener un registro completo y funcional y eso es lo que ha sucedido y es lo que estamos intentando explicarles a los compañeros de los colectivos, la importancia de lo que se está revisando, pero no se borró a nadie, eso es importante decirlo".

Expuso que del total de personas que tienen como desaparecidas desde 1976, más de 7 mil han sido localizadas | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Incluso dijo que cuando una persona es localizada, no se borra sino que únicamente se cambia el estatus a localizado, "pero el registro ahí se queda".

Colectivos de búsqueda exponen que se borraron datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas

Recientemente se dio a conocer que integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, tramitaron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación al acusar que se borraron datos esenciales de la plataforma nacional de desaparecidos que les impide agilizar la localización de sus seres queridos.