Diversa: Vianey, una década ayudando a niños, por una manda

Veracruz, Ver.- Vianey Jefrey Figueroa Barradas no solo es reconocida como una de las mejores profesionales de la belleza en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, sino también por el activismo que realiza desde hace 10 años con la población de escasos recursos en especial con los menores con diagnóstico de cáncer, con VIH y con quemaduras.

Además que es una de las principales defensoras de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Cada año la mitad de las ganancias que obtiene por su trabajo en diciembre, que es la mejor época para todo el gremio de la belleza, lo destina para la compra de juguetes y apoyos que son entregados el 6 de enero.

Vianey es reconocida como una de las mejores profesionales de la belleza en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Esta iniciativa nació como una promesa a san Judas Tadeo, el santo que la ayudó a salir de una fuerte situación que se le presentó y desde hace 10 años ha sido constante apoyando a los niños que se encuentran internados en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) y del IMSS recibiendo sus tratamientos contra el cáncer, el VIH y los que hayan sufrido de quemaduras.

Así como también entrega apoyos a familias que viven situación de pobreza en colonias marginadas de Veracruz.

“Empecé por una promesa que hice varios años a mi San Judas Tadeo, soy devota de él, me hizo un milagro y cada año entregó regalos y juguetes a los niños que están tratando su cáncer, que se infectaron de VIH y los que están en el área de quemados, para mí es muy satisfactorio hacerlo como una contribución a mi comunidad, no tengo asociación, son recursos propios, prometí que las ganancias de cada diciembre que es cuando tenemos más trabajo, una parte iría para comprar regalos y entregarlos personalmente en hospital y algunas colonias con condiciones económicas muy precarias, es maravilloso ver sonreír a los niños cuando lo reciben, toda mi familia me apoya así como algunos amigos y cada año se ha ido sumando gente que cree en este proyecto, por supuesto también hago activismo dentro de mi comunidad y soy defensora de los derechos humanos”, expresa.

Aunque esta labor ya lleva diez años, en las últimas ediciones se han sumado más amigos de la comunidad LGBT lo que ha permitido que se recolecten más de mil 500 juguetes para los menores.

Refiere que el año pasado por la pandemia no pudo hacer la entrega de manera personal a los niños que se encuentran en los hospitales, pero pidió al personal que se los diera.

En las colonias la celebración se extiende un poco más ya que además del regalo, se rompen piñatas y se ofrece un show con botargas ya que recibe el apoyo de su familia y amigos para la organización del evento.

Vianey es una de las principales defensoras de los derechos humanos de la comunidad LGBT / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Sus inicios

Vianey Jefrey, concluyó sus estudios de licenciado en Radiología, pero al haber tan poco campo laboral, prefirió seguir los pasos de su padre quien por muchos años se dedicó a la peluquería y actualmente es una de las estilistas más reconocidas en la zona.

“Terminé mi carrera como radiólogo, pero desafortunadamente hay pocos espacios de trabajo, me fue muy difícil colocarme y bueno mi papá fue peluquero, me enseñó el oficio, mi hermana también se desempeña en esta profesión al igual que una sobrina y me incorporé en esto, ya llevo 20 años y me ha costado trabajo mi reconocimiento, empecé en pequeño pero gracias a Dios ya tengo mi negocio propio”, afirma.

Recuerda que sus inicios dentro de la comunidad LGBT se dieron a los 20 años una vez que concluyó sus estudios y tuvo la aceptación de toda su familia, incluido su padre quien falleció hace unos meses, pero con quien tuvo una excelente relación.

En el 2015 Vianey se coronó como reina trans del Carnaval de Veracruz y actualmente ya cuenta con su documentación que la acredita como una mujer trans, sin embargo, todos los trámites tuvieron que hacerlos en la Ciudad de México porque en Veracruz aún no es posible.

Vianey, estilista profesional y activista / Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En ese sentido, Figueroa Barradas menciona que hace unas semanas sostuvieron una reunión con el diputade Gonzalo Iván Durán para fortalecer la iniciativa de identidad de género y atender otras demandas de la comunidad LGBT en Veracruz, ya que hay muchos pendientes.

Un proceso de cambio lo llevó a la felicidad

Orizaba, Ver.- Un proceso de cambio, es un paso a paso diario, un aspecto donde el miedo se vuelve enemigo, pero las ganas de sentirse bien con uno mismo son puntos que suman, Carol Hernández Rodríguez tiene 20 años y actualmente se encuentra en el proceso de saber su identidad enfocándose en transgénero o transexual, los cambios hechos en su vida a pesar de su corta edad la han hecho una mujer centrada y segura de sí misma, esta es su historia.

Oriunda de Orizaba, la entrevistada a pesar de su corta edad jamás sintió el “rechazo” de sus compañeros de escuela como algo que laceraba su vida diaria, “era como de que si no te quieres llevar conmigo pues no importa, veo con quien me junto, obviamente si hubo mucho tiempo de mi infancia insultos denigrantes hacía mi, no obstante a esa edad no sabía qué significaban pues cuando iba en segundo o tercero, los más grandes querían ofenderme, pero no sabía que era, en su momento me criticaban como una persona gay, pero realmente no sabía el significado dela palabra y lo negaba”.

Carol Hernández Rodríguez tiene 20 años y actualmente se encuentra en el proceso de saber su identidad / Foto: Cortesía | Carol Hernández

Sin negarse así misma en torno a sus gustos, en su momento los significados de las letras LGBTTTIQ no acreditaban respuesta y desde que era menor fue educada por sus padres como una persona y sus gustos y disgustos estaban bien, “el ser gay no era una definición del todo para mí”.

Carol, siempre se sintió mujer, sin embargo, con el paso de su infancia y adolescencia le fuera a dar la simplicidad o visto, “mis papás me veían jugar con muñecas y me dejaban, para mí el que te guste jugar con algo que la sociedad cataloga en niño o niña no tiene nada que ver, realmente considero que me haya gustado jugar con objetos de niña no me definían como persona, simplemente me sentí atraída a ese tipo de juegos”.

Respaldada por completo por sus padres, en la etapa de secundaria puedo describir un significado más grande a la palabra Gay y fue ahí donde negó más el hecho pues no se sentía atraída por niños o niñas, Carol vivió un proceso donde si le gustaba un chico era definida como tal, no obstante este aspecto lo platicó con sus padres saliendo del closet como tal y viviendo de esa forma durante 3 años, pero en el penúltimo semestre de la preparatoria su vida empezó a cambiar.

En ese momento Carol se encontraba realizando prácticas profesionales en un grupo teatral infantil y ahí dio vida a un personaje de Disney siendo un papel femenino el que roló y realizó de una manera que le sorprendió, “la que era dueña del grupo me dijo que le daba la impresión de que yo cambiaba al ponerme el vestuario del personaje, note era feliz, sin embargo, no le tome relevancia, pero para otra ocasión volví a caracterizarse ante el público”.

Con el paso de los meses, la entrevista se sentía libre cuando usaba accesorios que son catalogados como femeninos y aunque fue difícil ese proceso por inseguridades en su persona y el qué dirán, empezó a tomar “las riendas”, “en mi casa me tomaba fotos donde empezó la moda del tiktok y hacía videos, pero para salir pues era un chico”.

Al finalizar la preparatoria, empezó a buscar su propio espacio y se independizó llegando a vivir ahora en el municipio de Ixtaczoquitlán donde actualmente labora como supervisora de caja en un restaurante de Orizaba, pero para poder llegar a ese proceso de ser ella misma, le tomó meses el poder tener esa seguridad y confianza para salir a la calle con peluca, maquillaje y una transformación completa.

“Poco a poco fui cambiando mi vestimenta que de un año para acá mi closet cambio y ahora es una forma de vida para mí, no me considero gay, travesti, pero no estoy segura si soy transexual o transgénero, estoy en ese proceso de definición y experimentando mi vida para saber a donde voy a llegar”.

Carol, siempre se sintió mujer / Foto: Cortesía | Carol Hernández

Recalcó que nunca fue rechazada por sus padres, sin embargo, no lo aceptaron de golpe, “en ese momento no me ponía la peluca por cuestiones de seguridad en donde vivía antes con mis papás, el año pasado en la cena decembrina, me puse una blusa de hombros caídos, en mi casa normal solo que mi papá me dijo que no usara botas pues me veía demasiado alta”.

Cuestionada sobre como fue este proceso de cambio mientras vivió con sus padres, comentó que sus hermanas mayores y su pequeña hermana de 8 años, para esta última fue un proceso complicado.

No me rechaza o no me acepta simplemente para ella soy su hermana, pero para la mayor si fue algo complicado, pero siempre tuvo su apoyo

A sus 20 años, el poder encontrar a más personas como ella, pero que vivieron cuestiones más fuertes, se sintió aceptada y aunque no depende 100% de la comunidad LGBTTTIQ sus amistades y “oídos” están dentro de este sector de la población.

Sus amistades y “oídos” están dentro de la comunidad LGBT+ / Foto: Cortesía | Carol Hernández

Actualmente, es una mujer independiente donde su proceso le han puesto en un programa televisivo por internet donde acompañada de otras personas buscan llevar el mensaje de inclusión y aunque le tocó nacer en una generación más abierta, lamentó que sigue existiendo rechazo, “agradezco el hecho de tener 20 años y tener una sociedad diferente, pues cuando viví el cambio mis amigos de la secundaria y la preparatoria fue para la mayoría fue normal pues mucho me dijeron que lo sabían o sentían, yo salí de la prepa y empecé a trabajar y cuando lo hice ya era lo que soy y las personas de mi sector laboral no tiene un referente de mi pasado”.

Aunque le tocó nacer en una generación más abierta, Carol lamentó que sigue existiendo rechazo / Foto: Cortesía | Carol Hernández

Carol ha tomado clases de actuación y aunque ahora está tomando cursos con profesionales de este ámbito, espera seguir con este proyecto donde ha realizado obras en Orizaba y agradece que ahora ya en Veracruz se está dando el cambio de identidad a mayores de 18 años.

