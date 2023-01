Ajustan comparecencias de órganos autónomos; todos los detalles

La Junta de Coordinación Política del Congreso Local aprobó que las comparecencias de los titulares de los Órganos Autónomos no sean en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, sino en el Recinto Oficial de Sesiones. Ante ello, los legisladores pidieron transparencia, veracidad y presentación completa de información.

El diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina, dijo que la titular del Orfis, Delia González Cobos, deberá explicar el proceso a seguir en la segunda revisión de la Cuenta Pública 2021, ya que la Ley dice que no se pueden fiscalizar dos veces un ente.

"Lo que quisiera checar es cuál es el mecanismo que se va a utilizar en la Cuenta Pública 2021 porque fue la que no se aprobó, entonces se requiere conocer el proceso porque es atípico, no había pasado que se rechazara la Cuenta Pública, nosotros como la Comisión de Vigilancia no tenemos claro el proceso", expuso.

Local Violencias contra mujeres en cargos de decisión, normalizadas: diputadas de MC

Refirió que quienes votaron a favor de la segunda fiscalización argumentaron que los montos observados eran menores a lo que realmente debieron ser en la primera revisión.

"Constitucionalmente y el Orfis lo decía y lo decía con razón, que no se puede fiscalizar la misma cuenta dos veces, si los entes empiezan a promover amparos no sé qué va a pasar, eso tendrán que responder quienes votaron a favor de la revisión", expresó.

¿Qué espera el PRI de las comparecencias?

Por su parte, el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, señaló que esperan información fidedigna de parte de los funcionarios; así como que se respondan todas las preguntas que se les formulen.

"Lo que encontramos en las comparecencias de las Secretarías es que hubo un manejo discrecional en el uso de recursos, el manejo de las asignaciones directas es recurrente. Estamos trabajando para que las preguntas que hagamos tengan sustento, cada vez que hemos hecho un señalamiento lo hacemos con sustento", dijo.

Mencionó que es importante cambiar el modelo de comparecencias porque no tiene impacto o repercusión legal para los titulares de las dependencias y organismos. "Los secretarios vienen y prácticamente responden lo que quieren, lo que señalamos es que quienes deben venir a responder son quienes están a cargo de los procesos administrativos", comentó.

Mientras que la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, indicó que el formato de las comparecencias pone en ventaja al funcionario, por lo que consideró debería modificarse.

"Esperamos que nos contesten, que contesten con respeto, con veracidad, que vengan a este organismo a rendir cuentas, que den información concreta, que tengan presente que son tratados con respeto", dijo.

Manifestó que tras las comparecencias de las dependencias los titulares sí enviaron respuesta a las preguntas que fueron generadas y únicamente una persona no lo hizo de manera clara. "Creo que el formato es ventajoso para el servidor público porque no nos permite tener réplica, se quedan en el tema político y no dan respuestas claras", agregó.

¿Cómo serán las comparecencias?

De esta manera, quedó establecido que la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, comparecerá este martes 24 de enero a las 11:00 horas.

Para el caso de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, la comparecencia será el miércoles 25 de enero a las 11:00 horas.

Un día después, el jueves 26, rendirá cuentas la titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, en punto de las 17:00 horas.

Finalmente, el viernes 27 de enero, a las 11:00 horas, corresponde al secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), Israel Hernández Sosa.

La última comparecencia tendrá lugar ese mismo día, a las 17:00 horas y será la correspondiente a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez.