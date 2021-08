Diversa: Montoya rompe estereotipos en certámenes de belleza

Veracruz, Ver.- Jesús Montoya Sánchez es un destacado veracruzano que a sus 37 años es nutriólogo clínico y director del concurso de belleza Miss Earth, uno de los certámenes de belleza más importantes en la actualidad.

Originario del municipio de La Antigua, desde hace 14 años es nutriólogo, carrera que descubrió cuando cursaba sus estudios en la preparatoria y le apasiona desde entonces.

“Gracias a mis padres que nunca me forzaron a estudiar lo que yo quisiera, en la preparatoria era un niño obeso que sufría de eso de que no me escogían para jugar voleibol y mis padres me llevaron con una nutrióloga y me encantó esa atención, eso de que sin necesidad de medicamentos una persona puede cuidar su salud (…), a mí me encantó la nutrición”.

Jesús Montoya se ha desempeñado siempre en el sector privado, su profesión como nutriólogo clínico lo llevo a adentrarse en el mundo de los certámenes de belleza, cuando en la recta final de sus estudios profesionales desarrolló un proyecto denominado “Efecto metabólico de productos herbales para bajar de peso en las reinas de belleza”.

Lo que empezó como un trabajo escolar le permitió enfocar una mirada científica a los concursos, estableciéndose como meta profesional ser partícipe de la profesionalización de este tipo de certámenes.

Su trabajo en esta rama lo llevó más tarde a cumplir ese sueño, cuando se convertiría en el nutriólogo oficial del certamen Nuestra Belleza, de la cadena Televisa.

“Cómo es que un estilista le va poner una dieta a una chica, debe existir en el grupo de las reinas de belleza un nutriólogo, yo quería derrocar esa parte, que las reinas intervinieran, me gustó y luego me encontré con el área clínica y me especialicé en esa área de nutriología clínica”.

Para Jesús Montoya Sánchez el mundo de los concursos de belleza son un mundo complejo, que sirve de plataforma para muchas mujeres, pero al mismo tiempo para diversos profesionales de la salud y la estética que se involucran.

Foto: Cortesía | Jesús Montoya Sánchez, nutriólogo clínico y director del concurso de belleza Miss Earth

El especialista señaló que aunque la gente solo observa a las mujeres más bellas, detrás de ellas existe un compromiso y disciplina que requiere de un trabajo personal muy grande de las participantes.

Pero al mismo tiempo, se observa el trabajo de nutriólogos como él, dentistas, estilistas e incluso cirujanos plásticos.

“Los concursos de belleza, ahora, en este tiempo, son una plataforma total para las mujeres, primeramente, para ellas, pero también para muchos profesionales, hay dentistas, hay nutriólogos, hay estilistas, hay cirujanos plásticos y se cree que hay un mundo muy chiquito, pero no, es un mundo de profesionales donde las reinas son una vitrina para demostrar el trabajo los profesionales y hay mucha ciencia en estos concursos de belleza”.

Una sola comunidad

Como en su vida profesional, en el sector clínico afirma que nunca fue para él obstáculo ser una persona gay, ya que jamás se ha sentido discriminado y, por el contrario, se siente como una persona muy útil para la sociedad en la que se desenvuelve.

“Creo que para ser discriminado debes sentir que no encajas en la sociedad, y creo claramente que somos seres normales, seres que estamos contribuyendo en esta sociedad, ayudando, colaborando con la sociedad económica, social e intelectualmente, nunca me he sentido ajeno a esta sociedad”.

Del mismo modo consideró que la sociedad debe de avanzar en eliminar las etiquetas, incluidos los integrantes de la comunidad LGBTTI+, quienes deben dejar de excluirse en ciertos círculos o sectores.

“Se debe de terminar la comunidad LGBT y todos debemos ser una misma sociedad, porque si hablamos de discriminación no solamente están sufriendo la comunidad LGBT, también están sufriendo los padres y los hermanos por la misma causa, los padres muchas veces no es por rechazo, lo que tienen es miedo de lo que les pase a sus hijos”.

En ese sentido, se dijo a favor de la participación de mujeres trans en los certámenes de belleza, siempre que cumplan con todos los requisitos que las convocatorias, como es el caso de Miss Earth establece.

“Yo estoy a favor de lo que le haga bien a la sociedad, estoy a favor de que también tengan esa plataforma, estoy a favor que si tu quieres lo nombran como la persona más bonita del mundo, pero que se integren a esa plataforma para cumplir su sueño, el trabajo de nosotros los profesionales y los valores que se inculcan en la familia, si una persona transgénero, si una mujer transgénero cumple con los requisitos para estar en el Miss Earth sería el presidente más feliz del certamen”.

Actualmente, combina su cargo en el concurso Miss Earth, en donde está al tanto de la logística completa del certamen, con su carrera de nutriólogo en su consultorio particular y en la cadena nacional Star Medica.

Foto: Cortesía | Jesús Montoya Sánchez, nutriólogo clínico y director del concurso de belleza Miss Earth

Esto último es para él otro de sus sueños realizados, ya que una de sus metas fue siempre formar parte del equipo de profesionales de una marca de prestigio a nivel nacional relacionada con la medicina.

Para el joven nutriólogo este tipo de logros se consiguen cuando existe disciplina, entrega y pasión en lo que se hace, pero además cuando existe vocación en el oficio o profesional que se desarrolla.

“Creo que si tienes pasión por lo que haces vas a encontrarlo, porque si no lo quieres no lo buscas, pero cuando te interesa algo, cuando te gusta algo lo buscas hasta que lo logras, necesitas tener vocación y sueño de lo que quieres para ser exitoso”, finalizó el profesional en el área de la salud.

Córdoba, Ver.- José Vicente Osorio Vargas es sociólogo de profesión, pero en su etapa estudiantil tuvo la oportunidad que entre sus manos pudiese sostener una grabadora, su pasión por la lectura y la curiosidad de conocer ámbitos nuevos lo llevo a convertirse en periodista y ahora con 19 años de carrera sigue mostrando el profesionalismo con el cual labora.

Recordó que en su etapa estudiantil en la Universidad Veracruzana una doctora, Rosío Plaza, le invitó a sumarse a un proyecto de investigación sobre la prostitución masculina travesti, ahí tuvo la oportunidad de tener una grabadora de casete, "me dijo como tenia que hacer las entrevistas y me mando y empecé a hacer trabajo de campo en la Lázaro Cárdenas de Xalapa, no se como aprendí a entrevistar, recuerdo llegue un día y me dijo necesito que busques sexo servidoras trans ahí busque a un amigo de nombre Charlotte y él me llevo con la Nancy".

José Vicente Osorio Vargas, sociólogo/Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

De igual forma, tuvo la oportunidad de vaciar la información y armarla a forma de redacción, “no tenía las tablas ni conocimiento del tema, soy una persona sociables y me he hice amigo de muchas personas, puede incluso ir a un bar a entrevistar, desde ahí me nació el gusto y el amor por este ámbito laboral”.

Siempre leía los titulares y pese a que estaba en Xalapa, los textos de reporteros como Sergio Hernández, Angélica Salmerón (QEPD) Ana Vargas Osorio, Mayra Gaspar se convirtieron en una inspiración para él y pese a no tener una carrera de Comunicación logró con el paso de los años coincidir y darle un rostro a aquellos textos que acaparaban por varios minutos su atención.

Estando en Córdoba, busco emplearse y se presentó en diversas empresas de la región, en aquel momento un periódico local ofrecía un puesto de obrero, presentó su examen en recursos humanos: “platique con la que era de recursos humanos y le dije al puesto que iba, le gusto mi forma de expresar y me dijo me buscaría al otro día con otra propuesta y fue que me dieron el contrato como ayudante de redacción”.

En ese momento, convivió con personas que leía en los diarios estatales y locales y con quienes tuvo la oportunidad de trabajar, conoció el ámbito empresarial, local, policiaco, sociales, “me llegaron a decir que de aquella época era yo una buena generación y que me impulsaría solo y me dije a mi mismo que sí tenía futuro en los medios de comunicación”.

En el 2010 fue jefe de información del Sol de Córdoba y dijo que a su cargo tenía alrededor de 14 personas entre fotógrafos, reporteros de región, local , sociales y policiaca, situación que le dio más auge a su trabajo.

Como sociólogo tiene un criterio más claro, pero dice que siempre el profesionalismo y lo que el entrevistado diga es lo que debe de transmitirse en lo que se escriba.

José Osorio, ha buscado el apoyo en las personas que el periodismo le ha permitido conocer, esto para ayudar a sus amigos de la comunidad LGBT+, “antes los antros eran mal vistos y me quede con esa espina de ayudar a mi comunidad, al llegar a Córdoba empecé a enrolarme en este tema y que dentro de mi labor puedo apoyar, alguna vez a mis compañeros les hable de las marchas y ellos me brindaron el espacio”.

Apoyos coordinados con enfermeros y asociaciones que apoyan a las personas que salen positivos de VIH son algunas de las situaciones que desde su trinchera puede hacer.

Foto: Cortesía | José Vicente Osorio Vargas, sociólogo

Cuestionado sobre la dificultad de trabajar en un mundo laboral donde su mayoría son hombres, siendo parte de la comunidad LGBT+ comentó que su carácter le ha ayudado mucho y pese a que en su tiempo recibió cierta burla y señalamientos, su trabajo ha hablado por él.

Para José Osorio la satisfacción más grande es ver el reconocimiento que dan a las personas que conoce y que llevan años en su trabajo, pero lo más triste para él es la situación delincuencial, “he sido testigo de accidentes crueles, un 30 de abril me tocó avisar a un padre de familia que su hija había fallecido pues la mamá no podía pronunciar palabra, me ha tocado estar en varias balaceras o las llamadas corretizas, estamos para enfrentarnos a esto, si tienes miedo mejor dedícate a otra cosa”.

Actualmente labora en un diario a nivel estatal y siendo corresponsal en la zona centro de la ciudad se siente satisfecho por su labor, su trayectoria y agradece el apoyo de su familia, amigos, compañeros y su pareja.

Con información de Guadalupe Castillo