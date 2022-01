Diversa: no hay que dejarse y hay que hacer valer derechos

Veracruz, Ver.- Arnaldo Javier López Romero es un joven venezolano de 22 años que radica en el puerto de Veracruz desde hace cuatro años, en donde ha logrado cosechar una carrera fructífera dentro de la industria del Social Media, la creación de contenidos para redes sociales y el diseño de imagen.

A su corta edad ha demostrado su talento para abrirse paso en su área profesional y cosechar una cartera importante de clientes en Veracruz, así como fuera del estado y ciudades en otras latitudes de mundo.

Javier es miembro de la comunidad LGBT+ y afirma que a pesar de vivir en una sociedad machista, ha tenido las oportunidades para desarrollar su creatividad y talento en un entorno seguro y sin discriminación.

Sin embargo, tiene muy clara la importancia de que cada individuo haga valer sus derechos y no dejarse influenciar por malos comentarios o ataques que atenten en contra de la libertad de cada persona.

“Creo que siempre hay comentarios o cosas que te pueden afectar, pero si decides que eso te afecte, te va afectar sin duda alguna, no significa que sea algo que deba dejarse, creo que como parte de la comunidad debemos condenar este tipo de cosas, no tolerarlas”.

El joven venezolano, quien se muestra orgulloso de vivir en Veracruz cursa el último semestre de la licenciatura en Diseño e Imagen y Relaciones Públicas, en una universidad que le ha permitido expresarse libremente.

Reconoce que el ambiente universitario ha sido indispensable para fomentar su creatividad sin discriminación hacia su identidad sexual o su cultura, sino por el contrario, ha fortalecido sus habilidades y talentos.

“En mis trabajos nunca he sufrido discriminación, yo creo que es porque me desarrollo en un entorno de gente joven o personas que aplauden la creatividad, y creo que la forma en la que he desarrollado mi creatividad es lo que me ha ayudado a conectar con clientes y con personas”.

El venezolano de 22 años radica en el puerto de Veracruz desde hace cuatro, en donde ha logrado cosechar una carrera fructífera dentro de la industria del Social Media

Emprendimiento

Arnaldo Javier es creador de tres cursos en línea que han ayudado a emprendedores y ejecutivos a mejorar su imagen profesional, tanto en Veracruz como en otras ciudades.

El primero de ellos enfocado al Código de Vestimenta fue abierto en febrero del 2021, en plena pandemia de Covid-19 e impartido a través de videoconferencias, lo que permitió ampliar su cartera de clientes.

“Creo que lo más exitoso que he hecho fue abrir un curso, abrí un curso que se llamaba rockea tu imagen, en febrero del año pasado fue la primera fecha y abrí tres cursos más después de esa fecha y cuento ya con una red de 80 personas con quienes he impartido los cursos”.

Posteriormente, al obtener éxito impartido dos talleres más vía virtual sobre “Teoría del destino” y “Teoría de siluetas”, ambos también enfocados al tema del diseño de imagen personal, dirigido a emprendedores y ejecutivos.

Con la impartición de los cursos ha ayudado a profesionales de entre 25 y 35 años para que asuman conocimientos que les ayudan a mostrar una imagen de mayor confianza y empoderamiento en su actuar profesional diario.

El venezolano de 22 años radica en el puerto de Veracruz desde hace cuatro, en donde ha logrado cosechar una carrera fructífera dentro de la industria del Social Media

“Digamos jóvenes entre 25 a 35 años, más o menos, pero son personas que regularmente están emprendiendo un negocio o quieren acceder a un trabajo nuevo, crecer en la misma empresa donde trabajan pero dar una imagen de mayor poder, una imagen de mayor confianza”.

El otro ámbito en el que se desarrolla el joven venezolano es la generación de contenidos para diversas plataformas de las redes sociales, trabajando como freelancer para diversas empresas o personas que requieren su servicio.

Para el joven la pandemia no lo limitó, al contrario, el manejo de redes sociales se convirtió en una actividad esencial para muchas personas y empresas, por lo que le abrió la posibilidad de emplearse tanto en Veracruz como con personas alrededor del mundo. En ese sentido, considera que las redes sociales viven un nuevo boom en medio de la pandemia, que abre la posibilidad para una competencia más amplia y por lo tanto de mayor calidad.

Por lo anterior, es que se dice fascinado con su carrera y con los planes de crecimiento que se proyecta en el futuro, a través de los dos ámbitos en los que se desarrollo actualmente como profesional.

“En cuanto a mis asesorías de redes sociales son personas en su gran mayoría emprendimientos locales y por el hecho de ser venezolano me ha dado la oportunidad de colaborar con connacionales que se encuentran en otra parte del mundo”.

Cafetería Gay Friendly, Eco Friendly y Pet Friendly

Xalapa, Ver.- "La del Rey" es una cafetería ubicada en Ignacio Allende 146 B que nació del amor, amistad, complicidad y ganas de trabajar juntos de Aníbal del Rey y Eduardo Segura que es, entre todo, Gay Friendly, Eco Friendly y Pet Friendly, pero sin “etiquetas”.

Platicando una noche surgió la idea de emprender como pareja como parte de crear una vida juntos y tener un patrimonio.

Aníbal del Rey y Eduardo Segura

Eduardo es comerciante y emprendedor desde hace mucho tiempo; Aníbal es fotógrafo graduado de Artes Plásticas y se han complementado para arrancar con este proyecto al que le han puesto todo el corazón y que surge de una relación de menos de medio año, aunque de mucha “intensidad”.

El nombre viene de los nombres de ambos: “La” por Lalo y “Del Rey” por el apellido de Aníbal; el logotipo es una corona y unas alitas de ángel porque Eduardo es además “angeloterapeuta”.

El concepto de la cafetería está motivado en ser inspiración, “que sea un lugar al que puedas llegar, estar, que un día digas ‘hoy tengo ganas de tirarme en una hamaca’, otro día digas ‘hoy tengo ganas de estar casi en el piso en un sillón’, o en la barra trabajando, queríamos que cada espacio fuera diferente”.

Así, buscan crear un espacio muy íntimo en el que, asegura, se puede complacer a quienes son de paladar exigente, dado que todos los alimentos que se preparan son naturales, con la mejor calidad, de precios accesibles y que se preparan al momento, además de ser Pet Friendly.

“Y podemos decir que lo que podemos ofrecer es el amor, porque este lugar surgió del amor completamente y en cada momento que estén aquí es eso, por ejemplo, atendemos nosotros, Eduardo y yo y cada vez que los recibamos será con amor porque es nuestra pasión”, dice Aníbal.

Aníbal del Rey

Con la pandemia de Covid-19 han trabajado para que sea un espacio limpio y seguro donde todos se sientan como en casa, para esto han unido sus talentos y sus ganas de que su negocio y su unión prospere.

El 11 de octubre, Aníbal le afirmó a Eduardo que se casaría con él, la misma noche en que se conocieron; su sueño es poder lograrlo y además poder ser padres y tener mucho que ofrecerles a sus hijos.

“Todo ha sido muy bonito y quisiera recalcar que no como tal una cafetería gay, es un lugar abierto para todo el público, familias, niños, ancianos, jóvenes, estudiantes, gente que trabaja en oficinas, aquí tenemos clientes de todo tipo, esta es la casa de todo mundo que quiera pasar un momento agradable en un lugar agradable, esta es su mejor opción”, agrega Eduardo.

Eduardo Segura

Si desean probar las delicias de “La del Rey” pueden acudir de lunes a lunes de 8:30 de la mañana a 9:00 de la noche además de que cuentan con servicio para llevar. Se puede encontrar en redes sociales como “La del Rey Café”.

Con información de Ariadna García | Diario de Xalapa