Violencia contra trans se recrudece en Veracruz

El recrudecimiento de la violencia en contra de la comunidad trans en la entidad ha cobrado la vida de tres mujeres en lo que va del 2021 y ha provocado que al menos 10 hayan "destransicionado" en sus procesos de identidad por temor a los ataques.

De acuerdo a los datos de los colectivos de apoyo a los integrantes de la comunidad LGBT+, de los 8 crímenes de odio que se han registrado de enero a la fecha, tres han sido en contra de mujeres trans. Sin embargo, la violencia no sólo ha sido homicida sino también se ha reflejado en un aumento en los ataques, abuso sexual, insultos y amenazas en contra de ellas.

El caso más reciente es la desaparición de una mujer en Xalapa, con quien se perdió contacto desde hace más de 20 días, luego de que denunciara una serie de amenazas por parte de un desconocido a través de Facebook. La joven es buscada por amigas y activistas, sin embargo, a falta de familiares directos no se ha podido comenzar un proceso formal en la Comisión Estatal de Búsqueda.

Activistas de la comunidad trans aseguran que esta violencia sistematizada en contra de ellas podría estar mermando en la salud mental de quienes se asumen como trans y que incluso podría “mantener en el clóset” a cientos de mujeres que viven en el temor de asumirse como mujeres.

MÁS ATAQUES CONTRA MUJERES TRANS

Para Jazz Bustamante Hernández, defensora de derechos humanos, integrante del colectivo Soy humano AC y del Observatorio Nacional Contra los Crímenes de Odio de la Coalición Mexicana para la coalición LGTB+, la violencia en contra de las mujeres trans se ha incrementado en los últimos años.

Reconoció que aunque este tema no es exclusivo de Veracruz, en la entidad las víctimas de estos delitos se enfrentan además con un sistema de justicia burocrático, tardado y revictimizante. “Lo he visto en todos los casos que hemos dado acompañamiento. Las mujeres trans casi nunca denuncian porque hay mucha revictimización” lamentó.

Local Tras marcha de Orgullo la amenazaron; ahora está desaparecida

Dio a conocer que aunque el colectivo que representa ha documentado al menos tres asesinatos en contra de mujeres trans en la entidad, lo cierto es que la cifra puede ser mayor. Asegura que al no existir cifras oficiales de estos delitos, las estadísticas se hacen con base en aproximaciones o basadas en “lo que digan las asociaciones. En Veracruz las instituciones cambian de personal a cada rato. Y no solo hablamos de cambios de quienes están al frente sino de los peritos y las personas que se encargan de investigar estos hechos, entonces cuando llega personal nuevo tiene que volver a capacitarse, a documentarse y claro que va a haber un atraso”, explica.

Para la activista y mujer trans la violencia en contra de ellas puede entenderse a partir de que con su transición de identidad han renunciado “al privilegio de ser hombres” y eso provoca el enojo de un sector de la población que no solo no entiende la diversidad sino que la ataca.

“Nosotras le decimos que no a ese supuesto privilegio de hombres y nos construimos como mujeres. Entonces cuando dejas ese estereotipo de hombre viene un doble castigo porque no sólo renunciaste al privilegio sino que te conviertes en mujer, que es algo degradante, porque según el estereotipo de género las mujeres somos inferiores”, opina.

Además, el grado de brutalidad y violencia que se comete en contra de las mujeres trans suele ser mayor a otros grupos de la diversidad sexual, ya que en la mente de los atacantes la víctima no tiene identidad femenina sino que es “uno de ellos”. “En el fondo lo que está pasando por su mente es ‘estoy atacando un vato. Estoy atacando a un hombre y me tiene que responder como hombre’, aunque no sea así”.

Jazz, quien actualmente se encuentra en el exilio debido a violencia en su contra, asegura que este entorno podría no sólo estar inhibiendo la posibilidad de que más mujeres trans puedan vivir con identidad femenina sino que incluso haya algunas que echen atrás su proceso para evitar más ataques. Dio a conocer que el colectivo Soy humano AC tiene documentado al menos 10 casos de mujeres que han "destransicionado", es decir, que han vuelto a asumir una identidad masculina echando abajo incluso tratamientos hormonales y quirúrgicos.

“Hay en Xalapa una compañera que la violaron dos tipos, la golpearon y aunque hay denuncia nunca pisaron la cárcel, entonces ella se cortó el cabello, se quitó los senos y anda ahora como chico. No puede salir sola a la calle, anda siempre con miedo, trae ropa holgada, comenzó a tener trastornos alimenticios porque eso repercute en la salud mental”, concluyó.

AUTORIDAD ES OMISA, NO HAY JUSTICIA

Frida Méndez Oropeza, presidenta y fundadora de la asociación Trans-Formando Vidas, coincide en que la violencia en contra de las mujeres trans se ha incrementado de manera exponencial. Señaló que se trata no sólo de ataques mortales sino también de casos de abuso sexual y violencia.

Reveló que en los últimos meses se han presentado casos de mujeres, en su mayoría trabajadoras sexuales, quienes son contactadas a través de Internet por desconocidos y que al salir juntas son drogadas, golpeadas y abusadas sexualmente. “Están en alta los crímenes de odio y ataques en nuestra contra”, dijo.

Local Diversa: vivimos en una sociedad injusta, debe cambiarse

Precisó que ella misma fue víctima de violencia feminicida hace al menos 20 días cuando un hombre la golpeó e intentó envenenarla. A pesar del tiempo transcurrido desde el ataque, la autoridad aún no termina de integrar la carpeta de investigación y las pruebas de los golpes fueron tomadas casi cinco días después del ataque. “Ni me han hablado para decirme cómo va el caso ni nada”, lamentó.

En ese sentido, lamentó que a pesar de que se han presentado las denuncias correspondientes, la atención a sus expedientes es muy tardada y deficiente. Ante esto, reconoció que el colectivo que representa va a solicitar la remoción de la fiscal especializada, Roberta Ayala Luna, quien no ha dado los resultados que se esperan en el área. “Yo quiero hablar con el presidente estatal de la Coalición LGBT para que hagamos una cita con la fiscal general y pedir que si Roberta no está dando el rendimiento que se requiere y no está dando respuestas, pues que se vaya. Aquí en el estado ni es pronta ni expedita la justicia”, dijo.

Para Frida Méndez la violencia física y psicológica que se ejerce en contra de las mujeres trans deja secuelas muy fuertes. Muchas de ellas han enfrentado casos severos de depresión, intento de suicidios, trastornos y baja autoestima, lo que se suma a la vulnerabilidad en la que se encuentran debido a que en la mayoría de los casos sus agresores continúan en libertad.

Local Diversa: a los 14 no había salido de su pueblo; a los 29 años triunfa

“Las chicas trans estamos muy lastimadas al grado de que todas necesitamos tener un soporte psiquiátrico (…) porque tenemos traumas y agresiones que venimos acarreando desde pequeñas y que eso nos lleva a un estado de vulnerabilidad extremo”, detalló.

DESAPARECE MUJER TRANS EN XALAPA, FUE AMENAZADA

A través de Twitter, la usuaria @ArtemisaSarita denunció la desaparición de Lucía Gómez, una mujer trans de Xalapa que fuera acosada y amenazada por un hombre luego de la marcha del Orgullo LGBT en Xalapa.

Dio a conocer que desde hace 22 días no se sabe nada de Lucía Gómez, quien vivía con su abuela. “Si alguien de Xalapa pudiera poner su nombre en algún cartel o algo así para saber de ella se los agradecería”, señaló.

Amigxs necesito su ayuda, hace 22 días no se sabe nada sobre Lucia Gómez, una mujer trans de Xalapa que vivía sola con su abuela, está fue su última publicación.

Si alguien de Xalapa pudiera poner su nombre en algún cartel o algo así para saber de ella se los agradecería. pic.twitter.com/rz7hzhwfuK — Sarita Artemisa (@ArtemisaSarita) August 1, 2021

@ArtemisaSarita dio a conocer la captura de pantalla de la última publicación que Gómez hizo en Facebook el pasado 6 de julio en donde denuncia que un hombre le escribió para amenazarla y le aseguró que sabía donde vivía, ya que tras la marcha la siguió hasta su casa.

“Temo por mi vida y lo responsabilizo de cualquier cosa que nos pase a mi abuelita o a mí. Por favor amigxs les pido de todo corazón que me ayuden a difundir y a reportar su cuenta”, escribió en su facebook.

Aunque desde hace varias horas, diversos colectivos se han movilizado para difundir el caso de esta mujer, hasta el momento no se ha podido iniciar un proceso de búsqueda formal ya que no se ha podido encontrar a familiares directos que lleven a cabo la denuncia formal de desaparición.