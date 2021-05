Coparmex cancela de última hora reunión con Exsome; él acusa que fueron presionados

Boca del Río, Ver.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) canceló de último minuto la participación del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno municipal de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata a la reunión como parte de la iniciativa “Reto Coparmex”.

En entrevista el morenista indicó que “curiosamente” luego de que se le negó la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez, el organismo empresarial le avisó unos minutos antes de que no iba a realizarse la reunión porque un grupo no participaría en el evento.

Explicó que la Coparmex le había hecho la invitación como una oportunidad para presentar sus propuestas y sostener un dialogo con los socios empresariales como una dinámica que se ha venido practicando en las últimas elecciones sin distingo de partidos.

Sin embargo, lamentó que un grupo al interior del organismo esté alienado y le hayan negado la oportunidad de expresar sus propuestas.

“Nos invitaron, nos estuvieron insistiendo en la reunión que ya habíamos confirmado y en la mañana nos avisaron que habían decidido cancelarla porque había un grupo de lo que estaban participando que había decidido no asistir, ayer se dio este fallo coincidentemente donde ratifican que el candidato hermano del alcalde no es elegible, que no cumple con los requisitos para ser candidato y hoy como consecuencia y así lo interpreto yo, me cancelan, es un claro reflejo de la desesperación, demuestra que hay un grupo que está alineado, apoyando a la corrupción y a la mentira”, denunció.

Señaló que simplemente el organismo se negó a recibirlo porque no hay disposición de reprogramar la reunión y menos que ya están con el tiempo encima porque este miércoles deberán concluir campañas.