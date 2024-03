¿No tienes trabajo? Feria del Empleo regresa a Xalapa, va fecha

Si alguien busca empleo y encuentra ofertas en redes sociales que ofrecen contratos a cambio del pago de un adelanto de su salario o de entregar documentación original, son cuestiones que deben ser tomadas como alerta de que se trata de empresas fraudulentas, explica Ana Luisa Ruiz García, analista del Servicio Nacional de Empleo Veracruz.

¿Cuándo habrá Feria del Empleo en Xalapa?

Expone que el próximo día 20 de marzo habrá una nueva Feria del Empleo en Xalapa en la que ofertarán vacantes para solicitantes de distintos perfiles.

Dicha Feria del Empleo se llevará a cabo en el parque Juárez, con dirección Juan de la Luz Enríquez s/n, en la colonia Centro. El horario en el cual se estará realizando es a partir de las 9 am a las 3 pm, en la explanada del mencionado parque central.

Explica que el Servicio Nacional de Empleo es una entidad que se encarga de dar opciones laborales a los veracruzanos y que crea facilidades, como son las ferias de empleo, para que las empresas que requieren personal las ofrecen para tener la mano de obra que necesitan.

Por ejemplo, en la próxima feria del empleo que se realizará en marzo se prevé que habrá vacantes de todo tipo de empresas. “Esperamos compañías de la Riviera Maya a las que les interesa la mano de obra veracruzana”.

¿Qué habrá en la Feria del Empleo en Xalapa?

Además tendrán talleres para buscadores de empleo, es decir, que se les asesora a las personas en cómo deben diseñar un currículum y de la forma en que deben presentarse a una entrevista de trabajo.

Indica que se están abriendo espacios para atender a grupos vulnerables, que es una estrategia interesante y noble porque está diseñada para darle opciones de articulación laboral en beneficio de personas con discapacidad, de adultos mayores, de personas en situación de violencia y migrantes, etcétera.

Eel próximo día 30 de marzo habrá una nueva Feria del Empleo en Xalapa / Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro.com

Distintas vacantes

De las vacantes que ofertarán, dice que todavía no lo saben, pero será para distintos perfiles. Habrá ofertas para profesionistas y para cuestiones operativas.

Quien acude a una feria del empleo, comenta que pueden estar tranquilos de que se trata de empresas legales, de que sus percepciones serán las que marca la ley.

A las ferias acuden empresas que son totalmente legales, por lo que se les incentiva y se les apoya con el espacio, mantel, mesa y sillas y con publicidad.

De las vacantes que ofertarán, dice que todavía no lo saben, pero será para distintos perfiles | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Lo que ofertarán son oportunidades para empresas de maquila, en zonas hoteleras o como guardia de seguridad, meseras y agentes de ventas, entre otros.

Exhorta a los jóvenes y todas las personas que buscan un empleo a tener cuidado para no engancharse con empresas que piden dinero o papeles originales que no devuelven al momento, porque seguramente no son legales, “pero lo mejor es estar alertas”.