Asesinato de maestra en carretera del sur reabre debate; ¿falta seguridad en la zona?

Veracruz, Ver.- El asesinato de la maestra Laura Alicia Caldelas Mayo el sábado 22 de octubre, luego de que fue asaltada cuando conducía por la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, exhibió el problema de inseguridad que enfrentan automovilistas que transitan en carreteras de la zona sur del estado.

Al mismo tiempo, el crimen perpetuado por sujetos armados que después de despojarla de su dinero sin que ella opusiera resistencia le dispararon a sangre fría, generó la indignación generalizada de la sociedad civil, profesores y organismos empresariales que critican la falta de seguridad en las carreteras.



¿Cuál fue el móvil de asesinato contra maestra?

José Alejandro Rebolledo, secretario de organización política de la región octava de la sección 32 del SNTE, lamentó el homicidio de la docente y recordó que es el segundo en menos de un mes que ocurre en contra de un integrante del miembro.

Sin embargo, en este caso en particular señala que se trató de un crimen en el que el móvil fue el robo, algo a lo que veracruzanos y automovilistas están expuestos de manera diaria, debido a la falta de vigilancia que prevalece en las carreteras.

El representante sindical lamenta que los homicidas hayan actuado con tal saña, por lo que se suma a la exigencia del gremio magisterial para que se haga justicia y las autoridades den con los responsables.

“Lamentablemente, elevamos nuestro grito de auxilio para que pongan seguridad en las carreteras, porque como es posible que siendo dadores de educación nos traten de esta forma, en el caso de esta maestra que era muy joven, qué necesidad había de matarla después de que le quitaron sus cosas, es algo con saña, que no se debe hacer a ninguna persona, no solo maestra”, indica.

De acuerdo con Alejandro Rebolledo, si bien los ataques a las profesoras y profesores no son de una alta incidencia, no significa que se trate de hechos aislados. Indica que sean reportado otros incidentes de asaltos en carreteras en contra de docentes.

En los casos en los que ocurren estas situaciones, se ha presentado la denuncia correspondiente ate las autoridades. Además, el de la maestra asesinada no sería el primer robo a un profesor mientras conducía en la misma región, pues ya han existido casos en el municipio de Isla.

“Sí es una zona que está muy peligrosa, finalmente se ha externado y se ha ido al MP a poner la denuncia correspondiente y en casos muy concreto se ha pedido que se cambie al maestro, se ha acudido a la Secretaría y se ha logrado que se les cambie de lugar por cuestiones de seguridad”

No obstante no es el único delito al que están expuestos los profesores, los robos y extorsiones son los más comunes entre el gremio magisterial. Según el representante del SNTE es común que ladrones o miembros de la delincuencia tengan la idea de que los maestros tienen grandes sueldos. Pero solo son docentes con un alto grado en el escalafón quienes llegan a tener sueldos abultados, la mayoría son salarios promedio y aquellos que adquieren automóviles lo hacen como una inversión para costear sus traslados a las escuelas en las que están asignados y no como un lujo. “Si van en un buen carro, como es el caso de esta maestra, piensan que uno tiene dinero, a lo mejor tienen buena carga horaria y buena plaza, pero no todo eso es integro para ellos porque deben pagar sus traslados a las zonas donde trabajan”.

¿Asesinato de maestra fue un hecho aislado?

El presidente de la Coparmex en Veracruz, Alberto Aja Cantero, reconoce que el ataque que cobró la vida de la profesora, no fue un hecho aislado, ya que existe un lago historial de asaltos en carreteras, no solo de la zona sur del estado, sino de otras regiones de Veracruz.

Tras lamentar el asesinato de la docente, señala que autoridades del actual gobierno del estado no ha querido atender la petición para que organismos empresariales sean integrados a las mesas de seguridad, para aportar ideas sobre la estrategia a implementar.

La zona sur no ha podido salir de la crisis en la que está inmersa en materia de seguridad, particularmente la zona que está aledaña a Coatzacoalcos

Además "esto implica también que no se ha podido certificar a las policías que atienden esa zona; se ha tratado de contener la escalada de la violencia con las mismas prácticas que no funciona, nosotros por eso hemos insistido en la urgente necesidad de la participación legítima de la ciudadanía en la Mesa para la Construcción de la Paz y del Consejo para la Seguridad Pública”.

Según Alberto Aja, el robo a comercio, robo a casa habitación, robo a transeúnte con violencia, cobro de piso, homicidio y situaciones que tienen que ver con expresiones del narcotráfico, son los delitos más comunes en el estado de Veracruz.

“Es profundamente lamentable la pérdida de una vida humana, de una persona, ciudadana compatriota nuestra, y eso nos debe de consternar, nos debe llamar a la reflexión de que estamos haciéndolo mal, tanto autoridades como ciudadanos necesitamos espacios de encuentro para poder sanar este dolor por la escalada de violencia”, agrega sobre el crimen contra la profesora.

En particular en los robos a carretera, lamenta que mientras Veracruz cuenta con las casetas de peaje con precios más altos, no exista un interés de las autoridades por dar seguridad a los usuarios que transitan la zona.

¿Cuál carretera usaba Laura Alicia Caldelas?

En el caso de la carretera en la que transitaba la maestra Laura Alicia Caldelas Mayo, que fue la autopista La Tinaja – Acayucan, en el tramo Isla – Cosoleacaque, el pago en la caseta de peaje que acaba de pagar la profesora fue de 118 pesos, de acuerdo con los datos de Capufe.

En esta misma ruta, para transitar desde el puerto de Veracruz, la docente cubrió el pago de al menos tres casetas de paje, Veracruz-Cabeza Olmeca por 53 pesos, Entronque La Tinaja—Isla por 118 pesos y el peaje de Cosoleacaque a Coatzacoalcos por 28 pesos.

Para el presidente de la Coparmex en Veracruz, el alto costo de las carreteras en el estado no solo no garantiza la seguridad cuando se transita en ellas, sino que genera afectaciones económicas a los usuarios e inhibe el transporte de carga de las empresas, que también sufre por los robos en carreteras.

¿Maestros están expuestos a robos en carreteras?

Pedro Moreno, maestro del puerto de Veracruz, se sumó a la postura del magisterio para repudiar el crimen en contra de su colega, y agrega que se trata de un hecho al que todos los veracruzanos que transitan en carretera, están expuestos.

En el caso del magisterio, detalla que los líderes sindicales hicieron el llamado a los trabajadores para que en caso de detectar situaciones de riesgo en alguna zona, eviten transitar en el lugar, aunque se trata de algo imposible de realizar debido a que muchos maestros se desplazan a sus lugares de trabajo por varios kilómetros y no pueden dejar de faltar.

“Es un hecho difícil de entender por el gremio magisterial, el SNTE está pidiendo que se aclare esta situación, porque es una maestra joven dinámica, maestra que es muy propositiva, preparada, que da buenos resultados y pierde la vida, dicen que fue algo de un robo”.