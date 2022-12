Por “tranzas” de pasadas administraciones Veracruz está endeudado: gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que cada año va a recordar “las tranzas” que hicieron pasadas administraciones para llevarse miles de millones de pesos a los bolsillos, con lo que dejaron endeudado al Estado por más de treinta años.

Al comparecer ante el pleno del Congreso local, el mandatario estatal refirió que las pasadas administraciones generaron deuda por más de 44 mil 355 millones de pesos ante los bancos, por lo que actualmente cada mes se deben pagar intereses que suman más de 4 mil millones de pesos al año.

Esto, dijo, sin contar los pasivos que delegaron, motivo por el que en el presente se deben cubrir para impedir un detrimento mayor de los recursos públicos.

Local ¿Qué resultados obtuvo Comunicación Social de Veracruz en 4 años?

“Nosotros decidimos hablarle claro a la gente, la deuda total, incluyendo la bancaria o deuda pública con pasivos, cupones bursátiles y cuentas de orden sumaban los 87 mil 207 millones de pesos, pero con el gran esfuerzo que se ha hecho para sortear estos adeudos y pagar lo indispensable y requerido es que hemos hecho obras y, al mismo tiempo, reducir la deuda más de 74 mil millones de pesos, es decir, cerca de 13 mil millones de pesos menos del monto registrado el primero de diciembre de 2018”, comentó.

Manifestó que se ha reducido el “exacerbado” endeudamiento que se logró con la corrupción y mal manejo de las finanzas que se hicieron “con tal de tapar el dineral que se llevaron a sus bolsillos los ladrones de cuello blanco”.

Aseguró que a pesar de la pandemia se logró un récord en obras, dado que se asumió la responsabilidad del mandato, pese a las “corruptelas de las administraciones anteriores, cuyas consecuencias perdurarán por muchos años”.

“No se puede borrar la historia, el pasado explica, en mucho, el presente y sólo quienes quieren regresar a ese ominoso pasado piden que lo olvidemos, ¿cómo olvidar que nos endeudaron por más de treinta años?”, expuso.

Comentó que debido al trabajo realizado en los cuatro años de administración es que las calificadoras han subido positivamente las evaluaciones financieras de Veracruz y todas han expresado que ello se debe al pago de pasivos y disminución del endeudamiento.

Te puede interesar: Está permitido responder preguntas por escrito posterior a comparecencias: Waltraud

Durante su comparecencia, Cuitláhuac García Jiménez aseguró que cada año va a recordar “las tranzas” que hicieron pasadas administraciones | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Qué obras se han realizado en Veracruz durante la actual administración?

Manifestó que se ha dado atención puntual al área de infraestructura y obra pública, por lo que destacó la inauguración del Hospital Regional de Perote que requirió una inversión mayor a los 119 millones de pesos y, el cual, dijo, representa lo que se hacía antes y lo que se realiza actualmente.

“Estamos restituyendo el daño con rehabilitaciones, mantenimiento y equipamiento para incrementar la infraestructura de recursos públicos. Algunos dicen que todo está mal en la Cuarta Transformación, pero, en su momento, no hicieron nada y fueron cómplices de este atraco del pueblo, lo aplaudieron y fueron parte de dicho gobierno”, expresó.

Manifestó que se ha dado mantenimiento y atención a los hospitales que dejaron en ruina hasta por 11 años.

Ante ello, mencionó que la política de prevención se aplicó no sólo con inversión en los hospitales de segunda generación y alta especialidad, sino con recursos de los inmuebles ubicados en las zonas rurales.

Destacó que, con remodelación, construcción de obra negra, rehabilitación y mantenimiento se han atendido 334 centros de salud, 36 hospitales y 16 unidades de apoyo.

Por otras parte, manifestó que se ha dado mantenimiento y atención a los hospitales que dejaron en ruina hasta por 11 años | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Este año, mencionó, se sumarán 22 centros de salud, cinco hospitales y se concluirá una obra en Chinampa de Gorostiza, se hará la sustitución del centro de salud de Soconusco y están en rehabilitación dos centros para la atención de adicciones.

Comentó que se aplicaron 979 mil vacunas en acciones permanentes, en jornadas intensivas 205 mil dosis y contra la influenza estacional 1 millón 450 mil.

Refirió que debido a la campaña contra Covid-19, Veracruz no volvió a la quinta ola de contagios.

"Abrazos, no balazos"

El titular del Ejecutivo manifestó que se sigue aplicando la estrategia de “abrazos, no balazos”, la cual se relaciona con atender a la población más vulnerable y darle las oportunidades que se merece.

“Esto tiene que ver con aliviar la desesperanza de la gente humilde, revirtiendo la descomposición social con justicia, que genere bienestar entre la gente antes de hacer uso de medidas coercitivas y de acción policial”, dijo.

Puntualizó que se logró la inversión de 62 millones de pesos para atender 12 mil 479 mujeres para que emprendan una actividad autosustentable y 25 millones de pesos para beneficiar a 14 mil 576 personas con módulos alimentarios.

A través de la estrategia de bienestar, expuso, se atendió a 68 mil personas con apoyo para el cultivo de huertos y crianza de especies pequeñas, y 893 personas con asistencia social alimentaria, desayunos en escuelas y mejoramiento de viviendas.

Además, dijo, se invirtieron mil 778 millones de pesos para instalar mil 113 sistemas de captación de agua de lluvia y 265 sistemas de saneamiento a base de biodigestores; construir 18 obras: 7 sistemas de agua potable, 10 drenajes sanitarios y 1 planta de tratamiento de aguas residuales; rehabilitar 11 instalaciones: 6 sistemas de agua potable, 2 plantas potabilizadoras, 2 drenajes sanitarios y 1 planta de tratamiento de aguas residuales; y brindar apoyo a la población con el abastecimiento por medio de pipas de agua en 60 municipios.

De la misma forma, se llevaron a cabo análisis para determinar las características químicas, físicas y bacteriológicas del agua en 57 municipios, se realizaron 31 mil 680 acciones de control y monitoreo en fuentes de abastecimiento y tomas domiciliarias en 56 municipios.

Recalcó que se atendió a 68 mil personas con apoyo para el cultivo de huertos y crianza de especies pequeñas /Foto ilustrativa: Cortesía | Pexels

Además, dentro de las acciones de mejoramiento de los servicios se logró que: 24 mil 232 habitantes dispusieran de nuevos servicios de alcantarillado, mil 375 habitantes sanearan sus aguas a través de biodigestores, 828 habitantes contaran con los servicios de plantas de tratamiento de aguas residuales, 11 mil 811 habitantes mejoraran su servicio de alcantarillado sanitario, 2 mil 247 habitantes mejoraran el tratamiento de sus aguas residuales, y 215 mil 149 habitantes contaran con mayor infraestructura para abastecerse de agua potable.

Respaldo a AMLO

García Jiménez afirmó que si no se hubiera actuado atendiendo a la gente con justicia social, correspondiendo al pueblo ante las grandes demandas sociales que prevalecieron casi intactas durante décadas y ahora han sido atendidas, y si no fueran consecuentes con lo que se mencionó en campaña no se gozaría del respaldo que se da al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mismo que en Veracruz rebasa el 72%.

“Las voces de apoyo al movimiento que él encabeza es aún mayor después de estos cuatro años, el millón 200 mil personas que hace un par de semanas nos reunimos en la Ciudad de México, apenas fue un botón de muestra”, dijo.

Por otra parte, Cuitláhuac García mencionó el respaldo que se da al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador | Foto: Cortesía | Gobierno del Estado de Veracruz

Destacó que en Veracruz 2.5 millones de personas reciben un apoyo de manera directa del gobierno federal, por lo que se han distribuido más de 50 mil millones de pesos.

Seguridad

En materia de seguridad, el gobernador indicó que este año se reimpulsaron los ejes establecidos desde el inicio de la administración, por lo que se evaluó a 4 mil 956 elementos.

Además del patrullaje normal de rutina, se realizaron 41 operativos especiales con fuerzas federales en los 212 municipios y 381 vuelos de vigilancia bajo el programa Unidos para la Construcción de la Paz.

Con la propuesta de dignificación policial como parte de la estrategia general se otorgaron mil 556 certificados únicos policiales a mil 188 elementos de la SSP y 368 policías municipales.

¿Cuántos elementos estatales, municipales y custodios se han capacitado en Veracruz?

Se capacitó a 2 mil 781 elementos estatales, municipales, custodios y de fiscalías en 42 cursos ofrecidos por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste (ARSPS), se brindaron 303 cursos en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, se capacitaron 573 elementos operativos en el uso de formatos incluyentes de primeros respondientes en lengua de señas mexicana (LSM) y sistema braille.

Una vez comprobados los actos indebidos de elementos de la SSP, algunos que fueron denunciados por la ciudadanía, se ejecutaron 102 sanciones que consistieron en 84 separaciones, 16 suspensiones temporales de nombramiento y 2 amonestaciones.

Con el aumento salarial comprometido, se ha aumentado el sueldo del personal de Policía del Estado | Foto: Ilustrativa / Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Puntualizó que se cumplió con el cremento salarial comprometido y con el de este año, se ha aumentado el sueldo del personal de Policía del Estado en 39.1% de diciembre de 2018 a la fecha.

En materia de prevención del delito, desde la Secretaría de Seguridad Pública, hemos involucrado a 192 mil personas en actividades deportivas, ferias, talleres y campañas específicas.

¿Qué resultados arrojó el programa “Sin Armas, Sin Riesgos”?

En coordinación con la Sedena este año se recogieron 83 armas cortas, 30 armas largas y 21 mil 009 cartuchos, cargadores y accesorios a través del programa “Sin Armas, Sin Riesgos”.

La coordinación con fuerzas federales de seguridad, como Sedena, SEMAR y Guardia Nacional, y los sobrevuelos con helicóptero y drones, ha permitido el establecimiento de 163 Bases de Operaciones Mixtas en 54 municipios; la puesta en marcha de 31 operativos estatales, instalando 70 mil 772 puestos de seguridad; la atención al tráfico de personas migrantes y robo vehicular con acciones coordinadas con los tres niveles de Gobierno en zonas fronterizas con Oaxaca, Puebla y Tabasco.