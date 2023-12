¿Ya pagaste tus deudas? Embargos aumentan en Veracruz

Los casos de embargos hipotecarios se han elevado en Veracruz, tanto por los efectos de la inseguridad como por las altas tasas de interés bancarias, aseguran especialistas y detallan que en 2023 se elevó en 20 por ciento el número de embargos bancarios, comparado al año anterior.

Destacan que aunque a nivel estado, Coatzacoalcos y en general la zona sur es la que tiene más propiedades en esta situación de embargo inmobiliario también hay casos en ciudades como Xalapa y el puerto de Veracruz.

Local Rector Martín Aguilar destacan estabilidad financiera de la UV

Ante esa situación, Teresa Carbajal Vázquez, representante legal del Barzón, advierte que se trata de un problema social al que los gobernantes no le han dado la atención necesaria. Por su parte, Gerardo Santos Morales, director general de la empresa Mi Casa Plus, expone que principalmente en la zona sur de la entidad más familias perdieron su propiedad por no poder liquidar los créditos contratados con instituciones financieras.

Al respecto, el director de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, Fermín Isaías Cabo Leyva, recomienda que es necesario que al momento de contratar un crédito hipotecario el usuario debe leer bien las llamadas “letras chiquitas”.

Es necesario que al momento de contratar un crédito hipotecario el usuario lea bien las llamadas “letras chiquitas” | Foto ilustrativa: Pixabay

Embargos, resultados de un sistema financiero fallido

El aumento de los embargos hipotecarios en Veracruz es un problema social al que los gobernantes no le han dado la atención necesaria, explica Teresa Carbajal Vázquez, representante legal del Barzón quien asegura que esto “es resultado de un sistema financiero fallido”.

A principios de este año, dijo que el Barzón lanzó una alerta por la preocupación que ocasionó la cantidad de embargos hipotecarios que se estaban presentando.

Resalta que hay cerrazón de parte de las instituciones de crédito para advertir la incapacidad de pago que persiste en el público usuario. “Parece repetirse la crisis hipotecaria de 1994 tras la pandemia y por las políticas equivocadas implementadas por este gobierno”.

Advierte que las instituciones financieras tienen más herramientas judiciales para ejecutar los bienes de los deudores, “cuando se busca el diálogo hay cerrazón para buscar planes de pagos que favorezcan a los deudores”.

Precisa que es hora de dejar de ver el problema de forma individual ya que no se les puede echar la culpa a los deudores de no leer las letras chiquitas. Más cuando a nivel federal existe una institución llamada Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) “que es un elefante blanco” porque solo defiende a usuarios de nombre. “No da soluciones a los usuarios y ha sido comparsa del gobierno para echarles la culpa a los usuarios”.

Local ¡Más de 15 mil! Aumenta la compra de motos en Veracruz: Tránsito

La abogada lamenta que los órganos regulatorios de las instituciones financieras pareciera que están de acuerdo para que las personas no puedan salir adelante en el pago de sus deudas. “Es momento de ver el problema de las altas tasas de interés y la incapacidad de pago en que se encuentran la mayoría de los mexicanos, lo que lo convierte en un problema social”.

Teresa Carbajal explica que no hay que dejar de lado el tema de que quienes venden con créditos inflan el costo de las viviendas. “Una propiedad de nivel popular la otorgan a precio residencial”.

La situación es que casi nadie puede pagar una casa al contado por lo que se recurre a un crédito. “Ahí está la trampa porque colocan vivienda a 20 0 30 años a sabiendas de que de que a menos de la mitad del camino el usuario no podrá seguir con los pagos porque no tiene la capacidad económica de soportar esos costos. Entonces ejecuta un juicio civil, penal o mercantil para sacar a remate y volver a revender esa propiedad. Eso es un engaño”.

No hay que dejar de lado el tema de que quienes venden con créditos inflan el costo de las viviendas | Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

La representante legal del Barzón subraya que es el momento de que quienes aspiran a un cargo por elección popular revisen las políticas hipotecarias de colocación de viviendas. “Es un problema grave social que subsiste y que no tiene solución”.

El problema no es un tema de deficiencia en la educación financiera o mala cultura del pago, sino de tasas de interés caras y servicios deficientes, dijo.

Embargos van en aumento, sobre todo en el sur del estado

Por su parte, Gerardo Santos Morales, director general de la empresa Mi Casa Plus asegura que es debido a la inseguridad y las altas tasas de interés que se mantiene en aumento de el embargo de propiedades a familias que no pudieron liquidar los créditos que contrataron con los distintos bancos.

Explica que, a nivel estado, Coatzacoalcos y en general la zona sur es la que tiene más propiedades en esta situación de embargo inmobiliario.

Indica que en este año se elevó en 20 por ciento el número de embargos bancarios, comparado al año anterior. “Es la zona sur la que tiene más casos. Ahí la incidencia es mayor por la inseguridad que prevalece en esa región y es penoso pero cada vez hay más propiedades que se deben embargar. Compran una propiedad y no la pagan”.

Embargos son resultado de la inseguridad y las altas tasas de interés que se mantiene en aumento | Foto ilustrativa: Pixabay

Destacó que tan solo Coatzacoalcos tiene más de tres mil propiedades en remate bancario en este momento. Le siguen ciudades de la zona sur como Minatitlán y el puerto de Veracruz.

“Lo peor de este tema es que los deudores se cierran y no buscan negociar, porque suponen que no pueden perder el inmueble. No hay respuesta a la administradora de la cartera vencida y es por eso que pierden los casos cuando se vuelve un asunto legal”.

En el caso de Xalapa hay alrededor de 500 casos, pero son muchos menos en las ciudades del sur. “Aquí llegan personas que vienen a trabajar o a estudiar que compran una propiedad y finalmente se van y las rentan, pero al dejar de pagar es donde las pierden. Hay numerosos inmuebles que están ocupados por inquilinos. Los titulares están ilocalizables”.

Local Aumento salarial mejorará condiciones laborales; señalan empresarios

Resalta que el tema de las hipotecas es que dejan de pagar su crédito quienes hacen el contrato. Además, añade, es un tema que sigue de manera ascendente porque no hay una recuperación económica. “Siento que la economía no está favoreciendo a quienes contratan un crédito para adquirir una vivienda, porque las tasas de interés están elevadas y eso le pega al bolsillo de las familias”.

Indica que quienes contratan un crédito en muchas ocasiones se decepcionan porque la economía no les ha permitido salir a flote. Esa problemática va en tendencia ascendente. Más porque Estados Unidos tiene problemas graves y ha caído en una crisis inmobiliaria por las tasas de interés altas, pues "eso seguramente también afecta en nuestro país”.

No dejes de leer: Tras pandemia, aumenta riesgo de adicción a compras en línea: Rafael Contreras

Gerardo Santos expone que quienes contrataron un crédito hipotecario deben ajustar sus gastos porque la situación económica está complicada, “seguramente nos tomarán desprevenidos si no nos adaptamos a la situación y planificamos la forma de liquidar esa deuda”.

Apuntó que la situación de los remates bancarios se ha estado elevando y cada vez llegan más listados de propiedades en remate. “Generalmente el banco desde un inicio oferta su cartera vendida a las administradoras y nosotros como broker inmobiliario especializado en remates bancarios tenemos dos opciones; o comprar al banco la cartera vencida o administrarla”.

Revisar con cuidado los contratos, dicen economista

Ante este panorama, el director de la Facultad de Economía de la UV, Fermín Isaías Cabo Leyva explica que el aumento de embargos hipotecarios se deriva de las altas tasas de interés que prevalecen tras la pandemia de Covid-19, pero también porque cuando se hacen los contratos no se leen las letras chiquitas que ponen las empresas financieras.

Quienes contratan un crédito se decepcionan porque la economía no les ha permitido salir a flote | Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa

Expuso que la situación es compleja porque los contratos deben cumplirse y por eso los usuarios pierden sus propiedades.

Cuestionado sobre el tema, el economista señala que cuando suben las tasas de interés es más complicado pagar los créditos. “Creo que el usuarios de servicios financieros debe acudir con la institución que contrató el crédito para negociar la posibilidad de hacer otros pagos porque las tasas de interés han estado aumentando en el último año”.

Expuso que "las perspectivas económicas que tiene es que el siguiente año bajen un poco las tasas de interés y eso podría favorecer que se recuperen esos créditos y que las familias puedan renegociar los préstamos con los entes financieros”.

Local Contadores prevén que el aumento al salario mínimo quede sobre el 20 por ciento

Dice que es importante que se logren acuerdos para solventar estos pagos y que aunque el banco gane los usuarios tenga posibilidad de no verse afectado en su patrimonio.

Indicó que es necesario que cada caso sea analizado para buscar una solución satisfactoria para las partes involucradas.

El director de la Facultad de Economía comenta que uno cuando contrata un crédito hipotecario debe sujetarse a las cláusulas del contrato que se firma. “Porque hay quienes acceden a tasas de interés más bajas o más altas, por lo que es importante que los solicitantes antes de firmar estén atentos a todos los puntos, es decir, a las famosas letras pequeñas para que puedan solventar la deuda adecuadamente”.

Recomendó que las personas siempre deben revisar con cuidado y leer adecuadamente las cláusulas de un contrato porque de eso dependerá el poder pagarlo y no caer en el problema de un embargo financiero.

Reiteró que las proyecciones económicas señalan que en 2024 bajarán las tasas de interés actuales que complican la situación a quien contrató un crédito en los años anteriores.