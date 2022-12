PAN quiere acuerdo con gobernador; "unidad no es con cúpulas partidistas": Cuitláhuac

El diputado local del PAN, Miguel Hermida Copado, propuso al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, crear el acuerdo estatal por Veracruz, hecho que el mandatario estatal rechazó porque no querer tener comunicación con "cupulas partidistas".

Durante la comparecencia del gobernador, el legislador le ofreció dejar de lado las diferencias que dividen a la población y mantener el diálogo. En tribuna, el panista fijó la postura de Acción Nacional respectó a los cuatro años de administración de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

¿Qué propone el PAN de Veracruz para buscar equilibrios políticos?

En su discurso manifestó que el partido albiazul ha mantenido su postura ciudadana, fijando una crítica al gobierno siempre dispuesto a conciliar; buscando siempre, de manera pacífica, equilibrios políticos para encontrar el bien común, de la sociedad veracruzana.

Local Por “tranzas” de pasadas administraciones Veracruz está endeudado: gobernador

"Dejemos a un lado las consignas que nos dividen, dejemos a un lado los logotipos y sus colores, olvidemos nuestras diferencias, hagamos a un lado el encono para dar cabida al diálogo y a la participación conjunta", expuso.

Propuso al gobernador crear desde el Congreso local un "Gran Acuerdo Estatal por el Bienestar Social" que permita el crecimiento económico y la gobernabilidad en Veracruz. Ante ello, el gobernador le respondió: "Nuestra unidad es con el pueblo, no con cúpulas partidistas".

Continuando con el discurso, el panista señaló que en Veracruz la política social está subordinada y esperanzada al Gobierno Federal, dejando de lado programas sociales propios, lo cual, dijo, se ve claramente en la disminución este año de 350 millones de pesos para programas sociales como: Piso Firme, Techo Seguro, Baños Ecológicos, entre otros.

“La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz es un monumento al gasto corriente, inoperante y subordinada a la federación. No hemos podido ni siquiera implementar una política social soberana y ajustada al contexto veracruzano”, expuso.

En materia económica, comentó, no hay crecimiento y esto se cristaliza en menores oportunidades para las familias veracruzanas, se traduce en que las familias deban apretarse el cinturón para alcanzar la quincena, esto hace que los Veracruzanos no puedan desarrollarse de manera plena, “lo único que ha crecido es la deuda del estado”.

“A cuatro años de gobierno, tal parece que en materia económica no saben cómo detonar los grandes atributos naturales, humanos y de infraestructura, ¿Por qué no estamos impulsando a los motores de crecimiento del Estado?, ¿Por qué no dotar de presupuesto a la Secretaría de Desarrollo Económico para la implementación de Políticas Públicas generadoras de riqueza y empleos?”, dijo.

Lee más: Veracruz ocupa tercer lugar en feminicidios; van 62 casos en 2022

Recordó que los datos son concretos: "Las estimaciones indican que Veracruz recuperará su nivel económico antes de la pandemia, solo hasta el año 2027. No es culpa de la pandemia, otros estados ya se han recuperado, aquí hay que asumir responsabilidades para poder corregir el rumbo".

“El aparato burocrático a veces cobra vida por si mismo, rebelándose al poder político, parece que en realidad no lo obedece. En transparencia, redujeron 4.9 por ciento el presupuesto para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información”, comentó.

Local De 212 ayuntamientos, solo 71 avalaron desaparición del TEJAV; ¿por que se aprobó reforma?

En Corrupción achicaron el presupuesto en 4.7 por ciento, para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción; en Honestidad, bajaron el presupuesto en 4.7 por ciento a la Contraloría General del Estado. Le planteó escuchar a los que piensan diferente puede enriquecer su gobierno, los Veracruzanos comienzan a desesperarse por resultados, "no somos enemigos, somos adversarios políticos, pero nos motiva la misma causa: el bienestar de todos los veracruzanos".

“Lo invitamos a un dialogo permanente con nosotros; con todas las fuerzas políticas. El abatimiento de las desigualdades, hacer del bienestar social unan realidad, alcanzar crecimiento económico, y mantener la gobernabilidad que necesita Veracruz se lograra de manera consistente solo en el momento que sumen todas las fuerzas políticas a una misma causa", agregó.