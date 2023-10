Derechohabiente del IMSS denuncia saturación en área de cardiología

Veracruz, Ver.- Derechohabiente de la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denuncia que el área de cardiología se encuentra cerrada por una presunta saturación de los servicios.

De acuerdo con el señor José Martín López, desde el pasado viernes 6 de octubre le ha sido negada la atención, a pesar de que de manera urgente necesita de un marcapasos.

Explica que requiere de esa operación, porque según el cardiólogo particular, registra pulsaciones muy bajas e incluso durante el estudio se le detuvo el corazón por segundos.

Asegura que en medicina familiar lo canalizaron con un doctor y este después de una revisión le pidió realizar una serie de estudios previo al envió a cardióloga.

Sin embargo, cuando pidió la atención el personal argumentó que no hay espacios para programar cirugías porque el servicio está saturado

"Cuando llegué al consultorio 9 y entregué todo mi expediente para el envió, la joven me dijo que no iba a ser posible, yo le pregunté ¿por qué? y me dijo que cardiología está saturada. La señorita se paró y fue a preguntar y cuando regresó me dijo, efectivamente cardiología está cerrada y que no me podían enviar, yo la verdad me puse a cuestionar y me mandó con un coordinador y su asistente me dio la misma respuesta”, expone.

Comenta que al no encontrar respuesta, le advirtió al personal que en caso de que ocurra algo serán responsables porque requiere la operación de manera urgente.

El denunciante teme que esta situación continúe hasta diciembre cuando la mayoría de los doctores se van de vacaciones y todas las citas son reprogramadas para mediados de enero o después de febrero.

El denunciante teme que esta situación continúe hasta diciembre | Foto ilustrativa: Galo Cañas | Cuartoscuro

“Yo les advertí que si algo me pasa, serán responsables de mi muerte, el coordinador se enojó y me dijo que ahora no me iba a dar explicaciones, dijo que lo agredí, cuando son ellos los que no resuelven”, señala.