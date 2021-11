Diversa: arte en diseño con vírgenes y la Santa Muerte

Xalapa, Ver.- Las artes plásticas siempre están presentes en mí, en mi trabajo”, puntualiza el diseñador veracruzano Miguel Pavón, quien lo mismo crea vestuario de teatro, títeres, folklore, novias, quinceañeras, niños, que de vírgenes y la Santa muerte.

Si bien sus diseños le han dado fama, es su línea de bolsos la que lo coloca en el mercado nacional e internacional.

Leer más: Diversa: en pareja y con club ayudan a niños

Nacido en Omealca, Miguel Pavón recuerda que siempre le gustaron las manualidades, por lo que desde que se encuentra con las artes plásticas ha desarrollado sus pretensiones y sus sueños, pues un artista plástico siempre trae cosas que quiere transmitir. “Yo lo hago de esta manera, mediante las prendas de vestir, los bolsos” y mediante el lenguaje plástico y gráfico que aprendió en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana.

Local Lo excomulgaron de su Iglesia, por su preferencia sexual

Veracruzano lleva las artes al diseño

A pesar de tener lienzos, de hacer murales, de presentar su obra en una galería, sentía que quería llegar a más gente, por lo que pensó que un bolso o una prenda de vestir llega a todos los públicos, con lo que podía lograr que la gente conociera las artes plásticas, “Que si ven tu bolso, tu prenda, algo se les remueva y tengan la intención de indagar más en las artes plásticas, ese es el objetivo”, asienta.

Así, pasa de su trabajo en artes al de diseñador, puesto que finalmente todo es un lenguaje muy parecido, “básicamente todo habla de composición, de contrapeso, de color, de textura”, eso le ha llevado a la creación de bolsos, de vestidos de coctel, para las vírgenes, así como para personajes drag, e incluso joyería, pues las cadenas están muy presentes en la ropa.

Hasta este momento le ha tocado realizar vestidos para la santa patrona de Teocelo, la virgen de la Asunción; también para la virgen de la Asunción, pero de Coscomatepec; y la Dolorosa de Omealca, que pasean durante el viacrucis. A ésta, por obvias razones le tiene un cariño especial, por lo que deseó que este primer vestido fuera muy representativo y marcara su carrera como diseñador.

Los vestidos llevan trabajo artesanal, porque los ornamentos van bordados, pintados y algunos remates llevan pedrería y bisutería para hacerlos lo más real posible.

Nacido en Omealca, Miguel Pavón recuerda que siempre le gustaron las manualidades/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

De artista plástico a diseñador

Una vez que conoces el mundo de la costura se puede aplicar a lo que quieras, asegura el joven, quien llega a Xalapa hace 20 años, “desde algo sencillo a algo complejo”.

Recuerda que los bolsos surgen de la necesidad de transportar a la Facultad de Artes todo el material que les pedían en la Facultad de Artes. De la ropa que ya no usaba empezó a reutilizar algunas partes para fabricar sus bolsos.

Al pretender tomar la costura de manera profesional, conoció el taller de la señora Blanca Estela Rodríguez y su esposo Delfino, con quienes entró de lleno al gran mundo de la costura. Fueron ellos quienes le enseñaron los secretos de la costura.

“Así fue como llegó la costura a mí y me he atrevido a hacer vestidos de novia, de fiesta, de folklore, ropones, así como ropa para actores, títeres, catrinas".

Local [Video] Diversa: He muerto 2 veces para poder ser mujer, dice Angie

Asimismo vistió a unas deidades para la película Tlamatinimes, los señores del rayo del director André Andrade.

Las artes plásticas, concede, siguen conviviendo con él día a día porque para todo requiere hacer bocetos, pintar, porque muchas de las telas están intervenidas debido a que los bolsos los realiza de acuerdo a la temporada como los de Día de Muertos, en los que utiliza serigrafías.

“Las artes plásticas siempre han estado conmigo y siempre van a estar, pintura de caballete tengo muy poca, sí me gusta pintar pero es en mis ratos libres. Este trabajo es lo que reúne diseño, artes plásticas, hay que hacer fotografías, editarlas, logos, lo que se requiera”.

Miguel Pavón tiene una fascinación por la triangulación, por lo que marcó aún más el corte en “V” que tienen sus bolsos, prendas que tienen demanda en diversos estados del país y en otros países. “Contacto tras contacto se ha ido dando la demanda, pues las prendas hablan por sí mismas. Son las piezas las que hablan de todo este trabajo”, por lo que gracias a las redes sociales ha estado enviando piezas a Estados Unidos, Coahuila, Los Cabos, Cancún, Veracruz, Córdoba, Xalapa, entre otros destinos.

Su aportación para Omealca

Hace un año, junto con su prima Diana Palacios y el xalapeño Arturo Téllez ganaron una convocatoria del ayuntamiento para pintar el mural “Omealca en la historia”, que habla de los productos que ahí se producen como el maíz, la palma camedor, así como que Omealca siempre estará presente, pero también de la tradición de Día de Muertos, de la tecnología, del futuro y la juventud.

Los vestidos llevan trabajo artesanal, porque los ornamentos van bordados, pintados y algunos remates llevan pedrería y bisutería para hacerlos lo más real posible/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Omealca, dice, es un pueblo muy joven, que no tenía intervenciones urbanas, ahora ya cuenta con una en el centro de la cabecera municipal, y le enorgullece mucho haber sido él, quien ganara la convocatoria para compartir el arte con sus coterráneos.

Ricardo Báez, ha encontrado en la comunidad LGBT+ un apoyo

Córdoba, Ver.- El altruismo, el deporte, respeto, compromiso y determinación son palabras que describen a Ricardo Báez Victoria, un joven originario de Atoyac, quien ha encontrado en la comunidad LGBT+ un apoyo, pero a su vez él ha sido objeto de apoyos para quienes lo necesitan, destacando así por su buen corazón.

Procedente de una familia, humilde y trabajadora, a Ricardo en su infancia no le falto amor y cariño, “mi infancia fue muy bonita, por ende vas creciendo y alcanzas la adolescencia no fue nada fácil en cuestión de declararme gay no obstante siempre tuve el apoyo de mis padres, hermanos y familia que siempre me han apoyado y no sentí el rechazo de ellos, por ende con la sociedad en aquellos tiempos si era muy complicado declararse abiertamente homosexual, no fue fácil pero tampoco difícil”.

Fue a los 15 años cuando decidió tomar su destino y declararse abiertamente gay, una etapa que fue difícil pues estaba cursando la secundaria, pero sus maestros le brindaron el apoyo oportuno; no obstante el bullying y expresiones llegaban a sus oídos, “salían las típicas palabras de tú vas al baño de las niñas, cuando te decía una fila de niños y otra de niñas a mí me empujaban, ser señalado como raro, pero luego te terminan por aceptar pues convives con ellos en clases, pero también hubo respeto de mi parte hacia ellos”.

Su sueño, era verse como administrador de empresas y nada le impidió realizarlo pues logró obtener trabajo de ellos llegando a ser Gerente de Marketing en una agencia de autos que anteriormente estaba en Peñuela.

Cuestionado sobre su ámbito laboral y siendo abiertamente gay, no tuvo complicaciones y discriminaciones pues observaba la mente de las personas maduras, “he crecido y me desarrolle en el ámbito profesional y laboral, he tenido buenos compañeros que me apoyaron, ya no sentí la discriminación y sentí que si había gente madura, por el momento no ejerzo mi carrera, pero cuento ahora con un pequeño negocio”.

Ricardo enfatizó el tema del respeto de la sociedad hacia las personas de la comunidad LGBT+ y viceversa, es aquí donde se sienten los valores y el respeto, se ve rezago y lamentablemente no se ve a 100% una aceptación de este sector de la sociedad.

Altruismo y deporte, parte de su vida

Para el entrevistado, el altruismo es poder dar y no mostrar, guardar la satisfacción para sí mismo, “como dice el dicho lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda”, ya que dentro de la comunidad LGBT+ existen asociaciones que brindan apoyo en atención médica respecto al VIH, ayudan a las personas vulnerables, pero también llevan sonrisas a los niños con ropa invernal o juguetes en enero por el Día de Reyes, acciones a las que él se suma.

El altruismo, el deporte, respeto, compromiso y determinación son palabras que describen a Ricardo Báez Victoria/Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Local Diversa: Así luchan por sus derechos, "nos queremos sentir libres"

Ha contribuido en los llamados Juguetones, que son colectas de juguetes nuevos o en buen estado, pero también da apoyo moral a los jóvenes que padecen de VIH pues dimensiona la importancia de calidad humana para las personas que padecen de esta enfermedad.

Lamentablemente, declaró que dentro de la comunidad LGBT+ hay discriminaciones y críticas, pero no realizan algo por ganar el respeto de la sociedad, “hay persona que se acercan a ti pues te tienen la confianza y tratamos de canalizarlos con lo idóneo, estamos en la casa del jabonero y el que no cae resbala y es feo que dentro de la comunidad discriminemos a quienes porta el VIH, pero siempre hay AC en pro de ayudar, todos podemos estar en el lugar de la otra persona, solo basta ponernos en los zapatos para poder caminar”.

Fueron casi cinco años de un entrenamiento físico que le valió de halagos de personas heterosexuales, pero también de hacerse de amigos que le pedían un consejo de rutina/Foto: Cortesía | Ricardo Báez

Para Ricardo, otra de sus pasiones es el deporte y el mantenerse sano, pero lo importante fue que con ello aprendió a quererse a través de una disciplina que aunque es cara, tiene una importancia mayor cuando vez resultados en tu cuerpo, “vemos los cuerpos atléticos y cuando ves que el tuyo puede te llena de orgullo, ahorita estoy en stand by por temas de pandemia, pero me ha dejado una lección grande de cuidado propio”.

Fueron casi cinco años de un entrenamiento físico que le valió de halagos de personas heterosexuales, pero también de hacerse de amigos que le pedían un consejo de rutina sin él ser un entrenador físico y aunque era algo que podía buscar, jamás negó el apoyo y conocimiento a quienes se le acercaban.

Para el entrevistado, el altruismo es poder dar y no mostrar, guardar la satisfacción para sí mismo/Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Como en muchos sectores y ciudadanos, Ricardo se sintió afectado por la pandemia donde desafortunadamente perdió su empleo, pero sin que el mundo se le cerrará de sus ahorros puso un restaurante tipo Terraza en su municipio de origen donde hasta el momento está teniendo buenos resultados, “mantener un negocio no es fácil, este negocio me da de comer y ahorita en pandemia hay de todo un poco y el sol sale para todos”.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba