"Hay una estrategia política", señala Cuitláhuac García sobre caso de exjueza Angélica

Xalapa, Ver.- En el caso de la exjueza del Poder Judicial del Estado, Angélica Sánchez Hernández, quien declara tener temor de ser detenida tras darse a conocer sus aspiraciones políticas, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez afirma que “hay una estrategia política de hacerse pasar por presunta candidata cuando es presunta delincuente”.

El jefe del Ejecutivo estatal declaró en conferencia de prensa que no se debe olvidar que el partido por el cual la exjueza es precandidata al Senado de la República en segunda fórmula tiene también el antecedente de haber apoyado a la alcaldía de Misantla a “otro presunto delincuente”.

Sin referirse explícitamente a Movimiento Ciudadano, también dijo desconocer por qué Angélica Sánchez Hernández manifiesta sentirse vigilada por el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado con el argumento de su aspiración política.

“Con mucha astucia, la señora, que ya no es jueza, como vio que perdió el amparo de fondo, sale ahora con que es precandidata”, expresó para luego asegurar que él no sabe si la van a detener o no, pues esa es tarea de un juez.

Añadió que un juez federal determinó en septiembre de 2023 que la Fiscalía General del Estado de Veracruz tenía razón en haberla detenido, que no se violó ninguna de las suspensiones que tenía en su favor la exjueza y que se ganó de fondo.

“Se demostró de fondo que era presunta responsable de lo que se le acusaba y que no se violaba su amparo… Se le detuvo en términos legales, por lo tanto, tiene que atender su asunto”, puntualizó.

“¿No creen que hay maña, hasta perversidad? Si hubiera tenido una bola mágica, o la fiscal, para saber esta va a ser la candidata. Nosotros qué culpa tenemos de que exista un partido que recoge puro presunto delincuente. Es la verdad y tengo pruebas”, sostuvo.

Angélica Sánchez dijo temer que sea detenida nuevamente, luego de anunciar su precandidatura al Senado de la República en la segunda fórmula de Movimiento Ciudadano | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

¿De qué fue acusada la exjueza del Poder Judicial Angélica Sánchez?

Previamente, Angélica Sánchez Hernández expuso que fue citada por los mismos hechos por los cuales se le armaron en el pasado tres carpetas de investigación, la primera de ellas por delitos contra la salud y contra instituciones de seguridad.

Las otras, por el delito contra la fe pública y tráfico de influencias y por cohecho, “de la cual no tienen ninguna prueba de lo que el gobernador ha dicho", afirmó.

“Se inscribe como aspirante, el partido ese se lo permite y ahora tiene argumento para decir que es persecución. ¿Pero si su caso viene desde septiembre que un juez determinó llamarla a cuenta por presuntos actos constitutivos de un delito?”, dijo con ironía el gobernador.

Angélica Sánchez expuso que fue citada por los mismos hechos por los cuales se le armaron en el pasado tres carpetas de investigación | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

También se refirió a José Manuel del Río Virgen, quien en 2021 fue detenido por el presunto homicidio de René Tovar, quien era el candidato de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Cazones de Herrera.

“Del Río no está absuelto… Luego no diga que es un perseguido político. Que haya echado abajo la medida cautelar no quiere decir que esté concluido su asunto”, enfatizó.