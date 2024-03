En Veracruz hay más de 7 mil credenciales detenidas en módulos del INE

Xalapa, Ver.- En la entidad hay 7 mil 225 credenciales que no han sido recogidas por sus titulares, quienes tienen como fecha límite para acudir a recibirla a los módulos de atención hasta el 14 de marzo.

El delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, hace un llamado urgente para que la ciudadanía que tramitó su credencial se presente a los módulos correspondientes a recogerla.

Te puede interesar: 257 personas en situación de postración emitirán su voto el 2 de junio en Veracruz

Recuerda que este número de credenciales se encuentran en los módulos a los cuales la ciudadanía acudió desde el año pasado o durante el primer mes de este 2024 a tramitarla.

“Hacemos un llamado urgente a todas las personas que realizaron un trámite de su credencial para votar para que acudan de inmediato a recoger su nueva mica, ya que estas credenciales sólo estarán disponibles en los módulos de atención ciudadana hasta el 14 de marzo de 2024”, expone.

Local

¿Qué pasará con las credenciales que no sean recogidas en los módulos del INE?

El delegado del organismo electoral indica que en los casos en los que no se recoja la credencial en la fecha marcada, éstas serán retiradas de los módulos y resguardadas por el INE, a fin de ser entregadas después de la jornada electoral del 2 de junio.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Explica que si una persona efectuó algún trámite en módulo como inscripción al padrón electoral, actualización de datos, renovación o reposición por robo, extravío o deterioro grave y no acude por su nueva credencial en el plazo señalado no será incluida en el listado nominal de su casilla, por lo que no podrá emitir su voto.

“De igual manera, tampoco podrá votar en una casilla especial, porque se contará con la relación de las personas que están impedidas a votar”, apunta.

Te puede interesar: Sin definir si habrá o no votación en penales estatales

Manifiesta que el trámite para recoger la credencial es muy sencillo y rápido, pues únicamente se presentan en el módulo correspondiente para solicitarla.

“Las personas pueden acudir a los módulos, con cita o sin cita, para estar en condiciones de prepararse y participar en las elecciones más grandes en la historia de México por el número de cargos que se elegirán”, dijo.

La credencial para votar con fotografía es el único documento que deberá presentar la ciudadanía en las casillas electorales para ejercer su derecho a votar el próximo domingo 2 de junio.