En Catemaco se vive a la buena de Dios: Azamar

El candidato de la alianza Veracruz Va por la alcaldía de Catemaco, Jorge González Azamar, aseguró que el municipio tiene serios problemas en materia de infraestructura, salud, turismo, seguridad, ecológicos, de falta de agua potable y carencias en el área social y viven a la “buena de Dios”.

En entrevista exclusiva para ABC Xalapa Radio, señaló que al realizar los recorridos como parte de su campaña política ha recogido el sentir de la ciudadanía, misma que está cansada de la falta de actuar de parte de la administración actual.

Destacó que la actual administración, a cargo de Julio César Ortega Serrano, sólo atendió el rubro de la pavimentación de calles; sin embargo, desde el ayuntamiento se debe poner interés en los problemas graves con los que cuenta el municipio.

En ese sentido, comentó que una de las problemáticas es la falta de agua potable, pues, aunque el municipio se encuentra en una zona con mucha agua, el alcalde no ha puesto atención al tema.

“Con el apoyo del Gobernador se concluyó el sistema de agua potable por gravedad, pero por negligencia del presidente municipal actual no se ha puesto en marcha porque tiene problemas con el ejido en donde está ubicado el manantial, en una comunidad que se llama Miguel Hidalgo”, dijo.

Además, señaló que se tienen problemas con el drenaje porque se están tirando desechos a cielo abierto las 24 horas, causando problemas de contaminación ambiental y del lago de Catemaco.

En el tema de salud, dijo, se requiere la rehabilitación del hospital y el crecimiento de sus instalaciones, comprar equipo médico de alta tecnología, contratar médicos especialistas y abastecer las farmacias con medicamentos.

El candidato refirió que el área de seguridad “estamos a que Dios nos ayude y no nos desampare”. Ello, debido a que se tienen únicamente dos patrullas para las 45 colonias y 34 comunidades de Catemaco.

Asimismo, destacó que se cuenta sólo con 60 policías para 70 mil habitantes, “no nos toca ni a un policía por cada mil habitantes, cuando los recursos ahí están, aunque los elementos federales de la Marina, la Guardia Nacional, Seguridad Pública y Fuerza Civil hacen su trabajo, creo que deja mucho que desear la administración municipal”.

El aspirante al cargo manifestó que en el área de alumbrado público se ha cubierto únicamente el 30% del servicio.

“Se ha clausurado dos veces el drenaje por falta de higiene, el mercado municipal tiene dos años sin agua potable porque no se ha pagado el consumo, desde hace tres años no ha habido un apoyo a las instituciones educativas, no se han creado nuevos centros educativos, de obra pública sólo hay pavimentación de calles porque es negocio del alcalde”, expresó.

Recordó que, de lograr llegar a la presidencia municipal, esta sería la cuarta vez que el voto le favorezca, lo que significaría que la ciudadanía confía en su trabajo.

“Quiero ser alcalde por cuarta vez no por ocurrencia, no porque si hoy amanece con sol compremos sombreros y si al otro día amanece lloviendo compremos sombrillas, tenemos que hacer bien el Plan Municipal de Desarrollo sobre los programas de inversión y de establecer con respeto y de manera institucional el trabajo que debemos llevar con el gobierno federal y estatal”, comentó.

Al respecto, recordó que ha tenido la oportunidad de participar en varios procesos democráticos, ya que ha sido alcalde en el periodo 92-94 abanderado por el PRI; diputado local en la LVIII Legislatura; alcalde por el PT en el periodo 2008-2010; y alcalde en el periodo 2014-2017 abanderado por Alternativa Veracruzana.

“Cada día es más complicado, es más difícil llegar al seno de la familia, nosotros no solamente hacemos campaña, no sólo nos acordamos del electorado a partir del 4 de mayo al 2 de junio, nosotros vivimos en Catemaco, nos dedicamos a hacer política social”, expresó.

Señaló que ejemplo del apoyo que tiene de la población fue la marcha del pasado 22 de mayo en la que participaron miles de personas que refrendaron su candidatura.

“Tenemos toda la confianza de la gente, no fue necesario llevarlos con engaños, no fue necesario llevarlos a través de una despensa o darles alguna dádiva porque, para empezar, no lo acostumbramos, segundo es un delito federal sin derecho a fianza el estar comprando las voluntades a través de este tipo de recursos”, dijo.

Puntualizó que la región de Los Tuxtlas, especialmente Catemaco, es muy politizada, a tal grado que han surgido diputados locales, federales, un senador y funcionarios públicos de alto nivel.

Reconoció que el electorado sabe elegir entre los candidatos a los representantes populares y tiene la capacidad de distinguir entre quienes son políticos y aquellos que sólo se dedican a hacer turismo político durante elecciones.

“Algunos sólo se dedican a hacer turismo político, se fueron diez, veinte, treinta, hasta cuarenta años a radicar a otro estado y quieren regresar pensando que los están esperando con los brazos abiertos, lo que no perciben es que la población es muy diferente a hace treinta años, de manera que ahora los jóvenes, las mujeres, los hombres del campo, los ganaderos, los comerciantes están informados”, agregó.