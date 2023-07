No tengo intención de buscar cargo de elección popular: Cisneros Burgos

Veracruz, Ver.- El titular de la Secretaría de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos rechaza que exista una intención de su parte por promoverse de cara a un proceso electoral, esto luego de la denuncia que han presentado en su contra políticos de oposición.

El funcionario del gobierno estatal señala que lo que ha hecho es promover la cultura, identidad y derecho de los pueblos afrodescendientes, por lo que seguirá haciéndolo durante su participación en el cargo que ocupa.

En ese tenor, dice que es contradictorio que el discurso de ciertos grupos políticos sea en favor de la promoción y apoyo de los pueblos originarios y afrodescendientes, pero cuando se observa que estos participan, como es su caso, se inconforman.

“Nosotros no estamos en procesos electorales, quizá algunos no entienden porque no conocen la historia, algunos están confundidos, no promueven la identidad, nosotros no estamos en un proceso electoral, nosotros estamos, lo acabo de decir, en un proceso de consolidación y de la búsqueda de nuestra identidad, del respeto de nuestros derechos, y me parece verdaderamente lamentable que en el discurso prácticamente todos digan que hay que hacer visibles a los pueblos originarios y afrodescendientes, y cuando se empiezan a hacer visibles dicen que no sean tan visibles, que sean poquito visibles”, agrega.

Éric Cisneros insistió en que en sus planes o prioridades no se encuentran el tema electoral, ya que actualmente se mantiene ocupado con las responsabilidades que le competen como secretario de Gobierno.

Reitera que en su caso, ha buscado promover la imagen y cultura de los pueblos afrodescendientes, pero además de los pueblos originarios, que históricamente han sido marginados por la sociedad.

“Nosotros vamos a seguir promoviendo nuestra esencia, lo que somos, como el respeto a los pueblos originarios, y hay personas, paisanos nuestros muy respetables, que permanentemente promueven los derechos de los pueblos originarios, yo promuevo los derechos de los pueblos afrodescendientes porque soy afrodescendiente, si fuera indígena con intensidad diría soy indígena”, señala.

Éric Cisneros insistió en que en sus planes o prioridades no se encuentran el tema electoral / Foto: Ilustrativa | Cuartoscuro

Si bien insiste en que no comparte lo que se menciona sobre su participación en las campañas de promoción de la identidad afrodescendiente, cuando las califican como un tema electoral, destaca que se ha mostrado y se mostrará respetuoso de las expresiones que se muestran en contra.