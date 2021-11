Ser Miss Trans no solo es arreglarse, es esfuerzo: Carla

VERACRUZ, Ver.- Tras una destacada participación como chica trans en un cortometraje que se reprodujo en todo el país, Carla Regina Lara Molina se prepara para representar a Veracruz en el concurso de Miss Trans Nacional que se llevará a cabo en abril del 2022.

Originaria del municipio de Manlio Fabio Altamirano, Carla considera que participar en un certamen como lo es el Miss Trans Nacional no es solo arreglarse y maquillarse para lucir una cara bonita, sino que conlleva un esfuerzo y el trabajo de varios meses.

“Estoy muy emocionada por esta gran oportunidad, desde hace tres años ya me habían hecho la invitación de participar en el certamen, pero no me había animado, este año me dijeron que sería la última vez que me tomarían en cuenta, que me darían un mes para pensarlo y después de platicar con mi mamá y mis mejores amigos decidí aceptar, es toda una responsabilidad no es nada más arreglarse, es tener conocimiento de Veracruz porque representó a Veracruz”, señala.

Sus inicios dentro de la comunidad LGBT+ se dieron desde muy pequeña, cuando su yo interior le gritaba que era una niña a pesar de haber nacido varón.

Sin embargo, fue después cuando dejó salir su verdadera personalidad mientras cursaba sus estudios en Ciencias de la Comunicación en una universidad particular.

Desde que nací supe que era una mujer, pero yo no conocía el término trans, aquí en un municipio rural te ponen adjetivos muy feos y aunque me definí como gay no me sentía así (..) cuando me fui a Veracruz y se me expandió el horizonte, conocí amigas con el mismo sentir y entendí que era una chica trans y fue cuando empecé a tomar hormonas y me dejé crecer el cabello.

Diez años después de empezar con su transición, Carla Regina ya es reconocida ante la sociedad como mujer trans pues hace cinco años logró modificar su documentación.

Durante su trayectoria dentro de la comunidad LGBT+, Carla Regina es considerada la primera reina trans en el carnaval de su natal Manlio Fabio Altamirano donde cuenta con el apoyo y respaldo de toda la sociedad.

Aunque tiene sus estudios profesionales, se dedica a la elaboración de pasteles en la empresa de repostería de la cual, su madre es la propietaria.

“En mis planes no estaba dedicarme a hacer pasteles, pero no hay tanta oferta laboral y menos para las chicas trans, así que mi mamá me propuso apoyarla en el negocio y acepté, te puedo decir que nos va bien, este negocio ha crecido mucho, no es el trabajo de mis sueños pero estoy muy bien, de aquí sacó para mis gastos, mi mamá es muy trabajadora, tenaz y responsable, la admiro mucho y además que ella también me apoya, no me considero haber sufrido de discriminación durante todo este proceso”, indica.

Recuerda que hace cuatro años en el 2017 participó en un cortometraje que se grabó en el puerto de Veracruz.

Menciona que realizó casting para el papel de la chica trans, ya que la historia se basaba en torno a este personaje.

“Un amigo me mandó la información y mande unas fotos, al mes me hablaron que les gustó mi perfil y me quede con el papel, las grabaciones se realizaron en cuatro días, pero fueron días increíbles es una gran experiencia conocer a la gente involucrada en el cine, la persona que me maquillo ha trabajado con actrices como Martha Higareda fue padrísimo una experiencia que nunca olvidare”, menciona.

Ahora con 32 años, Carla Regina se prepara para participar en el certamen Miss Trans Nacional donde participarán una representante por cada estado y donde espera dar lo mejor, ya que su antecesora Alejandra Morales ganó el primer lugar en la competencia estatal y pronto representará a México en el mundial que se desarrollará en Tailandia también el próximo año.

“Tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros, pero tengo el apoyo de toda mi comunidad, estoy preparándome mucho para hacer una gran representación, el fin de semana me reuní con Ale Morales a quien admiro mucho y espero también traerme la corona y seguir cosechando triunfos y sobre todo servir a mi comunidad”, afirma.